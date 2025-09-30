Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака кокапу с кудрявой шерстью
Собака кокапу с кудрявой шерстью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:25

Собака пахнет так, что стыдно пригласить гостей: вот в чём настоящая причина

Ветеринары: неприятный запах у собак часто связан с заболеваниями кожи, зубов и ушей

Домашний питомец — это радость и уют в доме, но иногда даже ухоженный пёс может источать неприятный запах. Причины бывают разными: от банального загрязнения ушей до проблем с питанием. Хорошая новость в том, что существует множество способов, которые помогут поддерживать свежесть без ежедневных купаний.

Основные источники запаха

Собаки пахнут не только из-за шерсти. Дискомфорт могут вызывать уши, зубы, кожа и даже их подстилка. Важно понимать, что устранение запаха — это комплексная работа: регулярный уход, правильная гигиена и корректный рацион.

Сравнение способов устранения запаха

Метод В чём помогает Когда использовать
Чистка ушей Убирает скопления серы, предотвращает инфекции При появлении неприятного запаха или выделений
Расчёсывание Сохраняет чистоту шерсти, удаляет грязь 1-2 раза в неделю
Чистка зубов Борьба с неприятным дыханием Каждый день
Стирка подстилки Убирает накопленные запахи Раз в 1-2 недели
Сухой шампунь Быстро освежает Между купаниями
Аромат для собак Даёт лёгкий запах Перед встречей гостей
Коррекция рациона Улучшает общее состояние Постоянно

Советы шаг за шагом

  1. Раз в неделю проверяйте уши и аккуратно протирайте их ватным диском с водой или спецсредством.

  2. Выберите расчёску под тип шерсти вашей собаки и введите привычку вычёсывать её хотя бы по воскресеньям.

  3. Купите зубную пасту для собак и начните с коротких чисток, постепенно увеличивая время.

  4. Стирайте лежанку вместе с обычным бельём, но используйте гипоаллергенный порошок.

  5. Попробуйте сухой шампунь: нанесите немного на шерсть и вотрите мягкими движениями.

  6. Используйте салфетки для лап после прогулки — они тоже помогают снизить запах.

  7. Следите за качеством корма: питание напрямую влияет на состояние кожи и шерсти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильная чистка ушей → риск травмы или воспаления → используйте ватный диск вместо палочек.

  • Игнорирование зубов → неприятный запах и зубной камень → ежедневная чистка и специальные лакомства.

  • Редкая стирка подстилки → запах в доме и на шерсти → регулярная стирка каждые 10-14 дней.

  • Человеческая косметика → раздражение кожи → специальные шампуни и ароматы для собак.

А что если собака всё равно плохо пахнет?

Если запах не уходит даже при правильном уходе, это сигнал к визиту к ветеринару. Причиной могут быть грибковые инфекции кожи, аллергии или стоматологические болезни. Игнорировать такие симптомы опасно: лучше пройти обследование и исключить заболевания.

Плюсы и минусы методов

Метод Плюсы Минусы
Сухой шампунь Удобно, быстро Эффект недолгий
Салфетки Простота использования Подходят не всем собакам
Аромат Освежает мгновенно Может раздражать кожу
Регулярное расчёсывание Улучшает вид шерсти Требует времени
Правильный рацион Здоровье и запах Нужно подбирать индивидуально

FAQ

Как выбрать сухой шампунь?
Ищите продукты без агрессивных ароматизаторов, с пометкой "для собак", лучше — на растительной основе.

Сколько стоит специальный аромат для собак?
Средняя цена — от 500 до 1500 рублей, в зависимости от бренда и состава.

Что лучше: частые купания или сухой шампунь?
Лучше сочетать: сухой шампунь для поддержания чистоты, а полноценное купание — раз в 1-2 месяца.

Мифы и правда

  • Миф: чем чаще моешь собаку, тем она чище.
    Правда: слишком частые купания смывают защитный слой кожи и провоцируют раздражения.

  • Миф: можно использовать свою зубную пасту для собаки.
    Правда: человеческая паста токсична для животных, нужна специальная.

