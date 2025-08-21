Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:47

Высунутый язык у собаки в жару — вот что это значит на самом деле

Ветеринары: учащённое дыхание у собак в жару помогает охлаждать организм

В жаркие дни или после активной прогулки собаки часто начинают тяжело дышать. Это не всегда повод для паники: в большинстве случаев питомец так регулирует температуру тела. В отличие от людей, которые охлаждаются через потоотделение, у собак эту функцию выполняет дыхание. Именно поэтому они высовывают язык, чтобы усилить теплообмен.

Когда не стоит волноваться

Есть несколько ситуаций, в которых учащённое дыхание — естественная реакция организма:

  • После прогулки. Активность ускоряет обмен веществ, и собаке нужно отдышаться.
  • Возбуждение. Радость от встречи с хозяином или во время "зуми" вызывает учащённое сердцебиение и дыхание.
  • Жара. В тёплые дни питомцы охлаждаются за счёт испарения через язык и подушечки лап.

Когда дыхание — тревожный сигнал

Однако бывают ситуации, когда тяжёлое дыхание может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин — пневмония, сердечные болезни, анемия или даже коллапс трахеи. Насторожить хозяина должны следующие признаки:

  • Поверхностное и частое дыхание. Это может быть связано с гипервентиляцией, стрессом или болезнями дыхательных путей.
  • Фиолетовый язык. Признак цианоза — недостатка кислорода в крови. Если это сопровождается кашлем, возможна непроходимость дыхательных путей.
  • Учащённое дыхание с сильным сердцебиением. Может указывать на сердечную недостаточность и нарушения кровообращения.

Почему собака высовывает язык

Высунутый язык помогает питомцу охлаждать организм, увеличивая площадь для испарения влаги. У некоторых пород — мопсов, бульдогов, ши-тцу и боксёров — это особенно заметно из-за строения морды.

Что делать хозяину

Если собака тяжело дышит, важно проанализировать обстоятельства. После активной игры дайте ей воду и дайте отдохнуть. При перегреве можно охладить питомца вентилятором, кондиционером или прохладной водой.

Но если дыхание сопровождается судорогами, обмороками, слабостью или потерей равновесия, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Это может быть гипертермия, которая опасна для жизни животного.

Как помочь при тепловом ударе

В период жары особенно важно следить за состоянием собаки. Чтобы облегчить её самочувствие:

  • предложите прохладную воду;
  • используйте вентилятор или кондиционер;
  • дайте питомцу лёд или собачье мороженое;
  • избегайте прогулок с 10:00 до 17:00.

