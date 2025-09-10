Эти занятия в бассейне возвращают собакам силы быстрее любых лекарств
Гидротерапия всё чаще становится незаменимой частью физиотерапии для домашних питомцев. Этот метод основан на занятиях в бассейне и помогает собакам укреплять здоровье, снижая нагрузку на суставы.
"Гидротерапия — отличный метод, когда она является частью плана физиотерапевтического лечения. Хотя она не считается "панацеей" от всех болезней собаки, занятия в бассейне могут повысить её выносливость", — заявила физиотерапевт для собак Даная Танопулу.
Сила воды: сопротивление и плавучесть
Главный секрет пользы кроется в свойствах воды. Её сопротивление и плавучесть позволяют мягко тренировать мышцы, постепенно укрепляя их без риска для суставов. Кроме того, такие занятия стимулируют работу сердца, улучшают кровообращение и помогают восстанавливать мышечную массу.
Не менее важно и то, что вода действует как естественное противовоспалительное средство — уменьшает боль и отёки, облегчая процесс выздоровления.
Чем полезна гидротерапия
По словам Танопулу, регулярные тренировки в бассейне помогают:
- улучшить координацию и равновесие,
- повысить уровень энергии,
- ускорить восстановление после травм или операций,
- продлить жизнь собаке за счёт укрепления общего здоровья.
Занятия в воде полезны не только для больных питомцев. Рабочие и спортивные собаки тоже используют этот метод, чтобы оставаться в форме и поддерживать мышцы в тонусе.
При каких заболеваниях помогает
Гидротерапия рекомендуется при самых разных состояниях:
- артрит,
- атрофия мышц,
- ожирение,
- дисплазия тазобедренного сустава,
- дегенеративные заболевания суставов,
- паралич или ампутация конечности,
- неустойчивость походки, атаксия,
- разрывы передней крестообразной связки,
- послеоперационная реабилитация,
- другие ортопедические и неврологические травмы.
Важность комплексного подхода
"Поскольку гидротерапия не может уменьшить локальную боль, воспаление или воздействовать на отдельные мышцы, рекомендуется сочетать её с другими методами физиотерапии. Она является частью индивидуального плана лечения для каждой собаки", — отмечает физиотерапевт Даная Танопулу.
Она подчеркивает, что перед началом занятий необходимо получить консультацию у ветеринара и оценить общее состояние питомца. Такой подход делает лечение максимально эффективным и безопасным.
