Крупные собаки — это любовь на короткий срок: вот почему счастье обрывается внезапно
Учёные уже давно заметили удивительный парадокс: среди млекопитающих обычно чем крупнее животное, тем дольше оно живёт. Но у собак всё наоборот — миниатюрные породы радуют хозяев дольше, чем гиганты вроде догов или мастифов. Почему так происходит?
Человеческие и "собачьи" годы
Понимание собачьего возраста начинается с перевода "собачьих лет" в человеческие. Первый год жизни собаки равен примерно 15 человеческим годам, второй — ещё 9, а дальше скорость старения зависит от размера и породы. Крупные собаки стареют быстрее и, как правило, уходят раньше.
Размер и продолжительность жизни
Исследование Корнелии Краус (Германия) с участием 74 пород и 56 тысяч собак показало: крупные собаки умирают раньше мелких, в том числе чаще от рака. Причины:
-
ускоренный рост и, как следствие, риск аномального деления клеток;
-
более быстрый "биологический износ" организма.
Генетика и смешанное разведение
Работы доктора Сильвана Урфера (Вашингтонский университет, США, 2,37 млн собак в выборке) показали:
-
метисы живут дольше чистопородных, особенно среди крупных собак;
-
стерилизация/кастрация снижает риск ранней смерти;
-
регулярная ультразвуковая чистка зубов продлевает жизнь (минус 20% риска смерти).
Также доказано: породы с большим генетическим разнообразием живут на 3-6 месяцев дольше тех, где сильнее выражен инбридинг.
Роль веса
Исследование Ливерпульского университета и Waltham Centre показало: ожирение резко сокращает жизнь. Например, у йоркширских терьеров "пухляши" жили в среднем 13,7 лет, а стройные собратья — 16,2 года.
А когнитивное развитие?
Учёные проверили более 4000 собак 66 пород в тестах на память и принятие решений. Вывод: когнитивное старение происходит одинаково у всех собак, независимо от размера. То есть маленькие живут дольше, но стареют умственно в том же темпе, что и большие.
Как продлить жизнь питомца
Советы ветеринаров:
-
Поддерживайте нормальный вес с помощью качественного питания.
-
Давайте собаке регулярные прогулки и игры.
-
Посещайте ветеринара хотя бы раз в год.
-
Заботьтесь о зубах (чистка, профилактика).
-
Используйте средства от паразитов.
-
Обеспечьте безопасную домашнюю среду.
