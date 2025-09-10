Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грустная собака
Грустная собака
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Эти занятия в бассейне возвращают собакам силы быстрее любых лекарств

Физиотерапевт Танопулу назвала болезни собак, при которых эффективна гидротерапия

Гидротерапия всё чаще становится незаменимой частью физиотерапии для домашних питомцев. Этот метод основан на занятиях в бассейне и помогает собакам укреплять здоровье, снижая нагрузку на суставы.

"Гидротерапия — отличный метод, когда она является частью плана физиотерапевтического лечения. Хотя она не считается "панацеей" от всех болезней собаки, занятия в бассейне могут повысить её выносливость", — заявила физиотерапевт для собак Даная Танопулу.

Сила воды: сопротивление и плавучесть

Главный секрет пользы кроется в свойствах воды. Её сопротивление и плавучесть позволяют мягко тренировать мышцы, постепенно укрепляя их без риска для суставов. Кроме того, такие занятия стимулируют работу сердца, улучшают кровообращение и помогают восстанавливать мышечную массу.

Не менее важно и то, что вода действует как естественное противовоспалительное средство — уменьшает боль и отёки, облегчая процесс выздоровления.

Чем полезна гидротерапия

По словам Танопулу, регулярные тренировки в бассейне помогают:

  • улучшить координацию и равновесие,
  • повысить уровень энергии,
  • ускорить восстановление после травм или операций,
  • продлить жизнь собаке за счёт укрепления общего здоровья.

Занятия в воде полезны не только для больных питомцев. Рабочие и спортивные собаки тоже используют этот метод, чтобы оставаться в форме и поддерживать мышцы в тонусе.

При каких заболеваниях помогает

Гидротерапия рекомендуется при самых разных состояниях:

  • артрит,
  • атрофия мышц,
  • ожирение,
  • дисплазия тазобедренного сустава,
  • дегенеративные заболевания суставов,
  • паралич или ампутация конечности,
  • неустойчивость походки, атаксия,
  • разрывы передней крестообразной связки,
  • послеоперационная реабилитация,
  • другие ортопедические и неврологические травмы.

Важность комплексного подхода

"Поскольку гидротерапия не может уменьшить локальную боль, воспаление или воздействовать на отдельные мышцы, рекомендуется сочетать её с другими методами физиотерапии. Она является частью индивидуального плана лечения для каждой собаки", — отмечает физиотерапевт Даная Танопулу.

Она подчеркивает, что перед началом занятий необходимо получить консультацию у ветеринара и оценить общее состояние питомца. Такой подход делает лечение максимально эффективным и безопасным.

