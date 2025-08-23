На пляже Леблон в Рио животные чувствуют себя как дома — отдыхающие не верят глазам

В Рио-де-Жанейро увидеть собаку на пляже — привычное явление. Городские пляжи давно стали местом, где животные чувствуют себя не менее свободно, чем их хозяева. Благодаря принятому в 2019 году закону, собакам официально разрешено находиться на побережье столицы штата. Однако есть условия: питомцы должны быть здоровыми, привитыми и иметь ветеринарные документы. А вот агрессивным животным вход на пляжи запрещён.

Сегодня в столице насчитывается 98 пляжей, и все они открыты для прогулок с четвероногими друзьями.

Лучшие места для прогулок с питомцами

Леблон — любимый пляж жителей Рио. Тихая атмосфера, спокойные волны и панорамный вид на холм Дойс-Ирманс делают его идеальным местом для собак, любящих воду.

— уединённый уголок для тех, чьи питомцы не переносят шумных толп. Подходит и для длительных прогулок. Пляж Дьявола — рай для серферов и собак, которых пугают большие скопления людей. Но если море неспокойное, пускать животное в воду не стоит.

Бузиос: не все пляжи открыты для собак

Курортный Бузиос манит туристов, но здесь не все пляжи разрешены для прогулок с животными. Среди доступных:

Брижит Бардо — здесь можно отдыхать с питомцами и даже заходить в ресторан.

Другие уголки штата

Фарол-де-Сан-Томе в Кампус-дус-Гойтаказис — просторные песчаные просторы, где собаки свободно бегают, хотя специальных норм здесь не существует. Из-за сильных волн хозяевам лучше выбирать игры на суше.

Марика — на пляжах Жаконе, Понта-Негра, Барра-де-Марика и других животные также желанные гости. Но некоторые породы — питбули, ротвейлеры, доберманы — обязаны носить намордники и гулять только с совершеннолетними владельцами.

Советы для хозяев

Отдых с питомцем на пляже требует подготовки:

выбирайте менее жаркие часы — до 10:00 утра или после 16:00;

берите воду и угощения для собаки;

используйте солнцезащитный крем и обеспечьте тень;

обязательно наденьте ошейник с контактами владельца;

следите за вакцинацией и обработкой от глистов.

Важно помнить: уборка за животными обязательна. В противном случае команда Lixo Zero может наложить штраф.