собака с ребенком
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:26

Невинная шалость способна привести к травме или побегу собаки — всего за секунду

Щенки чаще грызут поводок из-за скуки и тревоги

Каждый хозяин хотя бы раз сталкивался с тем, что его собака во время прогулки внезапно начинает грызть поводок. На первый взгляд это может показаться милой шалостью, но на деле такое поведение способно доставить массу неудобств и даже осложнить управление питомцем. Чтобы избавиться от этой привычки, важно сначала понять её причины.

Почему собака грызёт поводок

Недостаток активности

Прогулка для собаки — это не только возможность справить нужду, но и способ получить новые впечатления: запахи, общение, наблюдение за окружающим миром. Если питомец слишком долго сидит дома или прогулки короткие и однообразные, он будет искать выход энергии. В таком случае поводок превращается в своеобразную игрушку. Решение простое: пересмотрите режим, увеличьте длительность выгула, добавьте больше подвижных игр.

Излишние эмоции

Некоторые псы отличаются импульсивным характером. В момент радости, возбуждения или нетерпения они буквально не знают, куда девать свои эмоции. Увидел парк, знакомую собаку или любимого хозяина — и вот поводок уже в зубах. Здесь важно не ругать питомца, а мягко переключить его внимание: дать команду, предложить игрушку или лакомство.

Другие факторы

Иногда причина кроется в скуке или тревоге. Стрессовые ситуации, нехватка стимулов, даже простая привычка щенка тянуть в рот всё подряд могут перерасти в регулярное грызение поводка. Молодые собаки особенно склонны к такому поведению, и в этом случае решающими становятся терпение и последовательное обучение.

Как отучить собаку грызть поводок

Тренировка и отвлечение

Хорошо работает практика команд на улице: "Ко мне", "Сидеть", "Рядом". Замечаете, что пёс тянется к поводку — сразу переключайте его на знакомое задание. Отличный вариант — носить с собой любимую игрушку или вкусняшку, чтобы заменить нежелательное действие положительным.

Разминка перед выходом

Иногда излишек энергии мешает собаке вести себя спокойно. Решение — дать ей нагрузку ещё дома: поиграть в апортировку, предложить короткую тренировку. Потратив часть сил, пёс будет более уравновешенным на прогулке.

Помощь специалистов

Если привычка укоренилась, а самостоятельно справиться не получается, имеет смысл обратиться к кинологу. Опытный тренер поможет найти истинную причину, подберёт упражнения под конкретного питомца и научит хозяина правильно реагировать на поведение собаки.

Важные советы

Главное — не срываться на питомце и не ждать быстрых результатов. Собаки учатся постепенно, и только спокойствие и системность дадут эффект. Постепенно животное поймёт, что поводок — не игрушка, и начнёт вести себя на улице так, как ожидает хозяин.

