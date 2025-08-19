Секунда — и собака довольна как никогда: всего один кусочек на жаре
Питание собаки — это не только сухой корм и мясо. Летом особенно актуален вопрос: какие фрукты можно предложить питомцу без вреда для его здоровья? Ведь организм животных устроен иначе, чем человеческий, и далеко не все продукты, полезные для нас, подойдут собаке.
Лакомство, а не замена корма
Важно помнить: фрукты никогда не должны становиться основой рациона. Их дают как дополнение, в небольших порциях, не чаще одного раза в день. Причина проста — высокий уровень фруктозы. Избыток сахара может спровоцировать проблемы с пищеварением и весом.
Список разрешённых летних фруктов
Вот список фруктов, которые можно без опаски предлагать собаке летом:
- кешью
- арбуз
- яблоко
- дыня
- груша
- манго
- банан
- гуава
Также допускаются папайя, сливы и кокос, но здесь лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Польза фруктов для здоровья собаки
Фрукты не только вкусные, но и могут приносить пользу: укрепляют иммунитет, улучшают работу ЖКТ, помогают поддерживать водный баланс.
- Кешью — источник витамина C и железа.
- Арбуз — богат витаминами A и C.
- Яблоко — содержит целый комплекс витаминов (A, B, C, E, K) и минералов.
- Дыня — источник витамина B6, клетчатки и калия.
- Груша — насыщена витаминами B1, B2, C, E и клетчаткой.
- Манго — даёт клетчатку и витамин C.
- Банан — богат калием, кальцием и витаминами A, B и C.
- Гуава — содержит витамины A, B и C.
Как предлагать фрукты собаке
- Фрукты нужно очищать от косточек и кожуры.
- Нарезать на небольшие кусочки, чтобы питомцу было удобно есть.
- Давать только в виде лакомства.
- Щенкам фрукты можно предлагать начиная с трёх месяцев — именно к этому возрасту они готовы к твёрдой пище.
В жару охлаждённые или даже замороженные кусочки фруктов становятся отличным "собачьим мороженым". Некоторые хозяева готовят банановый пирог для питомца — он обычно вызывает полный восторг.
Фрукты, которые под запретом
Знать, что нельзя, не менее важно. Некоторые сезонные плоды токсичны для собак и могут привести к тяжёлым последствиям:
- ананас
- виноград
- авокадо
- цитрусовые
- карамбола
