Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака смотрит на виноград
Собака смотрит на виноград
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Секунда — и собака довольна как никогда: всего один кусочек на жаре

Собакам разрешены арбуз, яблоко и груша: список летних фруктов от специалистов

Питание собаки — это не только сухой корм и мясо. Летом особенно актуален вопрос: какие фрукты можно предложить питомцу без вреда для его здоровья? Ведь организм животных устроен иначе, чем человеческий, и далеко не все продукты, полезные для нас, подойдут собаке.

Лакомство, а не замена корма

Важно помнить: фрукты никогда не должны становиться основой рациона. Их дают как дополнение, в небольших порциях, не чаще одного раза в день. Причина проста — высокий уровень фруктозы. Избыток сахара может спровоцировать проблемы с пищеварением и весом.

Список разрешённых летних фруктов

Вот список фруктов, которые можно без опаски предлагать собаке летом:

  • кешью
  • арбуз
  • яблоко
  • дыня
  • груша
  • манго
  • банан
  • гуава

Также допускаются папайя, сливы и кокос, но здесь лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Польза фруктов для здоровья собаки

Фрукты не только вкусные, но и могут приносить пользу: укрепляют иммунитет, улучшают работу ЖКТ, помогают поддерживать водный баланс.

  • Кешью — источник витамина C и железа.
  • Арбуз — богат витаминами A и C.
  • Яблоко — содержит целый комплекс витаминов (A, B, C, E, K) и минералов.
  • Дыня — источник витамина B6, клетчатки и калия.
  • Груша — насыщена витаминами B1, B2, C, E и клетчаткой.
  • Манго — даёт клетчатку и витамин C.
  • Банан — богат калием, кальцием и витаминами A, B и C.
  • Гуава — содержит витамины A, B и C.

Как предлагать фрукты собаке

  • Фрукты нужно очищать от косточек и кожуры.
  • Нарезать на небольшие кусочки, чтобы питомцу было удобно есть.
  • Давать только в виде лакомства.
  • Щенкам фрукты можно предлагать начиная с трёх месяцев — именно к этому возрасту они готовы к твёрдой пище.

В жару охлаждённые или даже замороженные кусочки фруктов становятся отличным "собачьим мороженым". Некоторые хозяева готовят банановый пирог для питомца — он обычно вызывает полный восторг.

Фрукты, которые под запретом

Знать, что нельзя, не менее важно. Некоторые сезонные плоды токсичны для собак и могут привести к тяжёлым последствиям:

  • ананас
  • виноград
  • авокадо
  • цитрусовые
  • карамбола

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки теряют аппетит летом из-за жары и снижения активности вчера в 18:21

Собаки страдают от жары так же, как люди — и еда для них уходит на второй план

Летом собака может отказаться от еды, и это не всегда повод для тревоги. Как правильно помочь питомцу пережить жару и сохранить здоровье.

Читать полностью » Владельцы поддерживают здоровье стерилизованных кошек с помощью правильного питания вчера в 17:03

Игры, вода и диета: три столпа здоровья кошки после операции

Стерилизация кошки меняет её жизнь, но не в худшую сторону. Узнайте, как правильно ухаживать за питомцем после операции, чтобы он был здоров и активен.

Читать полностью » Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов вчера в 16:21

Материнский инстинкт дал сбой: почему кошки отказываются от своих котят

Почему кошка отказывается кормить котят? Разбираем 7 возможных причин — от стресса до серьёзных болезней. Узнайте, как помочь питомице и её малышам.

Читать полностью » Рептилии: как выбрать подходящего домашнего питомца для квартиры вчера в 16:12

Рептилии в квартире: минимальный уход и максимум удовольствия

Хотите питомца, который не требует ежедневного ухода? Змеи, гекконы и черепахи — идеальные рептилии для занятых людей. Узнайте, какая из них подойдёт именно вам!

Читать полностью » Учёные назвали 5 видов морских питомцев с минимальным уходом вчера в 15:18

Пять морских обитателей, которые сделают вашу жизнь легче и ярче

Хотите питомца, который почти не требует внимания? Эти 5 морских обитателей живут своей жизнью — вам остаётся лишь иногда подбрасывать им корм.

Читать полностью » Ученые подтвердили: кошачий хвост редко становится причиной загрязнения мебели вчера в 15:04

Кошки и их хвосты: как один эксперимент изменил представление о чистоте в доме

животные, кошки, гигиена, эксперимент, поведение, домашние питомцы, чистота

Читать полностью » Какие породы собак не умеют плавать: объясняют ветеринары вчера в 14:58

Собачьи неудачники на воде: забавные случаи и опасности для любимцев

Не все собаки рождены для воды! Узнайте, какие породы не умеют плавать из-за особенностей строения и как им безопасно охлаждаться летом.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: генетические заболевания у карманных собак встречаются на 40% чаще вчера в 14:15

Как выбрать мини-собаку и не стать жертвой мошенников

Карманные собачки — милые, но уязвимые. Почему teacup dogs часто болеют и как выбрать здорового мини-питомца? Читайте о скрытых рисках крошечных пород.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные Университета штата Орегон доказали: кошки формируют привязанность к людям
Наука и технологии

Компактные сушилки Morus Zero высушивают рубашку за 15 минут — данные производителя
Спорт и фитнес

Тренер рассказал о вариантах жима лёжа и отжиманий для начинающих и продвинутых спортсменов
Дом

Росреестр ужесточил правила регистрации договоров купли-продажи квартир в 2025 году
Еда

Средиземноморский рецепт: яичные кокотницы с помидорами, фетой и зеленью
Красота и здоровье

Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов
Спорт и фитнес

Комплексные упражнения для спины названы Американским советом по упражнениям
Еда

Как запечь осетра целиком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru