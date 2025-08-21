Высунутый язык у собаки в жару — вот что это значит на самом деле

В жаркие дни или после активной прогулки собаки часто начинают тяжело дышать. Это не всегда повод для паники: в большинстве случаев питомец так регулирует температуру тела. В отличие от людей, которые охлаждаются через потоотделение, у собак эту функцию выполняет дыхание. Именно поэтому они высовывают язык, чтобы усилить теплообмен.

Когда не стоит волноваться

Есть несколько ситуаций, в которых учащённое дыхание — естественная реакция организма:

После прогулки . Активность ускоряет обмен веществ, и собаке нужно отдышаться.

. Активность ускоряет обмен веществ, и собаке нужно отдышаться. Возбуждение. Радость от встречи с хозяином или во время "зуми" вызывает учащённое сердцебиение и дыхание.

Радость от встречи с хозяином или во время "зуми" вызывает учащённое сердцебиение и дыхание. Жара. В тёплые дни питомцы охлаждаются за счёт испарения через язык и подушечки лап.

Когда дыхание — тревожный сигнал

Однако бывают ситуации, когда тяжёлое дыхание может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин — пневмония, сердечные болезни, анемия или даже коллапс трахеи. Насторожить хозяина должны следующие признаки:

Поверхностное и частое дыхание . Это может быть связано с гипервентиляцией, стрессом или болезнями дыхательных путей.

. Это может быть связано с гипервентиляцией, стрессом или болезнями дыхательных путей. Фиолетовый язык . Признак цианоза — недостатка кислорода в крови. Если это сопровождается кашлем, возможна непроходимость дыхательных путей.

. Признак цианоза — недостатка кислорода в крови. Если это сопровождается кашлем, возможна непроходимость дыхательных путей. Учащённое дыхание с сильным сердцебиением. Может указывать на сердечную недостаточность и нарушения кровообращения.

Почему собака высовывает язык

Высунутый язык помогает питомцу охлаждать организм, увеличивая площадь для испарения влаги. У некоторых пород — мопсов, бульдогов, ши-тцу и боксёров — это особенно заметно из-за строения морды.

Что делать хозяину

Если собака тяжело дышит, важно проанализировать обстоятельства. После активной игры дайте ей воду и дайте отдохнуть. При перегреве можно охладить питомца вентилятором, кондиционером или прохладной водой.

Но если дыхание сопровождается судорогами, обмороками, слабостью или потерей равновесия, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Это может быть гипертермия, которая опасна для жизни животного.

Как помочь при тепловом ударе

В период жары особенно важно следить за состоянием собаки. Чтобы облегчить её самочувствие: