
© flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:10

6 правил хранения сухого корма в жару — возьмите на заметку

Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев

Жара влияет не только на нас, но и на наших питомцев. Летом пища быстрее портится, а значит, мы должны быть особенно внимательными к корму для собак. Холодильник помогает спасти многие продукты, но сухой корм туда не поместишь. Что же делать, чтобы еда для четвероногого друга оставалась безопасной и вкусной?

Почему важно следить за хранением корма

Собаки нередко едят сухой корм ежедневно, и от его качества напрямую зависит их здоровье. Летом, когда температура поднимается, корм может терять вкус, портиться и становиться опасным. Насекомые, грызуны и плесень — главные враги сухих гранул. Если собака съест такой продукт, возможны проблемы с желудком, а в тяжёлых случаях даже отравление.

Ошибки, которые часто совершают хозяева

Многие владельцы портят корм непреднамеренно:

  • оставляют открытую упаковку на балконе или во дворе, где жарко и много насекомых;
  • хранят корм в больших контейнерах, но редко их моют, что приводит к появлению плесени;
  • складывают упаковки в подвалы или сараи, где сыро и могут завестись грызуны;
  • насыпают корм в миску "на весь день", оставляя его доступным для муравьёв и мух.

Советы по хранению сухого корма летом

Чтобы защитить питомца и сохранить корм свежим:

  • Держите упаковку в сухом и прохладном месте, вдали от солнца и влаги.
  • Проверяйте срок годности перед покупкой и не берите корм, который скоро закончится.
  • Не оставляйте гранулы в миске на целый день — лучше давать порционно.
  • Осматривайте еду перед подачей: если есть неприятный запах или следы насекомых, корм нужно выбросить.
  • Регулярно мойте контейнеры для хранения и используйте их только в сухом виде.
  • Закрывайте упаковку герметично, используя специальные зажимы или встроенные застёжки.

Лакомства в жару и осторожность

Иногда хозяева хотят порадовать собаку охлаждающими лакомствами — кубиками льда с фруктами или охлаждёнными игрушками для жевания. Это полезное дополнение, но главное — не давать питомцу продукты, которые безопасны для людей, но токсичны для животных. Лучше уточнить у ветеринара, что именно можно предлагать в жаркую погоду.

Интересные факты о корме для собак

  • У правильно запечатанного сухого корма срок годности может достигать 18 месяцев, но после открытия упаковки рекомендуется использовать его за 4-6 недель.
  • Хранение при температуре выше +25 °C значительно ускоряет окисление жиров в корме, и он быстрее портится.
  • Собаки обладают более тонким обонянием, чем люди, и могут отказаться от еды раньше, чем мы почувствуем неприятный запах.

Сухой корм — основа рациона многих собак, и летом к его хранению нужно относиться особенно тщательно. Грамотный уход за едой питомца — это не только вкус и свежесть, но и здоровье вашего четвероногого друга.

