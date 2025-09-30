Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вакцинация собаки у ветеринара
Вакцинация собаки у ветеринара
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Кашель или смертельный сигнал? Симптом, который собаки скрывают до конца

Ветеринар Карин Боттеон: болезни сердца у собак часто развиваются скрыто

Сентябрь традиционно называют "месяцем сердца", ведь именно в это время во всём мире вспоминают о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако мало кто задумывается, что подобные недуги встречаются не только у людей. Четвероногие друзья также подвержены рискам, и чаще всего болезни сердца у собак развиваются незаметно. Хозяева могут долго не догадываться о проблеме, пока она не проявит себя в тяжёлой форме.

Самая частая болезнь сердца у собак

В ветеринарии особое внимание уделяется миксоматозной болезни митрального клапана (МБМК). Именно на неё приходится до 80% всех случаев сердечной патологии у домашних питомцев.

Это заболевание чаще встречается у мелких и средних пород: пуделей, шпицев, болонок, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. В группе риска также йоркширские терьеры и таксы. Болезнь развивается медленно, но приводит к серьёзным осложнениям.

"Признаки часто неявные и могут быть спутаны с другими состояниями, например, с естественным процессом старения животного. Поэтому ранняя диагностика крайне важна", — подчеркнула ветеринар Карин Боттеон.

Сравнение: как проявляются болезни сердца у разных пород

Категория собак Наиболее уязвимые породы Частота выявления Особенности
Мелкие Пудель, шпиц, йоркширский терьер Очень высокая Симптомы могут проявляться раньше
Средние Кавалер-кинг-чарльз-спаниель, кокер-спаниель Высокая Течение болезни часто скрытое
Крупные Немецкая овчарка, ретривер Реже Чаще встречаются другие виды кардиопатий

Симптомы, требующие внимания

К основным проявлениям относят:

  1. Сухой кашель, усиливающийся ночью.

  2. Одышку и затруднённое дыхание.

  3. Быструю утомляемость.

  4. Вздутие живота.

  5. Обмороки и потерю сознания.

  6. Бледность или синюшность дёсен.

  7. Снижение аппетита и вялость.

"Даже если они кажутся лёгкими или временными, эти признаки могут указывать на проблемы с сердцем вашей собаки. Лучше всего как можно скорее обратиться к ветеринару", — отметила Боттеон.

Советы шаг за шагом: как заботиться о сердце питомца

  1. Регулярно проходите профилактический осмотр в ветеринарной клинике.

  2. Делайте плановую аускультацию и по необходимости — ЭХО-КГ.

  3. Следите за весом собаки, не допускайте ожирения.

  4. Обеспечьте сбалансированный рацион — при необходимости используйте ветеринарные корма для собак с сердечной недостаточностью.

  5. Подбирайте умеренные физические нагрузки: прогулки на свежем воздухе, но без чрезмерных нагрузок.

  6. При первых подозрительных симптомах сразу обращайтесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование кашля → переход болезни в хроническую форму → визит к ветеринару и обследование.

  • Перекармливание и ожирение → перегрузка сердца → подбор диетического корма и контроль порций.

  • Отсутствие регулярных проверок → поздняя диагностика → плановые осмотры и ЭХО-КГ.

А что если…

А что если собака ещё молода и внешне здорова? Это не повод расслабляться. Многие врождённые пороки сердца протекают без симптомов до определённого возраста. Поэтому профилактика нужна и щенкам, и взрослым собакам.

Плюсы и минусы регулярных обследований

Плюсы Минусы
Раннее выявление болезней Затраты времени и денег
Возможность скорректировать лечение Собака может нервничать на приёме
Продление жизни питомца Требуется регулярность

FAQ

Как выбрать корм для собаки с проблемами сердца?
Лучше всего использовать ветеринарные линейки с пониженным содержанием натрия и контролем калорийности.

Сколько стоит обследование сердца у собаки?
В среднем от 2000 до 6000 рублей за ЭХО-КГ и консультацию, в зависимости от региона и клиники.

Что лучше: таблетки или диетическое питание?
Эти меры работают в комплексе: лекарства поддерживают сердце, а рацион снимает нагрузку.

Мифы и правда

  • Миф: Болезни сердца бывают только у старых собак.
    Правда: Патологии могут проявиться даже у щенков.