  • Миф: неприятный запах всегда связан с шерстью.
    Правда: часто источником становятся зубы, уши или даже подстилка.

3 интересных факта

  1. У разных пород своя "натуральная" интенсивность запаха: у охотничьих собак он выражен сильнее.

  2. Некоторые питомцы, как и люди, могут иметь индивидуальный "аромат" из-за гормонального фона.

  3. Правильное питание может уменьшить запах сильнее, чем самый дорогой шампунь.

Исторический контекст

Собаки жили рядом с человеком тысячелетиями, и забота о запахе всегда была актуальна. В античности для них использовали золу и травы, в средние века — отвар ромашки и лаванды. Сегодня выбор средств огромен: от шампуней до специализированных парфюмов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Британские учёные установили связь между личностью хозяина и поведением кошки вчера в 23:10

Кошка как зеркало: характер хозяина меняет здоровье питомца

Британские учёные доказали: кошки перенимают привычки и настроение своих хозяев. Как именно характер человека отражается на здоровье питомца?

Читать полностью » В Москве напомнили о бесплатной вакцинации животных в День борьбы с бешенством вчера в 22:16

Бешенство остаётся смертельным: мифы, которые мешают защититься

В Москве бесплатно прививают домашних животных от бешенства. Какие мифы о болезни мешают защитить питомцев и как работает современная профилактика?

Читать полностью » Кинолог Анна Петрова: нельзя наказывать щенка за лужи, это помешает приучить его к туалету вчера в 21:16

Щенок обходит пелёнку стороной: вот как приучить собаку к туалету без криков и наказаний

Пять распространённых ошибок, которые мешают приучить собаку к туалету. Узнайте, как их избежать и чем заменить неправильные методы.

Читать полностью » Эксперты развенчали пять мифов о поведении собак вчера в 20:12

Мифы рушат доверие: собаки страдают от заблуждений — вот чему не надо верить

Пять популярных мифов о собачьем поведении, в которые до сих пор верят многие. Что скрывается за ними на самом деле?

Читать полностью » Щенки часто кусают поводок из-за стресса и избытка энергии вчера в 19:04

Щенок грызёт поводок: вот в чем скрытый смысл этой игры на прогулке

Щенок кусает поводок на прогулке? Разбираем причины и 4 эффективных способа, как мягко отучить питомца от этой привычки.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему нельзя ругать кошку за лужу на ковре вчера в 18:12

Игнорировать кошку нельзя: ее лужа на ковре может быть сигналом болезни

Что делать, если кошка написала на ковер? Почему ругать её бесполезно и какие шаги реально помогут решить проблему.

Читать полностью » Собаки легче переносят прогулки осенью благодаря прохладной погоде вчера в 17:20

Золотая пора для питомцев: вот что делает осень любимым временем для собак

Почему осень — любимый сезон для собак: свежий воздух, меньше аллергии, долгие прогулки и новые ароматы.

Читать полностью » Собаки оценивают людей по 300 миллионам обонятельных рецепторов вчера в 16:58

Пёс рычит на гостей? Это не они плохие — собака чувствует то, чего не видите вы

Как собака понимает, хороший ли перед ней человек? Разбираем пять сигналов, по которым питомцы формируют мнение о людях.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи связали перетренированность со стрессом и дефицитом сна
Красота и здоровье

Домашний уход за кожей эффективнее и безопаснее инъекций при регулярном применении — Наталья Рябинова
Садоводство

Жемчужница тысячелистник требует минимум ухода, но лучше высаживать растение на солнечных участках
Наука

Биосенсор нового поколения выявляет бактерии и вирусы в помещениях — исследование в Испании
Садоводство

Почвопокровные растения и мох эффективнее травы под деревьями — специалисты
Еда

Салат из копчёной курицы с фасолью получается сытным
Красота и здоровье

Сон на животе перегружает шею и позвоночник, поэтому физиотерапевт Сэмми Марго советует отказаться
Еда

Мясо с овощами в горшочках получается мягким и сочным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet