У одних собак жизнь едва достигает 7 лет, а другие живут почти в два раза больше: вот в чем причина
Самая старая собака в истории дожила до 31 года. Но не всем питомцам удаётся приблизиться к этому рекорду. Учёные выяснили, что продолжительность жизни собак во многом зависит от их породы и даже от формы морды.
Кто живёт меньше всего
Специалисты организации Dogs Trust совместно с учёными Ливерпульского университета проанализировали данные почти о 585 тысячах собак в Великобритании. Исследование охватило 148 пород и позволило выявить как долгожителей, так и тех, чья жизнь в среднем короче.
В список пород с наименьшей продолжительностью жизни вошли в основном крупные и тяжёлые собаки. Так, средняя жизнь кавказской овчарки — всего 5,4 года. Канарский дог в среднем доживает до 7,7 года, кане-корсо — до 8,1 года, а мастиф — до 9 лет. Схожая картина наблюдается у сенбернаров, бладхаундов, неаполитанских мастифов и французских бульдогов — все они редко перешагивают отметку в десять лет.
Долгожители среди собак
На противоположном конце списка оказались миниатюрные и активные породы. Дольше всего живут:
- ланкаширский хилер — 15,4 года,
- тибетский спаниель — 15,2 года,
- сиба-ину — 14,6 лет,
- лейкленд-терьер и скипперкей — около 14,2 лет,
- бордер-терьер — 14,2 года,
- левретка и миниатюрная такса — 14 лет.
Важные факторы
Учёные подчёркивают: дело не только в породе.
- Размер: у крупных и тяжёлых собак риск ранней смерти на 20% выше, чем у мелких.
- Пол: самки в среднем живут на треть года дольше самцов.
- Морда: у собак с короткой и широкой мордой риск преждевременной смерти на 40% выше по сравнению с породами со средней длиной носа.
Причина — в наследственных проблемах. Французские и английские бульдоги чаще страдают от болезней дыхательных путей, кожи, глаз и сердца.
Что важно знать владельцам
Исследование напоминает будущим хозяевам: продолжительность жизни собаки зависит не только от генетики, но и от ухода, рациона, своевременного лечения и образа жизни.
"Мы надеемся, что информация о средней продолжительности жизни поможет людям сделать более осознанный выбор при покупке щенка", — заявил автор исследования Кирстен Макмиллан.
Однако эксперты подчёркивают: помимо цифр, важен и сам процесс старения. У крупных пород признаки — потеря слуха, снижение подвижности или недержание — проявляются раньше. Это может сильно повлиять на качество жизни питомца и ухаживающего за ним человека.
