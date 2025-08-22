У одних собак жизнь едва достигает 7 лет, а другие живут почти в два раза больше: вот в чем причина

Самая старая собака в истории дожила до 31 года. Но не всем питомцам удаётся приблизиться к этому рекорду. Учёные выяснили, что продолжительность жизни собак во многом зависит от их породы и даже от формы морды.

Кто живёт меньше всего

Специалисты организации Dogs Trust совместно с учёными Ливерпульского университета проанализировали данные почти о 585 тысячах собак в Великобритании. Исследование охватило 148 пород и позволило выявить как долгожителей, так и тех, чья жизнь в среднем короче.

В список пород с наименьшей продолжительностью жизни вошли в основном крупные и тяжёлые собаки. Так, средняя жизнь кавказской овчарки — всего 5,4 года. Канарский дог в среднем доживает до 7,7 года, кане-корсо — до 8,1 года, а мастиф — до 9 лет. Схожая картина наблюдается у сенбернаров, бладхаундов, неаполитанских мастифов и французских бульдогов — все они редко перешагивают отметку в десять лет.

Долгожители среди собак

На противоположном конце списка оказались миниатюрные и активные породы. Дольше всего живут:

ланкаширский хилер — 15,4 года,

тибетский спаниель — 15,2 года,

сиба-ину — 14,6 лет,

лейкленд-терьер и скипперкей — около 14,2 лет,

бордер-терьер — 14,2 года,

левретка и миниатюрная такса — 14 лет.

Важные факторы

Учёные подчёркивают: дело не только в породе.

Размер: у крупных и тяжёлых собак риск ранней смерти на 20% выше, чем у мелких.

у крупных и тяжёлых собак риск ранней смерти на 20% выше, чем у мелких. Пол: самки в среднем живут на треть года дольше самцов.

самки в среднем живут на треть года дольше самцов. Морда: у собак с короткой и широкой мордой риск преждевременной смерти на 40% выше по сравнению с породами со средней длиной носа.

Причина — в наследственных проблемах. Французские и английские бульдоги чаще страдают от болезней дыхательных путей, кожи, глаз и сердца.

Что важно знать владельцам

Исследование напоминает будущим хозяевам: продолжительность жизни собаки зависит не только от генетики, но и от ухода, рациона, своевременного лечения и образа жизни.

"Мы надеемся, что информация о средней продолжительности жизни поможет людям сделать более осознанный выбор при покупке щенка", — заявил автор исследования Кирстен Макмиллан.

Однако эксперты подчёркивают: помимо цифр, важен и сам процесс старения. У крупных пород признаки — потеря слуха, снижение подвижности или недержание — проявляются раньше. Это может сильно повлиять на качество жизни питомца и ухаживающего за ним человека.