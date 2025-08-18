6 правил хранения сухого корма в жару — возьмите на заметку

Жара влияет не только на нас, но и на наших питомцев. Летом пища быстрее портится, а значит, мы должны быть особенно внимательными к корму для собак. Холодильник помогает спасти многие продукты, но сухой корм туда не поместишь. Что же делать, чтобы еда для четвероногого друга оставалась безопасной и вкусной?

Почему важно следить за хранением корма

Собаки нередко едят сухой корм ежедневно, и от его качества напрямую зависит их здоровье. Летом, когда температура поднимается, корм может терять вкус, портиться и становиться опасным. Насекомые, грызуны и плесень — главные враги сухих гранул. Если собака съест такой продукт, возможны проблемы с желудком, а в тяжёлых случаях даже отравление.

Ошибки, которые часто совершают хозяева

Многие владельцы портят корм непреднамеренно:

оставляют открытую упаковку на балконе или во дворе, где жарко и много насекомых;

хранят корм в больших контейнерах, но редко их моют, что приводит к появлению плесени;

складывают упаковки в подвалы или сараи, где сыро и могут завестись грызуны;

насыпают корм в миску "на весь день", оставляя его доступным для муравьёв и мух.

Советы по хранению сухого корма летом

Чтобы защитить питомца и сохранить корм свежим:

Держите упаковку в сухом и прохладном месте, вдали от солнца и влаги.

Проверяйте срок годности перед покупкой и не берите корм, который скоро закончится.

Не оставляйте гранулы в миске на целый день — лучше давать порционно.

Осматривайте еду перед подачей: если есть неприятный запах или следы насекомых, корм нужно выбросить.

Регулярно мойте контейнеры для хранения и используйте их только в сухом виде.

Закрывайте упаковку герметично, используя специальные зажимы или встроенные застёжки.

Лакомства в жару и осторожность

Иногда хозяева хотят порадовать собаку охлаждающими лакомствами — кубиками льда с фруктами или охлаждёнными игрушками для жевания. Это полезное дополнение, но главное — не давать питомцу продукты, которые безопасны для людей, но токсичны для животных. Лучше уточнить у ветеринара, что именно можно предлагать в жаркую погоду.

Интересные факты о корме для собак

У правильно запечатанного сухого корма срок годности может достигать 18 месяцев, но после открытия упаковки рекомендуется использовать его за 4-6 недель.

Хранение при температуре выше +25 °C значительно ускоряет окисление жиров в корме, и он быстрее портится.

Собаки обладают более тонким обонянием, чем люди, и могут отказаться от еды раньше, чем мы почувствуем неприятный запах.

Сухой корм — основа рациона многих собак, и летом к его хранению нужно относиться особенно тщательно. Грамотный уход за едой питомца — это не только вкус и свежесть, но и здоровье вашего четвероногого друга.