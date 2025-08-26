Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Казалось бы ласка, а обернулось стрессом: что делают с собаками по привычке

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий

На первый взгляд кажется, что объятие любимого питомца — это естественный и ласковый жест. Но всё больше исследований подтверждает: для собак такие проявления могут обернуться стрессом и даже агрессией.

Когда любовь превращается в ловушку

Для человека объятия — привычный способ показать привязанность. Для собаки же обхват руками — это ограничение свободы. Животное, которое по природе своей должно иметь возможность свободно двигаться, воспринимает такие действия как потерю контроля над ситуацией.

Сигналы, которые нельзя игнорировать

Эксперты отмечают повторяющиеся признаки стресса у собак, которых обнимают:

  • отведение взгляда;
  • опущенные уши;
  • частое моргание;
  • облизывание губ;
  • застывшая поза или тяжёлое дыхание.

Эти мелочи указывают на дискомфорт, а в затянувшейся ситуации — могут перейти в защитную реакцию.

Что показали исследования

В Ирландии Элизабет Энн Уолш проанализировала видеозаписи собак в момент объятий. В отличие от фотографий, которые использовались в прошлых работах, видео дало более полную картину. Большинство животных демонстрировали явные признаки напряжения, подтверждая мысль о том, что объятия для них неестественны.

Риски для отношений с питомцем

Собака, которая ассоциирует прикосновения с ограничением свободы, со временем может потерять доверие к хозяину. В худших случаях это приводит к агрессии. Особенно уязвимы дети: они часто обнимают животных импульсивно и не способны распознать тревожные сигналы.

Собачьи нормы общения

В мире собак фронтальный и длительный контакт — редкость. Их язык тела основан на сдержанных жестах. Человек, наклоняющийся с объятиями, нарушает эти нормы, ставя животное в ситуацию, противоречащую инстинктам.

Индивидуальные различия

Реакция зависит от породы, возраста и характера. Одни собаки более терпимы, другие — категорически против. Но неподвижность животного во время объятий не всегда означает расслабленность, а скорее может указывать на внутреннее напряжение.

Что делать владельцам

Специалисты советуют заменять объятия на более комфортные для собаки проявления ласки:

  • поглаживание по шее или бокам;
  • почесывание за ушами;
  • словесная похвала;
  • совместная игра или угощение.

Такие жесты укрепляют доверие и создают здоровую основу для общения.

Последствия для здоровья

Регулярные нежелательные объятия могут привести к накоплению стресса, сделать собаку нервной и раздражительной. В долгосрочной перспективе это отражается не только на поведении, но и на общем эмоциональном состоянии животного.

