Храните правильно — кормите безопасно: вот простые правила свежей еды
Полноценное питание — основа здоровья и долголетия собаки. Но даже самый качественный корм может потерять пользу, если хранить его неправильно. От температуры, упаковки и чистоты мисок зависит не только вкус, но и безопасность пищи. Разберёмся, как правильно хранить сухой, влажный и приготовленный корм, чтобы ваш питомец всегда получал свежую и полезную еду.
Почему важно соблюдать правила хранения
Корм, особенно влажный или натуральный, быстро теряет питательную ценность при неправильном хранении. В нём могут развиваться бактерии, грибки и токсины, опасные для здоровья собаки. Кроме того, жиры в корме окисляются, из-за чего ухудшается вкус и появляется неприятный запах.
"Хранение пищи для питомца так же важно, как и выбор самого корма", — отмечают ветеринары Европейской ассоциации мелких домашних животных.
Правильное хранение помогает сохранить витамины, свежесть и безопасность продукта.
Сухой корм
Сухой корм удобен, питателен и долго хранится, но нуждается в защите от влаги, тепла и воздуха.
Как хранить:
-
Держите корм в герметичном контейнере - пластиковом или металлическом, с плотной крышкой.
-
Выбирайте прохладное, сухое и тёмное место (кладовка, нижний шкаф, подальше от батарей и солнца).
-
Если корм в заводской упаковке, не пересыпайте его до тех пор, пока не откроете мешок.
-
После вскрытия плотно закройте пакет или пересыпьте в чистую ёмкость.
Важно:
Не храните корм рядом с химикатами или в гараже — запахи могут впитаться в гранулы. И обязательно держите корм вне доступа собаки, чтобы избежать "самообслуживания".
Срок хранения: около 12 месяцев в закрытой упаковке и до 8 недель после вскрытия.
Влажный корм (консервы и паучи)
Такие корма содержат больше влаги, поэтому быстрее портятся.
До открытия:
-
Храните при комнатной температуре, вдали от солнечного света.
-
Проверяйте срок годности и целостность упаковки.
После открытия:
-
Переложите остатки в стеклянную или пластиковую ёмкость с крышкой.
-
Храните в холодильнике не более 2-3 дней.
-
Перед кормлением достаньте и слегка подогрейте до комнатной температуры — холодная еда вредна для желудка.
Никогда не оставляйте открытую банку просто на столе: в ней быстро размножаются бактерии.
Приготовленная пища
Домашняя еда для собаки требует не меньше внимания, чем для человека.
Если вы готовите сами:
-
Готовьте небольшими порциями — на 2-3 дня максимум.
-
Храните в герметичной ёмкости в холодильнике при +2…+5 °C.
-
Для долгого хранения делите еду на порции и замораживайте - в морозилке она сохраняется до 6 месяцев.
Важно:
-
Не замораживайте повторно уже размороженную еду. Это вызывает рост бактерий и потерю полезных веществ.
-
Размораживайте порцию в холодильнике или при комнатной температуре, но не в микроволновке на высокой мощности.
-
Убедитесь, что мясо, рыба и овощи хорошо приготовлены и не содержат соли, специй, лука и других токсичных ингредиентов.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: хранить корм в открытом пакете.
Последствие: впитывание влаги и запахов, порча продукта.
Альтернатива: используйте герметичные контейнеры.
-
Ошибка: оставлять еду в миске на несколько часов.
Последствие: размножение бактерий и риск отравления.
Альтернатива: убирайте остатки через 15-20 минут после кормления.
-
Ошибка: не мыть миску после еды.
Последствие: скопление жира и микробов.
Альтернатива: мойте миски ежедневно, а после влажного корма — после каждого приёма пищи.
Уход за посудой
Гигиена — часть питания.
-
Миску для сухого корма мойте раз в день.
-
Миску для влажного или домашнего корма — после каждого приёма пищи.
-
Раз в неделю ошпаривайте посуду кипятком.
Остатки пищи — идеальная среда для бактерий, вызывающих гастрит, понос и кожные аллергии у собак.
А что если корм портится раньше срока?
Причина может быть в неправильном хранении: высокая температура, солнечные лучи или контакт с воздухом. Чтобы этого избежать, держите корма в закрытой таре и проверяйте дату производства. Если корм изменил запах, цвет или консистенцию — выбросьте его.
Плюсы правильного хранения
-
корм сохраняет витамины и свежесть;
-
собака получает безопасную пищу без бактерий;
-
снижается риск аллергий и расстройств ЖКТ;
-
экономия — меньше порчи и отходов.
FAQ
Можно ли хранить сухой корм в холодильнике?
Нет. Влага в холодильнике приведёт к плесени и порче продукта.
Как понять, что корм испортился?
Появился затхлый запах, жирные пятна, изменилась текстура — выкидывайте без колебаний.
Можно ли смешивать сухой и влажный корм?
Можно, но лучше делать это сразу перед кормлением, а не хранить смесь.
Как часто мыть контейнер для корма?
Раз в неделю с тёплой водой и мягким моющим средством.
Мифы и правда
-
Миф: корм в закрытой упаковке не портится.
Правда: после открытия контакт с воздухом снижает его качество.
-
Миф: домашняя еда всегда полезнее.
Правда: без баланса витаминов и минералов она может навредить.
-
Миф: собака сама "поймёт", что корм испортился.
Правда: питомцы нередко едят несвежую пищу, что приводит к отравлению.
3 интересных факта
- Сухой корм окисляется быстрее при температуре выше +25 °C.
- Контейнеры из металла лучше сохраняют аромат, чем пластиковые.
- Собака различает свежесть пищи по запаху жира — именно он первым портится.
Хранение корма — это не мелочь, а важная часть заботы о питомце. Свежая еда, чистые миски и внимание к деталям — вот залог здоровья и хорошего настроения вашего четвероногого друга.