  • Миф: Если собака активна, значит, сердце здорово.
    Правда: Симптомы могут быть скрыты и проявиться внезапно.

  • Миф: Домашним собакам обследования не нужны.
    Правда: Заболевания сердца не зависят от образа жизни.

Интересные факты

  1. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели входят в топ пород по предрасположенности к сердечным проблемам.

  2. У собак старше 10 лет вероятность сердечной патологии увеличивается в 3 раза.

  3. Эхокардиография у животных появилась сравнительно недавно и стала доступной лишь в 1990-х.

Исторический контекст

Проблемы с сердцем у собак начали активно изучать ещё в XIX веке, когда ветеринары заметили схожесть симптомов с человеческими заболеваниями. В XX веке развитие рентгенологии и УЗИ позволило впервые диагностировать сердечные патологии у животных на ранних стадиях. Сегодня возможности ветеринарии значительно расширились, и многие болезни, ранее считавшиеся смертельными, успешно контролируются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Куры умеют считать и проявляют самоконтроль вчера в 20:46

Глупая курица? На самом деле птица с интеллектом и самоконтролем — не верьте в эти мифы

Шесть удивительных фактов о курах и петухах: интеллект, пылевые ванны, язык звуков и культурное значение. Узнайте их ближе!

Читать полностью » На Крите альпинисты спасли стервятника, который не мог взлететь вчера в 19:17

Стервятники — санитары природы, без которых гибнет экосистема: вот почему на Крите их спасают

На Крите альпинисты спасли ослабленного стервятника. Что делать, если вы встретите дикую птицу, которая не может летать?

Читать полностью » Климатические изменения продлевают активность змей на несколько недель вчера в 18:09

Осенью змеи не прячутся сразу: вот почему они задерживаются подольше на участках

Осенью змеи остаются активными дольше, чем мы привыкли думать. Узнайте, какие виды можно встретить и как защитить дом и участок.

Читать полностью » Собаки, крысы и пчёлы применяются в проектах ранней диагностики заболеваний вчера в 17:11

Животные видят то, что скрыто от медицины: эти виды определяют болезни человека

Три вида животных умеют выявлять болезни ещё до анализов. Узнайте, как собаки, крысы и пчёлы помогают в диагностике человека.

Читать полностью » Даже самые прочные модели когтеточек быстро изнашиваются, если не заботиться о них вчера в 16:54

Когтеточка превратилась в рассадник бактерий: как спасти дом от катастрофы

Когтеточка — спасение для мебели и важный элемент ухода за кошкой. Как правильно чистить и продлить срок службы этого аксессуара?

Читать полностью » Корги могут притворяться уставшими, чтобы получить лакомство вчера в 16:37

11-е место по интеллекту, но на грани вымирания: как корги чуть не потеряли всё

Когда-то корги оказались на грани исчезновения. Но соцсети подарили породе вторую жизнь и сделали её символом милоты и ума.

Читать полностью » В полтора года хомяк считается старым вчера в 15:47

Джунгарик или сирийский: какой хомяк проживёт дольше — ответ удивит

Хомяки живут всего 2-3 года, и уже в полтора года считаются пожилыми. Как продлить жизнь питомцу и сделать её качественной?

Читать полностью » Обычные бутылки для воды опасны для собак на прогулке вчера в 15:30

Обычная бутылка для воды погубила тысячи собак: ветеринары назвали смертельную опасность

На прогулке или в поездке питомцу тоже нужно поесть и попить. Как современные гаджеты помогают сделать это удобно и безопасно?

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с курицей, ананасами и пекинской капустой сохраняет свежесть при заправке йогуртом
СФО

Росстат: Турция стала самым популярным направлением отдыха для жителей ХМАО в 2024 году
УрФО

В тюменском аэропорту Рощино встретили первый рейс Uzbekistan Airways из Ташкента
Туризм

Prefeitura de Morungaba: бамбуковый тоннель стал символом города в Бразилии
Красота и здоровье

Врач Айгуль Арсланова: пропуск завтрака повышает риск ожирения и болезней сердца
Спорт и фитнес

Круговая тренировка дома: упражнения для ног, рук, ягодиц и пресса
Дом

Бюджетный текстиль с правильной драпировкой и декором делает интерьер элегантным
Садоводство

Подкормка моркови золой защищает от морковной мухи и повышает урожайность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet