Йоркширский терьер
© freepik.com is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:26

Крупные собаки — это любовь на короткий срок: вот почему счастье обрывается внезапно

Маленькие и большие собаки стареют умственно одинаково — исследование 66 пород

Учёные уже давно заметили удивительный парадокс: среди млекопитающих обычно чем крупнее животное, тем дольше оно живёт. Но у собак всё наоборот — миниатюрные породы радуют хозяев дольше, чем гиганты вроде догов или мастифов. Почему так происходит?

Человеческие и "собачьи" годы

Понимание собачьего возраста начинается с перевода "собачьих лет" в человеческие. Первый год жизни собаки равен примерно 15 человеческим годам, второй — ещё 9, а дальше скорость старения зависит от размера и породы. Крупные собаки стареют быстрее и, как правило, уходят раньше.

Размер и продолжительность жизни

Исследование Корнелии Краус (Германия) с участием 74 пород и 56 тысяч собак показало: крупные собаки умирают раньше мелких, в том числе чаще от рака. Причины:

  • ускоренный рост и, как следствие, риск аномального деления клеток;

  • более быстрый "биологический износ" организма.

Генетика и смешанное разведение

Работы доктора Сильвана Урфера (Вашингтонский университет, США, 2,37 млн собак в выборке) показали:

  • метисы живут дольше чистопородных, особенно среди крупных собак;

  • стерилизация/кастрация снижает риск ранней смерти;

  • регулярная ультразвуковая чистка зубов продлевает жизнь (минус 20% риска смерти).

Также доказано: породы с большим генетическим разнообразием живут на 3-6 месяцев дольше тех, где сильнее выражен инбридинг.

Роль веса

Исследование Ливерпульского университета и Waltham Centre показало: ожирение резко сокращает жизнь. Например, у йоркширских терьеров "пухляши" жили в среднем 13,7 лет, а стройные собратья — 16,2 года.

А когнитивное развитие?

Учёные проверили более 4000 собак 66 пород в тестах на память и принятие решений. Вывод: когнитивное старение происходит одинаково у всех собак, независимо от размера. То есть маленькие живут дольше, но стареют умственно в том же темпе, что и большие.

Как продлить жизнь питомца

Советы ветеринаров:

  1. Поддерживайте нормальный вес с помощью качественного питания.

  2. Давайте собаке регулярные прогулки и игры.

  3. Посещайте ветеринара хотя бы раз в год.

  4. Заботьтесь о зубах (чистка, профилактика).

  5. Используйте средства от паразитов.

  6. Обеспечьте безопасную домашнюю среду.

