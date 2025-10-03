Влажные следы на полу и одышка — что организм пса пытается скрыть от хозяина

Каждый хозяин собаки хотя бы раз замечал: питомец ложится, высовывает язык и часто дышит. Для человека это выглядит как простое утомление, но на деле процесс куда сложнее. Возникает резонный вопрос — умеют ли собаки потеть, как люди? Ответ не такой очевидный. Да, у них есть потовые железы, но в охлаждении тела они почти не участвуют. Основной механизм устроен совершенно иначе. Понимание этих особенностей необходимо не только для интереса, но и для правильного ухода за четвероногим другом.

Как работают потовые железы у собак

У псов есть два типа желёз. Эккриновые выделяют водно-солевую жидкость и напоминают человеческие. Они расположены в основном на подушечках лап. Именно поэтому в жару или при стрессе собака может оставлять влажные следы на полу. Этот процесс и можно назвать "потоотделением" в прямом смысле, но площадь испарения слишком мала, чтобы охладить всё тело.

Другой вид — апокриновые железы. Они распределены по всему телу и связаны с волосяными фолликулами. Их секрет не участвует в терморегуляции. Он играет роль в химическом "общении" между животными, формируя индивидуальный запах, который сородичи считывают как визитную карточку.

Природный кондиционер

Поскольку потовые железы не спасают от жары, эволюция "подарила" собакам иной способ — тепловую одышку, или пантинг. Это быстрое поверхностное дыхание с открытой пастью. При нём воздух проходит над влажной поверхностью языка и слизистых оболочек, вызывая активное испарение. Влага охлаждает густую сеть капилляров, и температура тела снижается.

У здоровой собаки в покое дыхание составляет 15-30 вдохов в минуту, а во время пантинга число вдохов увеличивается в десятки раз. Дополнительно помогают расширенные сосуды на ушах и морде, а также поведение — животное ищет тень или прохладные поверхности.

Симптомы перегрева

Очень частое и шумное дыхание, хрипы. Вязкая, обильная слюна. Ярко-красные или, наоборот, слишком бледные дёсны. Слабость, шаткая походка, потеря ориентации. Рвота и возможная потеря сознания.

В таких случаях счёт идёт на минуты.

Сравнение: человек и собака