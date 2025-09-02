Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:29

Миска этой крупы — и у собаки крепкие кости, спокойные нервы и энергия

Полезные крупы для собак: ветеринары рекомендуют гречку, рис и овсянку

Здоровье собаки напрямую связано с тем, что она ест каждый день. Сбалансированное питание не только поддерживает активность и крепкий иммунитет питомца, но и продлевает его жизнь. Среди продуктов, которые часто входят в рацион четвероногих друзей, особое место занимают крупы. Они обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и минералами. Но не все виды одинаково полезны: важно знать, какие зерновые действительно подходят собакам и как их правильно готовить.

Полезные крупы для собак

Гречка

Гречневая крупа заслуженно считается одной из лучших для питания собак. Она насыщена калием, магнием и железом, помогает поддерживать нервную систему в тонусе, а также подходит питомцам с лишним весом. Благодаря низкой калорийности гречка не перегружает организм и при этом даёт ощущение сытости.

Рис

Рис — универсальный продукт, подходящий практически всем собакам. Он богат кальцием, калием, цинком и железом. Эта крупа укрепляет кости, улучшает работу сосудов и положительно влияет на нервную систему. Особенно ценен рис в рационе пожилых или очень активных животных, которым важно получать энергию без лишней нагрузки на пищеварение.

Овсянка

Овсянка известна высоким содержанием белка, клетчатки и витаминов группы B. Она полезна для шерсти и кожи собаки, помогает поддерживать стабильный уровень энергии. Однако овсянка обладает лёгким слабительным эффектом, поэтому её стоит вводить в рацион ограниченно, особенно если у питомца нет проблем с пищеварением.

Кукуруза

Кукуруза часто встречается в составе промышленных кормов, и это не случайно. Она богата белком, витаминами и клетчаткой, улучшает работу кишечника и даёт собакам дополнительный источник энергии. Важно только убедиться, что у питомца нет индивидуальной непереносимости, так как аллергия на кукурузу встречается довольно часто.

Киноа

Современный "суперфуд" киноа подходит не только людям, но и животным. Она отличается высоким содержанием белка и кальция, а также содержит множество других питательных веществ. Благодаря этому киноа включают в состав премиальных кормов. В домашних условиях её тоже можно использовать как редкое, но очень полезное дополнение к рациону.

Как правильно готовить каши для питомца

При приготовлении каш для собак важно учитывать несколько правил. Крупы должны быть полностью сварены, чтобы лучше усваиваться. В качестве основы используют воду или мясной бульон, но не молоко — большинство собак не переваривают лактозу. Соль и сахар добавлять не стоит, так как они вредят здоровью животного.

Чтобы сделать еду более питательной, в кашу можно добавить немного растительного масла, овощей или кусочки мяса и рыбы. Такой подход помогает сбалансировать рацион и делает блюдо вкуснее для питомца.

Особенности приготовления разных круп

  • Гречку лучше залить кипятком и дать настояться — так сохраняется максимум полезных веществ.
  • Рис сначала варят несколько минут на сильном огне, затем уменьшают температуру и доводят до готовности.
  • Овсянку достаточно довести до кипения и снять с плиты, оставив настояться под крышкой.

Сколько круп должно быть в рационе

Несмотря на пользу каш, они не должны становиться основной частью питания собаки. Оптимально, если крупы составляют не более четверти рациона. Остальное должны занимать мясо, рыба, овощи и другие источники белка и витаминов. Такой баланс позволит поддерживать здоровье питомца и избегать проблем с лишним весом или нехваткой питательных веществ.

