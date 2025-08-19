Секунда — и собака довольна как никогда: всего один кусочек на жаре

Питание собаки — это не только сухой корм и мясо. Летом особенно актуален вопрос: какие фрукты можно предложить питомцу без вреда для его здоровья? Ведь организм животных устроен иначе, чем человеческий, и далеко не все продукты, полезные для нас, подойдут собаке.

Лакомство, а не замена корма

Важно помнить: фрукты никогда не должны становиться основой рациона. Их дают как дополнение, в небольших порциях, не чаще одного раза в день. Причина проста — высокий уровень фруктозы. Избыток сахара может спровоцировать проблемы с пищеварением и весом.

Список разрешённых летних фруктов

Вот список фруктов, которые можно без опаски предлагать собаке летом:

кешью

арбуз

яблоко

дыня

груша

манго

банан

гуава

Также допускаются папайя, сливы и кокос, но здесь лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Польза фруктов для здоровья собаки

Фрукты не только вкусные, но и могут приносить пользу: укрепляют иммунитет, улучшают работу ЖКТ, помогают поддерживать водный баланс.

Кешью — источник витамина C и железа.

Арбуз — богат витаминами A и C.

Яблоко — содержит целый комплекс витаминов (A, B, C, E, K) и минералов.

Дыня — источник витамина B6, клетчатки и калия.

Груша — насыщена витаминами B1, B2, C, E и клетчаткой.

Манго — даёт клетчатку и витамин C.

Банан — богат калием, кальцием и витаминами A, B и C.

Гуава — содержит витамины A, B и C.

Как предлагать фрукты собаке

Фрукты нужно очищать от косточек и кожуры.

Нарезать на небольшие кусочки, чтобы питомцу было удобно есть.

Давать только в виде лакомства.

Щенкам фрукты можно предлагать начиная с трёх месяцев — именно к этому возрасту они готовы к твёрдой пище.

В жару охлаждённые или даже замороженные кусочки фруктов становятся отличным "собачьим мороженым". Некоторые хозяева готовят банановый пирог для питомца — он обычно вызывает полный восторг.

Фрукты, которые под запретом

Знать, что нельзя, не менее важно. Некоторые сезонные плоды токсичны для собак и могут привести к тяжёлым последствиям: