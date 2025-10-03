Туризм для собак перестал быть фантазией: в Европе придуманы экскурсии для четвероногих:

В день открытия Всемирной выставки собак 2025 в Хельсинки состоялся дебют необычного маршрута "Собачий маршрут к счастью". Он сразу собрал более тысячи четвероногих гостей с хозяевами. Идея проста: создать экскурсию, где главным участником становится питомец.

Что входит в маршрут

Среди ключевых точек маршрута выделяется памятник "Стикелиус" — креативная версия известного Мемориала Сибелиуса, созданная в честь собаки-спасателя, которая собирала ветки и превращала их в арт-объекты.

Настоящим хитом стал остров Райясаари — открытый круглый год парк для собак. Здесь питомцы могут свободно бегать, купаться в Балтийском море и играть на пляже. Отсюда открывается вид даже на президентскую резиденцию Финляндии.

Кафе и развлечения

Для участников маршрута подготовили специальные остановки. Одно из них — кафе "Догатта", версия популярного "Регатта", но с угощениями для собак. Также работала фотостудия, где более 200 питомцев получили свои портреты.

Некоторые элементы проекта, по просьбе гостей, останутся в городе навсегда — например, памятник "Стикелиус" и кафе "Догатта".

Хельсинки — город для животных

В столице Финляндии проживает около 40 тысяч собак. Для них обустроено более 90 парков, специальные пляжи и лесные зоны. В общественном транспорте собаки ездят бесплатно, а многие магазины и рестораны рады принимать питомцев.

"Цель — показать, что городские пространства могут быть открыты для всех: жителей, туристов и их питомцев", — подчеркнула руководитель отдела PR в Helsinki Partners Соила Лехконен.

Туризм с животными после пандемии

После карантинных ограничений всё больше людей предпочитают путешествовать вместе с животными. Авиакомпании адаптируют правила перевозки, отели предлагают номера для гостей с питомцами, а города развивают инфраструктуру: пляжи, парки и маршруты.

"Собачий маршрут к счастью" в Хельсинки стал символом этой новой философии — туризма, где учитываются интересы не только людей, но и их четвероногих друзей.