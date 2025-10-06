Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака плывёт
Собака плывёт
© flickr.com by Arturo Nikolai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:20

Какая собака не распугает рыбу: раскрываем главный секрет удачной рыбалки

На рыбалке с лодки необходимо надевать спасательный жилет на собаку

Рыбалка — это отдых для души: тишина, природа, водная гладь и долгожданный улов. Но куда приятнее отправиться к реке не в одиночестве, а в компании верного пса. Вопрос лишь в том, какой питомец подойдёт рыболову, а какой, наоборот, испортит всё удовольствие.

Какие качества важны у собаки-рыбака

  • Уравновешенный характер.

  • Послушание и знание базовых команд: "Сидеть", "Фу", "Место".

  • Спокойная реакция на воду, всплески и посторонние звуки.

  • Любовь к плаванию и отсутствие страха перед водой.

Щенки и молодые собаки чаще отвлекаются на запахи и шумы. Но именно в юном возрасте проще закрепить нужные навыки для рыбалки.

Безопасность на рыбалке

  1. Обработайте питомца от клещей и комаров.

  2. Используйте лёгкий защитный комбинезон летом.

  3. Следите, чтобы собака не попала на крючок и не запуталась в снастях.

  4. При рыбалке с лодки надевайте спасательный жилет даже на опытного пловца.

Лучшие породы для рыбалки

Ньюфаундленд

Настоящий "водолаз". Сильный, выносливый, обожает плавать и даже способен спасать людей.

Лабрадор-ретривер

Дружелюбный, спокойный, обожает воду. Отличный вариант для семейных рыбалок.

Ландсир

Близкий родственник ньюфаундленда, но более лёгкий по комплекции. Хороший пловец и надёжный спутник.

Спаниели

Активные, энергичные и выносливые. Легко обучаются и могут участвовать в охоте на водоплавающую дичь.

Самоед

Выдерживает холод, отличается преданностью и любит активные прогулки. Подходит для северных регионов.

Ротвейлер

Сильный и серьёзный пёс. При правильном воспитании станет надёжным охранником и компаньоном на рыбалке.

Шарпей

Спокойный, уравновешенный характер. Подходит для тех, кто ценит размеренный отдых у воды.

Сравнение пород

Порода Отношение к воде Характер Подходит для
Ньюфаундленд Отличный пловец Спокойный, мощный Рыбалки с лодки
Лабрадор Любит воду Дружелюбный Семейные рыбалки
Ландсир Активный пловец Лёгкий, послушный Долгие прогулки
Спаниель Хорошо плавает Энергичный Охота и рыбалка
Самоед Вода нейтрально Активный, преданный Северные регионы
Ротвейлер Может плавать Серьёзный, надёжный Рыбалка и охрана
Шарпей Воду не обожает, но терпим Спокойный Тихий отдых

Советы шаг за шагом: как приучить собаку к рыбалке

  1. Начинайте с коротких прогулок к водоёму.

  2. Приучайте сидеть рядом спокойно, пока вы заняты снастями.

  3. Используйте лакомства за послушание.

  4. Постепенно увеличивайте время у воды.

  5. Тренируйте собаку игнорировать всплески и движение рыбы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять собаку без дрессировки → испортит снасти, распугает рыбу → сначала базовые команды.

  • Игнорировать защиту от клещей → риск болезней → обработка перед выездом.

  • Не надеть жилет в лодке → риск утопления → всегда использовать спецснаряжение.

А что если…

А что если рыбалка планируется зимой? В этом случае стоит выбирать породы, устойчивые к холоду (самоед, ньюфаундленд). Для мелких и короткошёрстных собак нужны утеплённые комбинезоны.

Плюсы и минусы собаки-рыбака

Плюсы Минусы
Верный компаньон Требует подготовки и ухода
Может помогать в воде Отвлекается без дрессировки
Защита от посторонних Нужны дополнительные расходы

FAQ

Какая собака лучше для рыбалки новичку?
Лабрадор — универсальный вариант: дружелюбный, легко обучаемый и любящий воду.

Можно ли брать на рыбалку маленькую собаку?
Можно, но она быстрее замёрзнет, устанет и не сможет плавать. Лучше ограничиться прогулкой по берегу.

Нужно ли специально учить собаку плавать?
Нет, многие делают это инстинктивно. Но приучать к воде стоит постепенно.

