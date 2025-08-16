Вы делаете это каждый день, даже не подозревая об опасности для питомца

Лето — время отдыха, прогулок и купаний, но для собак жара может стать настоящим испытанием. Когда столбик термометра зашкаливает за 30°C, питомцы страдают сильнее, чем люди. Чтобы помочь им пережить зной, важно избегать распространённых ошибок.

Прогулки под палящим солнцем. Если на улице больше 30°C, перенесите выгул на раннее утро или поздний вечер. Откажитесь от активных игр — сейчас лучше спокойный шаг в тени.

Одежда не по погоде. Декоративным собачкам иногда нужна защита от солнца, но выбирайте лёгкие, дышащие ткани. Модные наряды с рюшами могут перегреть питомца.

Собака в машине — даже на минуту. "Я быстро!" — не оправдание. В раскалённом авто пёс может погибнуть за считанные минуты, даже с приоткрытым окном.

Духота в квартире. Оставляя собаку дома, обеспечьте приток воздуха: откройте форточки, не закрывайте двери. Кондиционер — хороший вариант, но не ставьте его на слишком низкую температуру (достаточно на 5-7°C ниже уличной).

Пустая миска. Вода должна быть всегда — свежая, чистая и прохладная. Если уходите надолго, добавьте в миску лёд.

Мокрая шерсть — не всегда спасение. Кажется, что вода охлаждает, но мокрая шерсть нарушает терморегуляцию. Лучше просто смочить лапы и живот.

Стрижка "под ноль". Короткая шерсть не всегда защищает от жары — наоборот, увеличивает риск теплового удара и солнечных ожогов.

Особенно уязвимы в жару

Пожилые собаки и щенки

Питомцы с ожирением, болезнями сердца

Беременные суки

Крупные породы

Берегите своих хвостатых друзей — лето должно быть в радость.