Собаки с высунутым языком не устают — что на самом деле происходит
С наступлением лета многие хозяева стремятся облегчить жизнь своим питомцам и первым делом думают о стрижке. Кажется логичным: меньше шерсти — меньше жара. Но у собак всё устроено иначе. Их организм не умеет охлаждаться с помощью пота, как у людей. Температуру они регулируют через язык, живот и подушечки лап. Поэтому привычный нам образ собаки с высунутым языком — вовсе не признак усталости, а естественный способ сбросить лишнее тепло.
Зачем нужна шерсть
Шерсть играет куда более важную роль, чем может показаться. Она защищает кожу от солнечных ожогов, ран и аллергических реакций. Поэтому полное бритьё в жару не только не помогает, но и может навредить питомцу.
Когда стрижка допустима
Вместо радикального подхода специалисты советуют выбирать гигиеническую стрижку. Она помогает убрать лишние колтуны, облегчает уход и делает животное более опрятным. При этом важно не срезать подшёрсток — именно он выполняет роль естественного "термостата".
Летом допустимо подстригать таких собак, как:
- ши-тцу,
- йоркширский терьер,
- золотистый ретривер,
- бордер-колли,
- померанский шпиц,
- бишон фризе,
- кокер-спаниель,
- пудель,
- сен-бернар.
Перед тем как выбрать груминг-салон, стоит почитать отзывы — ведь правильный уход помогает сохранить здоровье шерсти и облегчает животному жизнь в жару.
Кому бритьё противопоказано
Есть породы, для которых бритьё категорически запрещено. Это:
- сибирский хаски,
- чау-чау,
- мальтийская болонка,
- шнауцер.
У них кожа слишком нежная. Без защитного слоя шерсти питомцы рискуют получить ожоги, аллергию, дерматит и даже алопецию — потерю шерсти на отдельных участках.
Как помочь питомцу летом
Поддержание прохлады — это не только уход за шерстью. Есть и другие способы облегчить жару собаке:
- обеспечить доступ к свежей воде и добавлять в миску кубики льда;
- предлагать охлаждающие лакомства из фруктов (бананы, яблоки, дыни, груши);
- увлажнять лапы холодной водой;
- использовать влажные корма или натуральные "летние угощения";
- оставлять окна открытыми и включать вентилятор.
Все эти простые меры помогают животному чувствовать себя комфортно, даже если за окном стоит жара.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru