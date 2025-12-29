Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:18

Тайна, которую принёс в зубах пёс: в американской глубинке нашли останки пропавшего человека

Собака нашла человеческие останки в Алабаме — People

В американской глубинке расследование исчезновения человека сдвинулось с мёртвой точки после того, как домашняя собака начала приносить хозяевам находки, которые никто не ожидал увидеть у порога. Об этом сообщает издание People, описывая случай в штате Алабама, где животное за год обнаружило несколько человеческих костей. Внимание к ситуации привлёк момент, когда заметили, что пёс играет с простреленным человеческим черепом, после чего находки передали на экспертизу.

Череп во дворе и кости, найденные спустя месяцы

Как пишет People, история стала известна после того, как местные жители увидели у собаки человеческий череп с огнестрельным повреждением. Этот эпизод стал поводом для обращения к специалистам: находку изъяли и направили на идентификацию. Именно череп оказался первой уликой, которая позволила связать происходящее с возможным исчезновением человека.

Позже у собаки забрали и другие кости — большую берцовую и бедренную. Экспертиза подтвердила, что все обнаруженные останки принадлежат одному и тому же человеку. Таким образом, находки, сделанные животным, постепенно сложились в общую картину, которая дала возможность следователям перейти от предположений к конкретной личности.

Личность установлена: найдена мать погибшего

People отмечает, что обнаруженные кости были идентифицированы. В ходе проверки была найдена женщина, которая оказалась матерью человека, чьи останки нашли в районе. После этого история получила новое направление: родственники смогли рассказать, что происходило в день исчезновения мужчины и какие планы у него были.

По словам матери, в тот день мужчина должен был встретиться со своим отцом, однако до него так и не добрался. Эта деталь стала одним из важных элементов расследования, поскольку позволяет восстановить маршрут и понять, на каком этапе он мог исчезнуть. В публикации подчеркивается, что именно свидетельства родственников помогают прояснять обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается

На данный момент, как уточняет People, расследование не завершено. Экспертиза установила принадлежность костей, но это не отвечает на главный вопрос — что именно произошло и при каких обстоятельствах человек погиб. Факт огнестрельного повреждения черепа делает ситуацию особенно тревожной и требует отдельного выяснения.

Случай в Алабаме привлек внимание не только из-за необычного "поискового метода", но и из-за того, что животное фактически стало первым звеном в раскрытии исчезновения. Однако окончательные выводы, как отмечается в публикации, будут зависеть от результатов дальнейших следственных действий.

Counter LiveInternet