Собака превращает прогулку в поедание травы: когда владельцу пора бить тревогу

Регулярное поедание травы питомцем может быть тревожным симптомом скрытых патологий пищеварительной системы, объяснила ветеринарный врач Екатерина Гуляева. Специалист дала подробные рекомендации по обследованию животных в комментарии для NewsInfo.

По словам эксперта, привычка собаки щипать траву на прогулке часто воспринимается хозяевами как естественное поведение, однако это может свидетельствовать о дискомфорте. Нередко животные инстинктивно пытаются облегчить болезненные ощущения в животе, вызванные воспалительными процессами. Для обеспечения безопасности питомца в городе важно следить, чтобы он не подбирал ничего с земли.

"Трава это дополнительная причина заболевания желудочно-кишечного тракта. Возможно, с ЖКТ есть проблема, из-за боли или дискомфорта собака может поедать траву или по каким-то другим причинам. Но ей не надо давать поедать траву. Обследовать собаку — задача каждого владельца животного", — пояснила Гуляева.

Ветеринар акцентировала внимание на том, что при наличии выраженных клинических признаков, таких как тошнота, рвота или нарушение стула, визит в клинику становится обязательным. Даже если видимые симптомы отсутствуют, пренебрегать профилактикой не стоит.

Для предотвращения поедания потенциально опасной растительности, которая в городских условиях может быть обработана химикатами или заражена паразитами, специалист советует использовать поводок или намордник. Контроль за поведением собаки на улице помогает избежать экстренных ситуаций.

"Если видимых проблем нет, то чекап здоровья желательно собакам проводить после шести-семи лет ежегодно", — добавила ветеринар.

Регулярная диспансеризация позволяет выявить возрастные изменения на ранних стадиях. Хозяевам пожилых животных рекомендуется ежегодно сдавать анализы крови и проводить УЗИ брюшной полости.

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