Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

На пляже Леблон в Рио животные чувствуют себя как дома — отдыхающие не верят глазам

На пляжах Рио-де-Жанейро собаки могут гулять при наличии прививок и ветдокументов

В Рио-де-Жанейро увидеть собаку на пляже — привычное явление. Городские пляжи давно стали местом, где животные чувствуют себя не менее свободно, чем их хозяева. Благодаря принятому в 2019 году закону, собакам официально разрешено находиться на побережье столицы штата. Однако есть условия: питомцы должны быть здоровыми, привитыми и иметь ветеринарные документы. А вот агрессивным животным вход на пляжи запрещён.

Сегодня в столице насчитывается 98 пляжей, и все они открыты для прогулок с четвероногими друзьями.

Лучшие места для прогулок с питомцами

  • Леблон — любимый пляж жителей Рио. Тихая атмосфера, спокойные волны и панорамный вид на холм Дойс-Ирманс делают его идеальным местом для собак, любящих воду.
  • Рекрейо — уединённый уголок для тех, чьи питомцы не переносят шумных толп. Подходит и для длительных прогулок.
  • Пляж Дьявола — рай для серферов и собак, которых пугают большие скопления людей. Но если море неспокойное, пускать животное в воду не стоит.

Бузиос: не все пляжи открыты для собак

Курортный Бузиос манит туристов, но здесь не все пляжи разрешены для прогулок с животными. Среди доступных:

  • Брижит Бардо — здесь можно отдыхать с питомцами и даже заходить в ресторан.
  • Тартаруга — идеально подходит для игр в воде благодаря спокойному морю.
  • Жериба — собаки встречаются часто, несмотря на отсутствие официальных правил.

Другие уголки штата

Фарол-де-Сан-Томе в Кампус-дус-Гойтаказис — просторные песчаные просторы, где собаки свободно бегают, хотя специальных норм здесь не существует. Из-за сильных волн хозяевам лучше выбирать игры на суше.

  • Марика — на пляжах Жаконе, Понта-Негра, Барра-де-Марика и других животные также желанные гости. Но некоторые породы — питбули, ротвейлеры, доберманы — обязаны носить намордники и гулять только с совершеннолетними владельцами.
  • Илья-Гранди — настоящий рай для активных собак. Чтобы попасть на остров, нужно совершить лодочную прогулку, а на месте доступны пляжи для отдыха и даже экскурсии.

Советы для хозяев

Отдых с питомцем на пляже требует подготовки:

  • выбирайте менее жаркие часы — до 10:00 утра или после 16:00;
  • берите воду и угощения для собаки;
  • используйте солнцезащитный крем и обеспечьте тень;
  • обязательно наденьте ошейник с контактами владельца;
  • следите за вакцинацией и обработкой от глистов.

Важно помнить: уборка за животными обязательна. В противном случае команда Lixo Zero может наложить штраф.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зевота у собак может быть признаком стресса или доверия вчера в 18:06

Ваш пёс часто зевает? Это может быть тревожный знак

Зевота у собак — это не только сонливость. Она может говорить о стрессе, радости или привязанности. Узнайте, как правильно читать такие сигналы.

Читать полностью » В Новой Зеландии восстановили численность редкой птицы такахе после десятилетий охраны вчера в 17:26

В Новой Зеландии выпустили редких птиц — местные пришли в восторг от зрелища

Южный такаэ, считавшийся вымершим, вновь возвращается в дикую природу Новой Зеландии. Его история — пример борьбы за сохранение и культурного возрождения.

Читать полностью » Эксперты назвали основные причины, почему собаки сбегают от хозяев вчера в 17:12

Хаски, бигли и терьеры: почему собаки сбегают даже из самых любящих домов

Почему собаки сбегают даже от самых заботливых хозяев? 7 причин, способы защиты и неожиданные факты, которые помогут понять вашего питомца.

Читать полностью » Как выбрать питомца из приюта: рекомендации специалистов по животным вчера в 16:39

Как любовь к животным может обернуться неожиданными проблемами

Прежде чем взять питомца из приюта, убедитесь, что вы готовы к ответственности. Рассмотрим ключевые моменты, которые стоит учесть перед принятием решения.

Читать полностью » Как кошки показывают привязанность: основные способы общения вчера в 16:30

Неожиданные привычки кошек, которые могут изменить ваше восприятие их мира

Узнайте о пяти самых странных, но милых привычках кошек, которые удивляют и радуют их владельцев. Откройте для себя тайны поведения ваших пушистиков!

Читать полностью » Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров вчера в 15:22

Как не упустить момент: признаки простуды у вашего четвероногого друга

Узнайте, как распознать простуду у собаки и что делать для её лечения. Позаботьтесь о здоровье вашего питомца в холодное время года!

Читать полностью » Африканская борзая: особенности ухода и содержания по данным ветеринаров вчера в 15:13

Спасение от одиночества: как африканская борзая меняет жизни своих хозяев

Узнайте о редчайшей породе собак — африканской борзой! Эти удивительные создания завораживают своей уникальной внешностью и характером. Какой питомец у сенатора Клишаса?

Читать полностью » Как правильно воспитать бультерьера: советы по дрессировке вчера в 14:54

Взгляд на бультерьеров: от страха до восхищения — как они меняют судьбы

Узнайте, почему бультерьеры вызывают страх и восхищение. Эти мощные собаки могут стать преданными друзьями при правильном уходе и воспитании.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кардиолог Эндрю Фримен назвал сочетание кардио и силовых лучшим для сердца
Еда

Технология приготовления заварного крема для торта: пропорции и время варки
Дом

Виды подушек для сна, отдыха и путешествий: полный обзор популярных моделей
Красота и здоровье

Соломатина: идеальные на вид яблоки часто обработаны химикатами
Наука и технологии

IBM и NASA разработали ИИ, предсказывающий мощные солнечные вспышки
Спорт и фитнес

Татьяна Лампа: Y-raise помогает улучшить осанку и снизить риск травм
Еда

Быстрый способ приготовления картофеля в микроволновке — пошаговая инструкция
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты назвали варианты фермерской прогулки с гирями для новичков и среднего уровня
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru