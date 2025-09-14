Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака показывает язык
Собака показывает язык
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:46

Собаки с высунутым языком не устают — что на самом деле происходит

Ветеринары назвали породы собак, которым противопоказано бритьё в жару

С наступлением лета многие хозяева стремятся облегчить жизнь своим питомцам и первым делом думают о стрижке. Кажется логичным: меньше шерсти — меньше жара. Но у собак всё устроено иначе. Их организм не умеет охлаждаться с помощью пота, как у людей. Температуру они регулируют через язык, живот и подушечки лап. Поэтому привычный нам образ собаки с высунутым языком — вовсе не признак усталости, а естественный способ сбросить лишнее тепло.

Зачем нужна шерсть

Шерсть играет куда более важную роль, чем может показаться. Она защищает кожу от солнечных ожогов, ран и аллергических реакций. Поэтому полное бритьё в жару не только не помогает, но и может навредить питомцу.

Когда стрижка допустима

Вместо радикального подхода специалисты советуют выбирать гигиеническую стрижку. Она помогает убрать лишние колтуны, облегчает уход и делает животное более опрятным. При этом важно не срезать подшёрсток — именно он выполняет роль естественного "термостата".

Летом допустимо подстригать таких собак, как:

  • ши-тцу,
  • йоркширский терьер,
  • золотистый ретривер,
  • бордер-колли,
  • померанский шпиц,
  • бишон фризе,
  • кокер-спаниель,
  • пудель,
  • сен-бернар.

Перед тем как выбрать груминг-салон, стоит почитать отзывы — ведь правильный уход помогает сохранить здоровье шерсти и облегчает животному жизнь в жару.

Кому бритьё противопоказано

Есть породы, для которых бритьё категорически запрещено. Это:

  • сибирский хаски,
  • чау-чау,
  • мальтийская болонка,
  • шнауцер.

У них кожа слишком нежная. Без защитного слоя шерсти питомцы рискуют получить ожоги, аллергию, дерматит и даже алопецию — потерю шерсти на отдельных участках.

Как помочь питомцу летом

Поддержание прохлады — это не только уход за шерстью. Есть и другие способы облегчить жару собаке:

  • обеспечить доступ к свежей воде и добавлять в миску кубики льда;
  • предлагать охлаждающие лакомства из фруктов (бананы, яблоки, дыни, груши);
  • увлажнять лапы холодной водой;
  • использовать влажные корма или натуральные "летние угощения";
  • оставлять окна открытыми и включать вентилятор.

Все эти простые меры помогают животному чувствовать себя комфортно, даже если за окном стоит жара.

