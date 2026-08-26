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Прогулка с двумя собаками
Прогулка с двумя собаками
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:53

Собака снова тянется к траве: причина может оказаться тревожной

Поедание травы домашними собаками и кошками способно спровоцировать развитие гастрита и непроходимость кишечника, предупредила ветеринарный врач Екатерина Гуляева. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что привычка грызть растения часто указывает на патологические процессы в организме, а не на естественные потребности хищника.

Ранее считалось, что животные ищут в зелени недостающие микроэлементы, однако специалисты уточняют: за странными пищевыми привычками могут стоять скука, стресс или обычное любопытство.

Гуляева подчеркнула, что дикие хищники могут использовать растительность для очистки желудка от непереваренных остатков добычи, например костей копытных. Однако для домашних питомцев такие методы неприемлемы и опасны. Трава, особенно осока с ее длинными и острыми листьями, выступает в роли жесткого инородного предмета. Она не усваивается организмом и вызывает механическое раздражение слизистых оболочек.

Чаще всего владельцы сталкиваются с диареей или запорами у своих подопечных после подобных прогулок. По словам ветеринара, рвота после поедания зелени — это не норма, а признак патологии. Иногда животные пытаются таким образом облегчить боль при уже имеющемся гастрите или нарушении работы ЖКТ, но это лишь усугубляет ситуацию. Владельцам стоит помнить, что даже минимальные перемены в привычках питомца могут свидетельствовать о скрытых недугах.

"При гастритах или нарушении ЖКТ тоже может возникать проблема поедания травы. При поедании возникает рвота, это облегчает состояние общее, снижает боль и тошноту. Кошки отрыгивают шерсть, но это надо предотвращать: для кошек есть специальные пасты для выведения шерсти и груминг для собак. Рвота — это не нормальный процесс, это патология", — отметила Гуляева.

Специалист добавила, что регулярные приступы рвоты провоцируют серьезные осложнения, включая панкреатит. Даже пророщенный овес, который часто позиционируется как полезная добавка для кошек, может нанести вред системе пищеварения. При составлении меню важно учитывать, что неверный рацион напрямую влияет на эмоциональную стабильность и физическое состояние животного.

Особое внимание следует уделять безопасности во время выездов на природу. На лесных тропинках или в полях владельцам бывает трудно контролировать каждое движение собак. Однако врачи настоятельно рекомендуют пресекать попытки жевать зелень. Важно понимать, что обычная собака ест траву на прогулке не ради чистки желудка, и такие действия могут закончиться визитом в клинику.

"Частые позывы к рвоте и сама рвота вызовет еще больше проблем с ЖКТ и с системой пищеварения в целом. Когда собака в поле или в лесу гуляет без поводка, это сложно, но по возможности нужно не допускать поедания травы. Кинологи рекомендуют все время занимать собаку игрой на прогулках", — пояснила эксперт.

Для предотвращения опасного поведения кинологи советуют переключать внимание животного на активное взаимодействие с хозяином. Правильная умственная и физическая активность помогает отвлечь питомца от исследования почвы и растений. Также стоит учитывать, что в домашних условиях угрозу представляют не только сорняки, но и весенние первоцветы, способные вызвать острое отравление.

Проверено экспертом: ветеринар Сергей Ермаков, ветеринар Ольга Сидорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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