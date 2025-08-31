Не просто привычка: о чём молчаливо сообщает ваш питомец, облизываясь

Наблюдали, как ваш питомец часто облизывается? Это не всегда просто привычка — иногда так собака общается или реагирует на окружающий мир. Давайте разберёмся, что может стоять за этим поведением.

Сигнал примирения

Облизывание носа — один из так называемых "сигналов примирения". Собака может использовать его, чтобы показать дружелюбие или снизить напряжение при встрече с другой собакой или в незнакомой ситуации. Также этот жест может выражать лёгкое беспокойство, например, во время тренировки или прогулки.

Чаще всего собака облизывается, когда чувствует интересный запах. Таким образом она "пробует" аромат, чтобы лучше его распознать и понять.

Регуляция температуры

Собаки почти не потеют, как люди. Вместо этого они охлаждаются через нос, подушечки лап и язык. Если питомец облизывается в жаркий день — возможно, он просто пытается немного остыть.

У некоторых пород — особенно с длинной шерстью вокруг морды — волоски могут вызывать раздражение. Облизывание в таких случаях помогает питомцу убрать дискомфорт. Если шерсть слишком мешает, возможно, стоит посетить грумера.

Собаки с вислыми щеками (так называемые "брыли") и брахицефальные породы часто склонны к обильному слюноотделению. Им приходится чаще облизываться, чтобы поддерживать чистоту.

Возможные проблемы со здоровьем

Если ни одна из перечисленных причин не подходит, а собака продолжает активно облизываться, стоит обратить на это внимание. Возможно, это признак дискомфорта или заболевания. Рекомендуем проконсультироваться с ветеринаром и обратить внимание на другие возможные симптомы.

Каждая собака уникальна, и её поведение часто говорит о многом. Научившись понимать такие сигналы, вы сможете лучше заботиться о своём питомце и вовремя реагировать на его потребности.