Мифы и правда

  • Миф: собака обязательно распугает рыбу.
    Правда: воспитанный и спокойный пёс не мешает рыбалке.

  • Миф: плавать умеют все собаки.
    Правда: некоторые породы (бульдоги, мопсы) плавают плохо и быстро устают.

  • Миф: любая собака подойдёт на рыбалку.
    Правда: важны характер и отношение к воде.

3 интересных факта

  1. Ньюфаундленды использовались рыбаками Канады для вытаскивания сетей.

  2. Лабрадоры получили своё название от канадского полуострова, где помогали рыбакам.

  3. У спаниелей до сих пор сохраняются охотничьи инстинкты, благодаря которым они отлично работают у воды.

Исторический контекст

Собаки и рыбаки сотрудничают веками. В прибрежных регионах Канады и Северной Европы псы помогали вытаскивать сети и даже спасали людей из воды. В России нередко брали овчарок и лаек для охраны лагеря на рыбалке. Сегодня роль собак стала более символичной — они спутники и друзья, но их природные качества продолжают служить человеку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Логинов рассказал, как не заразиться от домашних животных сегодня в 14:15
Не только радость, но и риск: какие болезни передаются человеук от питомцев

Ветеринар Логинов прокомментировал NewsInfo.Ru информацию об опасных для человека болезнях домашних животных.

Читать полностью » Кошка успокаивается, когда ощущает собственный запах в лотке сегодня в 13:54
Почему ваш питомец игнорирует мягкую подушку и выбирает лоток: 7 главных причин

Почему кошка может спать в собственном лотке? Разбираем причины — от любви к "коробкам" до признаков болезни — и способы помочь питомцу.

Читать полностью » Эксперты предупредили: одежда и витамины без назначения могут навредить питомцу сегодня в 6:14
Красиво — не значит безопасно: товары, которые портят жизнь собакам

Не все товары из зоомагазина безопасны — узнайте, какие покупки способны навредить вашей собаке и чем их можно заменить.

Читать полностью » Эксперты РКФ сообщили: в России растёт число собак с иностранными именами сегодня в 5:09
Кличка — не игрушка: одно слово способно сделать из щенка лидера или упрямца

Как выбрать имя для собаки, чтобы она быстро откликалась и с радостью шла на зов? Разбираем советы кинологов, типичные ошибки и современные тенденции.

Читать полностью » Исследования: кошки, пьющие из фонтанчиков, реже болеют мочекаменной болезнью сегодня в 4:03
Каждый день на кону здоровье питомца — и всё решает простая привычка

Не все кошки пьют достаточно воды, и это может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Разбираемся, как приучить питомца пить больше.

Читать полностью » Исследователи установили связь между геном окраса и поведением котов сегодня в 3:17
Почему именно рыжие коты чаще становятся любимцами семьи

Рыжие коты не только самые харизматичные, но и самые душевные питомцы. Разбираемся, откуда у них такая солнечная энергия и как ухаживать за ними правильно.

Читать полностью » Российская ветклиника напомнила, какие симптомы требуют срочного осмотра питомца сегодня в 2:16
Хвост ещё виляет, но время уже пошло: признаки беды, которые упускают хозяева

Иногда собака ведёт себя странно — отказывается есть, становится вялой или даже теряет сознание. Важно знать, когда нужна срочная ветеринарная помощь и как действовать до визита в клинику.

Читать полностью » Ветеринар Козлов: сухой воздух в квартире вызывает у кошек зуд и перхоть сегодня в 1:15
Тепло, которое убивает: почему кошке может стать плохо рядом с радиатором

Узнайте, как согреть кошку зимой, не рискуя её здоровьем: простые советы, комфортная температура и правила безопасного тепла.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Свекла становится слаще при подкормке бором и натрием в нужных дозах — Ирина Лебедева
Спорт и фитнес
Строительная фирма из Татарстана подала в суд на компанию Ильи Авербуха
Еда
Поварской метод: сода смягчает белок и предотвращает сухость курицы
Туризм
Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес — признан одним из самых красивых в Греции
Авто и мото
BMW и Ford готовят выпуск электромобилей в Южной Африке для экспорта в Европу
Садоводство
Барбарис, спирея и гортензия: кустарники, которые лучше всего переносят осень на Дальнем Востоке
Питомцы
Гибкое тело и шершавый язык позволяют кошке вылизывать даже труднодоступные места
Дом
10 идей для хранения вещей в квартире: как максимально использовать пространство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet