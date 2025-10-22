Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бельгийская овчарка малинуа
Бельгийская овчарка малинуа
© commons.wikimedia.org by Pleple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International , 3.0 Unported , 2.5 Generic , 2.0 Generic и 1.0 Generic .
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:21

Жара, усталость, доверие — что скрывает поза собаки на животе

Ветеринар сообщил, что «лягушачья» поза у собак чаще всего безопасна

Хозяева часто замечают: их питомец лежит на животе, вытянув задние лапы назад, будто лягушка. Эта поза вызывает умиление и иногда тревогу — не признак ли это болезни? На самом деле чаще всего "лягушачья" посадка говорит лишь об уверенности и расслаблении собаки. Разберём, что значит такая поза, когда она нормальна, а когда стоит насторожиться.

Что такое поза лягушки

Когда собака лежит на животе, а её задние лапы вытянуты по бокам, это и называют "позой лягушки" или, по-английски, sploot. Живот при этом соприкасается с поверхностью, а передние лапы вытянуты вперёд. Такое положение характерно в основном для щенков и молодых собак — у них суставы гибкие, мышцы эластичные, а скелет ещё не ограничивает подвижность. Для взрослой собаки эта поза тоже нормальна, если она занимает её добровольно и не испытывает боли.

Поза лягушки помогает питомцу быстро расслабиться. В жару она особенно полезна: живот прижат к прохладному полу, и собака естественным образом охлаждает организм. Поэтому летом или после активной прогулки многие питомцы инстинктивно ложатся именно так.

Почему собака ложится как лягушка

Существует несколько причин, почему животное принимает именно такое положение:

  1. Расслабление мышц. Вытягивая задние лапы, собака снимает напряжение в тазу и пояснице.

  2. Регуляция температуры. Прижатый к полу живот способствует охлаждению.

  3. Привычка с детства. Щенки часто лежат так у матери, и поза закрепляется как комфортная.

  4. Гибкость суставов. У некоторых пород от природы более эластичные связки.

В английском языке есть глагол to sploot - так описывают именно этот способ расслабления. Наблюдать за питомцем в такой позе интересно: она многое говорит о его настроении и уровне доверия к хозяину.

Какие породы чаще принимают "лягушачью" позу

Не все собаки способны удобно лечь так, чтобы задние лапы были вытянуты в стороны. Чаще всего это делают коротколапые и подвижные породы:

Порода Особенности позы
Корги Обожают лежать так на полу, особенно на холодной плитке.
Французский бульдог Использует позу для охлаждения тела из-за затруднённого дыхания.
Чихуахуа Легко вытягивает задние лапы благодаря маленькому весу.
Лабрадор Может принимать позу после активных игр, чтобы растянуть мышцы.

Такая привычка не опасна, если собака двигается без боли и быстро встаёт.

Когда стоит насторожиться

Хотя поза лягушки чаще всего безопасна, иногда она может сигнализировать о проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Следует обратиться к ветеринару, если вы заметили:

  1. Собака раньше никогда не ложилась так, но вдруг стала делать это часто.

  2. Она принимает позу неловко, с усилием или сопровождает это жалобным звуком.

  3. В положении лёжа видна асимметрия лап или животное избегает вставать.

  4. После отдыха появляется хромота.

Такие признаки могут говорить о воспалении суставов, артрите или дисплазии тазобедренного сустава. Особенно внимательно стоит следить за пожилыми питомцами и крупными породами.

Советы: как помочь питомцу

  1. Контролируйте вес. Лишние килограммы создают нагрузку на суставы.

  2. Следите за покрытием пола. Скользкая плитка увеличивает риск растяжений — положите коврик.

  3. Регулярно делайте разминку. Прогулки и мягкие упражнения укрепляют мышцы.

  4. Используйте охлаждающие коврики летом. Это альтернатива лежанию на холодном полу.

  5. Добавьте витамины. Препараты с глюкозамином и хондроитином поддерживают здоровье суставов (посоветуйтесь с ветеринаром).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать изменение позы собаки.
Последствие: Пропущенные симптомы заболеваний суставов.
Альтернатива: Обратиться к врачу при первых признаках дискомфорта.

Ошибка: Заставлять питомца вставать резко.
Последствие: Риск травмы.
Альтернатива: Дать собаке спокойно изменить положение или встать самой.

Ошибка: Холодный бетон в жару без подстилки.
Последствие: Переохлаждение живота.
Альтернатива: Использовать охлаждающий коврик или влажное полотенце.

А что если собака всегда лежит лягушкой?

Если питомец постоянно принимает такую позу, но при этом активен, играет и не проявляет признаков боли, волноваться не нужно. Это может быть просто любимое положение для отдыха. У некоторых собак оно становится привычным способом расслабления, как у людей — поза на боку или на спине.

Плюсы и минусы позы

Плюсы Минусы
Быстрое расслабление после игр Возможный признак проблем у пожилых собак
Естественное охлаждение тела Повышенная нагрузка при дисплазии
Удобное растяжение мышц Не подходит для скользких полов

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что поза безопасна?
Если собака встаёт без боли, не хромает и охотно играет — всё в порядке.

Можно ли приучить щенка ложиться так специально?
Нет, это естественная поза, и принуждать не стоит — щенок сам выберет удобное положение.

Как отличить норму от патологии?
Беспокойство вызывает внезапное изменение поведения или затруднение при вставании. В этом случае лучше посетить ветеринара.

Нужны ли специальные препараты для суставов?
Да, но только после консультации. Для профилактики подходят витамины с коллагеном и Омега-3.

Мифы и правда

Миф: Поза лягушки — всегда признак болезни.
Правда: У большинства собак это просто способ расслабиться и охладиться.

Миф: Так могут лежать только щенки.
Правда: Некоторые взрослые собаки сохраняют гибкость и любят это положение.

Миф: Нужно срочно лечить, если питомец вытянул лапы.
Правда: Если нет боли и других симптомов — лечение не требуется.

Интересные факты

  1. Корги стали "звёздами" интернета именно благодаря своей лягушачьей позе — фото с хэштегом #sploot собирают миллионы лайков.

  2. Ветеринары отмечают: собаки, которые часто принимают такую позу, обычно спокойнее и менее тревожны.

  3. Исследования показали, что положение тела питомца во сне и отдыхе напрямую связано с уровнем доверия к хозяину.

Исторический контекст

Впервые термин "sploot" появился в начале 2010-х годов в англоязычных блогах, где пользователи делились фотографиями своих собак. Постепенно он вошёл в обиход собачников и стал использоваться даже в ветеринарной терминологии как обозначение расслабленной, безболезненной позы с вытянутыми задними лапами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки приносят добычу хозяевам как знак привязанности вчера в 16:36
Ваш питомец охотится, даже имея полный холодильник: раскрываем кошачью психологию

Почему кошки приносят мёртвых птиц и мышей домой? Разбираемся, что стоит за таким поведением — любовь, инстинкт или попытка научить нас охоте.

Читать полностью » Собаки с густой или тёмной шерстью чаще страдают от перегрева вчера в 16:34
Собака лежит в тени и тяжело дышит? Это может быть уже поздно — действуйте сейчас

Лето — время солнца и прогулок, но жара опасна для питомцев. Узнайте, как распознать тепловой удар у кошки или собаки и правильно оказать первую помощь.

Читать полностью » Мурчание способствует восстановлению костей и мышц у самих кошек вчера в 15:30
Кошка молчит, но любит: как понять беззвучную привязанность питомца

Почему некоторые кошки не мурчат вовсе? От врождённых особенностей до настроения и возраста — разбираемся, стоит ли волноваться и как понять питомца.

Читать полностью » В XVI веке далматинцев изображали на гербах знатных семей как символ благородства и храбрости вчера в 15:27
Эта собака может бегать сутки напролёт: раскрываем секрет неутомимых далматинов

Энергичные, умные и эффектные — далматины всегда в центре внимания. Узнайте, откуда они родом, почему нужны активным людям и как за ними ухаживать.

Читать полностью » Породы собак с короткой мордой страдают от тошноты сильнее вчера в 14:09
Тошнота в машине у собак: как превратить адские поездки в приятное путешествие за 7 дней

Если собаку укачивает в машине — не беда. Рассказываем, как помочь питомцу справиться с тошнотой и сделать дорогу безопасной и спокойной.

Читать полностью » Кошки не чувствуют сладкий вкус, поэтому сахар им не нужен вчера в 14:04
Почему магазинные лакомства для кошек — деньги на ветер? Этот рецепт перевернёт ваше представление

Устали от магазинных кошачьих лакомств? Приготовьте вкусное и полезное печенье для своего питомца сами — просто, быстро и с любовью.

Читать полностью » Более 60% владельцев собак хотя бы раз пользовались такси для поездки с питомцем вчера в 13:55
Готовы к поездке с питомцем? Эти ошибки совершают 9 из 10 владельцев — проверьте себя

Поехать с питомцем на такси можно, если знать правила. Рассказываем, как выбрать правильный тариф, подготовить переноску и сделать поездку безопасной.

Читать полностью » 80% потерявшихся кошек возвращаются домой в течение первых трёх суток вчера в 13:51
Кошка потерялась? Эти методы поиска работают даже в большом городе

Кошка убежала из дома? Не паникуйте — шанс вернуть любимицу очень высок. Рассказываем, где искать, как звать и как предотвратить побег в будущем.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Летние шины теряют до 40% сцепления при минусовой температуре
Садоводство
Осенью почву удобряют хлебом и сорняками вместо химических составов — Анастасия Коврижных
Культура и шоу-бизнес
Журнал Collider включил советский фильм "Война и мир" в топ лучших романтических киноэпосов
Спорт и фитнес
Врачи о профилактике болей в запястьях: регулярные растяжки снижают риск туннельного синдрома
УрФО
В Екатеринбурге проведут ежегодную панихиду у Мемориала жертв репрессий
Еда
Мясо с овощами в духовке сохраняет сочность и нежность при запекании
Дом
Осенний уют в интерьере: свечи, гирлянды и тёплое освещение помогут преобразить дом
Еда
Оладьи на кислом молоке идеально сочетаются со сладкими добавками из варенья, сгущёнки или мёда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet