Высунутый язык у собаки в жару — вот что это значит на самом деле
В жаркие дни или после активной прогулки собаки часто начинают тяжело дышать. Это не всегда повод для паники: в большинстве случаев питомец так регулирует температуру тела. В отличие от людей, которые охлаждаются через потоотделение, у собак эту функцию выполняет дыхание. Именно поэтому они высовывают язык, чтобы усилить теплообмен.
Когда не стоит волноваться
Есть несколько ситуаций, в которых учащённое дыхание — естественная реакция организма:
- После прогулки. Активность ускоряет обмен веществ, и собаке нужно отдышаться.
- Возбуждение. Радость от встречи с хозяином или во время "зуми" вызывает учащённое сердцебиение и дыхание.
- Жара. В тёплые дни питомцы охлаждаются за счёт испарения через язык и подушечки лап.
Когда дыхание — тревожный сигнал
Однако бывают ситуации, когда тяжёлое дыхание может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин — пневмония, сердечные болезни, анемия или даже коллапс трахеи. Насторожить хозяина должны следующие признаки:
- Поверхностное и частое дыхание. Это может быть связано с гипервентиляцией, стрессом или болезнями дыхательных путей.
- Фиолетовый язык. Признак цианоза — недостатка кислорода в крови. Если это сопровождается кашлем, возможна непроходимость дыхательных путей.
- Учащённое дыхание с сильным сердцебиением. Может указывать на сердечную недостаточность и нарушения кровообращения.
Почему собака высовывает язык
Высунутый язык помогает питомцу охлаждать организм, увеличивая площадь для испарения влаги. У некоторых пород — мопсов, бульдогов, ши-тцу и боксёров — это особенно заметно из-за строения морды.
Что делать хозяину
Если собака тяжело дышит, важно проанализировать обстоятельства. После активной игры дайте ей воду и дайте отдохнуть. При перегреве можно охладить питомца вентилятором, кондиционером или прохладной водой.
Но если дыхание сопровождается судорогами, обмороками, слабостью или потерей равновесия, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Это может быть гипертермия, которая опасна для жизни животного.
Как помочь при тепловом ударе
В период жары особенно важно следить за состоянием собаки. Чтобы облегчить её самочувствие:
- предложите прохладную воду;
- используйте вентилятор или кондиционер;
- дайте питомцу лёд или собачье мороженое;
- избегайте прогулок с 10:00 до 17:00.
