Эти занятия в бассейне возвращают собакам силы быстрее любых лекарств

Гидротерапия всё чаще становится незаменимой частью физиотерапии для домашних питомцев. Этот метод основан на занятиях в бассейне и помогает собакам укреплять здоровье, снижая нагрузку на суставы.

"Гидротерапия — отличный метод, когда она является частью плана физиотерапевтического лечения. Хотя она не считается "панацеей" от всех болезней собаки, занятия в бассейне могут повысить её выносливость", — заявила физиотерапевт для собак Даная Танопулу.

Сила воды: сопротивление и плавучесть

Главный секрет пользы кроется в свойствах воды. Её сопротивление и плавучесть позволяют мягко тренировать мышцы, постепенно укрепляя их без риска для суставов. Кроме того, такие занятия стимулируют работу сердца, улучшают кровообращение и помогают восстанавливать мышечную массу.

Не менее важно и то, что вода действует как естественное противовоспалительное средство — уменьшает боль и отёки, облегчая процесс выздоровления.

Чем полезна гидротерапия

По словам Танопулу, регулярные тренировки в бассейне помогают:

улучшить координацию и равновесие,

повысить уровень энергии,

ускорить восстановление после травм или операций,

продлить жизнь собаке за счёт укрепления общего здоровья.

Занятия в воде полезны не только для больных питомцев. Рабочие и спортивные собаки тоже используют этот метод, чтобы оставаться в форме и поддерживать мышцы в тонусе.

При каких заболеваниях помогает

Гидротерапия рекомендуется при самых разных состояниях:

артрит,

атрофия мышц,

ожирение,

дисплазия тазобедренного сустава,

дегенеративные заболевания суставов,

паралич или ампутация конечности,

неустойчивость походки, атаксия,

разрывы передней крестообразной связки,

послеоперационная реабилитация,

другие ортопедические и неврологические травмы.

Важность комплексного подхода

"Поскольку гидротерапия не может уменьшить локальную боль, воспаление или воздействовать на отдельные мышцы, рекомендуется сочетать её с другими методами физиотерапии. Она является частью индивидуального плана лечения для каждой собаки", — отмечает физиотерапевт Даная Танопулу.

Она подчеркивает, что перед началом занятий необходимо получить консультацию у ветеринара и оценить общее состояние питомца. Такой подход делает лечение максимально эффективным и безопасным.