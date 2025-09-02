Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Американский питбультерьер
Опубликована сегодня в 11:51

Иммунитет собаки под ударом: что медленно разрушает защиту любимца

Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании

Иммунная система собаки — это тонкий и многослойный механизм, который обеспечивает защиту организма от вирусов, бактерий и прочих патогенов. Она объединяет врождённые барьеры (кожу, слизистые, клетки-фагоциты, лейкоциты и интерфероны) и приобретённый иммунитет, формирующийся в результате вакцинации, перенесённых заболеваний или контакта с инфекциями. Но даже такая мощная система подвержена сбоям, если на организм влияют стресс, несбалансированное питание, хронические болезни, паразиты, возрастные изменения, а также неблагоприятная экология и постоянная урбанизация. Всё это делает вопрос поддержания иммунитета особенно актуальным.

Уязвимые группы собак

Наибольшего внимания требуют щенки и пожилые питомцы. В первые недели жизни щенков защищают материнские антитела, полученные с молозивом. Однако этот барьер быстро ослабевает, и до формирования собственной иммунной защиты малыш остаётся весьма уязвимым. С возрастом ситуация меняется: у пожилых собак естественные защитные механизмы начинают угасать. Это связано с изменением метаболизма и снижением активности тимуса — органа, отвечающего за формирование иммунных клеток.

Признаки ослабления иммунитета

Замечая первые сигналы, хозяин может вовремя поддержать своего питомца. Обычно снижение защитных сил проявляется постепенной усталостью, нежеланием играть или гулять. У некоторых собак ухудшается аппетит, они начинают больше спать. Наряду с этим могут появляться внешние признаки: шерсть тускнеет, становится ломкой, кожа либо пересыхает, либо воспаляется. Иногда слизистые бледнеют или приобретают нездоровый красный оттенок. Если собака часто болеет, плохо переносит инфекции или долго заживают раны, это повод задуматься о состоянии её иммунной системы. К дополнительным симптомам можно отнести проблемы с пищеварением — частые запоры или диарею.

Современные методы укрепления иммунитета

1. Вакцинация

Прививки остаются главным инструментом профилактики инфекционных болезней. Вакцины содержат ослабленные или убитые микроорганизмы, которые помогают формировать иммунную память. Главное условие — строгий график вакцинации, назначенный ветеринаром. Пропуск прививки может снизить защиту и сделать питомца уязвимым.

2. Правильное питание

Сбалансированный рацион — фундамент крепкого здоровья. Собака должна получать качественный белок (мясо, рыбу, яйца), полезные жиры, витамины и минералы. Владельцы, выбирающие натуральное питание, должны учитывать потребность питомца в цинке, железе и витаминах группы B. В готовых кормах премиум- и холистик-класса эти компоненты сбалансированы. В периоды стресса или зимой ветеринары часто рекомендуют витаминные комплексы, но их использование лучше согласовать со специалистом.

3. Физическая активность

Регулярные прогулки, игры и тренировки не только укрепляют мышцы и суставы, но и способствуют нормальной работе иммунной системы. Движение улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и снижает уровень стресса. Важно подбирать нагрузку с учётом возраста и состояния здоровья собаки. Зимой короткошёрстные породы нуждаются в дополнительной защите от холода.

4. Контроль паразитов

Паразиты — одна из главных угроз иммунитету. Блохи, клещи и гельминты истощают организм, повышая риск инфекций. Чтобы минимизировать опасность, необходимо проводить дегельминтизацию каждые 3-6 месяцев и использовать средства против внешних паразитов — капли, ошейники или таблетки. Главное — выбирать сертифицированные препараты.

5. Снижение стресса

Хронический стресс напрямую связан с ослаблением защитных функций. Повышенный уровень кортизола подавляет работу иммунной системы. Причиной стресса могут быть переезд, одиночество, появление новых питомцев или шумная обстановка. Собаке важно обеспечить стабильный режим, физическую и умственную активность, а при необходимости применять натуральные успокаивающие средства, но только после консультации с ветеринаром.

6. Дополнительные добавки

Пробиотики помогают поддерживать микрофлору кишечника, что важно для общего иммунитета. Их используют не только после антибиотиков, но и при аллергиях, смене рациона или хронических проблемах ЖКТ. Витаминные комплексы необходимы в случае выявленного дефицита или повышенной нагрузки на организм. Однако избыточное потребление витаминов может быть опасно, особенно A и D, а также минералов вроде железа.

Чего лучше избегать

Опасно самостоятельно назначать собаке препараты или использовать лекарства, предназначенные для людей. Не менее важно исключать из рациона токсичные для собак продукты — лук, чеснок, виноград, шоколад. То, что полезно человеку, может стать угрозой для питомца.

