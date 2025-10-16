Эти пять привычек продлевают жизнь собаке — но большинство хозяев их игнорирует

Наши питомцы дарят нам радость и верность, но, к сожалению, их жизнь короче человеческой. Учёные всё чаще изучают, как помочь собакам прожить дольше и чувствовать себя лучше. Одно из самых масштабных исследований — Проект старения собак — показывает, что продлить жизнь любимца можно не таблетками, а простыми действиями, доступными каждому владельцу.

Почему собаки стареют быстрее нас

Продолжительность жизни собаки зависит не только от породы, но и от условий, в которых она живёт. Питание, физическая активность, стресс, наследственность — всё это влияет на то, насколько здоровым будет питомец. Ученые отмечают: собаки стареют так же, как и люди, только значительно быстрее. Поэтому каждая мелочь — от режима прогулок до выбора корма — имеет значение.

Движение — лекарство от старения

Регулярные физические нагрузки — один из главных факторов долголетия. Они поддерживают мышцы, суставы и сердце, улучшают обмен веществ и снижают риск ожирения.

Эксперты из Ассоциации по профилактике ожирения у животных советуют уделять активности не менее 30 минут в день. Это может быть прогулка в парке, игра с мячом или пробежка рядом с хозяином. Главное — постоянство. Интенсивные, но редкие нагрузки, как предупреждают ветеринары, часто заканчиваются растяжениями и травмами.

Социальные связи и игры

Как и люди, собаки нуждаются в общении. Изоляция делает их тревожными, снижает иммунитет и ускоряет старение мозга. Совместные прогулки, игра с другими питомцами и внимание хозяина укрепляют психическое здоровье животного и повышают его жизненный тонус. Учёные отмечают, что у собак, живущих в общении, реже развиваются артрит, аллергии и проблемы с пищеварением.

Питание и баланс

Хороший рацион — основа здоровья. Несмотря на популярность "натурального кормления", специалисты предупреждают: сырая пища нередко заражена бактериями, а домашние блюда не всегда содержат правильный баланс белков, жиров и минералов.

Золотое правило — не перекармливать. Лишний вес сокращает жизнь собаки в среднем на 2,5 года. Ожирение приводит к артриту, диабету, перегрузке сердца и почек. Чтобы избежать этого, выбирайте корм, соответствующий возрасту и активности питомца, и строго следите за порциями.

Ветеринарный контроль

Посещение ветеринара хотя бы раз в год помогает заметить скрытые болезни и продлить жизнь животного. Осмотр у специалиста включает проверку зубов, ушей, кожи, веса и состояния внутренних органов. Для пожилых собак рекомендуется ежегодное УЗИ и анализ крови. Ранняя диагностика — лучший способ предупредить развитие серьёзных заболеваний.

Кастрация и стерилизация: забота о будущем

Для кобелей процедура предотвращает рак яичек и снижает риск заболеваний простаты. Кроме того, кастрированные животные ведут себя спокойнее и реже проявляют агрессию. Это делает их безопаснее и для себя, и для окружающих.

Сравнение подходов к питанию