Собака смотрит на виноград
Собака смотрит на виноград
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:29

Клетчатка для собак: секрет, который может изменить их жизнь

Клетчатка улучшает здоровье собак: рекомендации ветеринаров по питанию

Многие владельцы собак слышали, что углеводы — бесполезный компонент в питании питомцев, а клетчатка и вовсе считается "пустым наполнителем". Но так ли это на самом деле? Разберёмся, зачем собаке клетчатка и как правильно её давать.

Почему клетчатка — это важно

Клетчатка, являясь разновидностью углеводов, играет ключевую роль в пищеварении и общем самочувствии собаки. Она не просто заполняет желудок, а влияет на важные физиологические процессы.

Клетчатка создаёт ощущение наполненности, что помогает питомцу дольше оставаться сытым. Это особенно полезно для собак, склонных к лишнему весу.

Исследование Института ветеринарной медимины показало: питомцы, получающие клетчатку, легче худеют при достаточной физической активности.

Нормализация стула

Для собак, страдающих хронической диареей, клетчатка может стать решением проблемы.

Согласно данным ветеринарного журнала, специальная диета с высоким содержанием клетчатки улучшает состояние уже с первого дня — конечно, в сочетании с коррекцией белка. Растительные волокна плохо перевариваются в верхних отделах ЖКТ и попадают в нижние, где бактерии превращают их в постбиотики. Это способствует нормализации микрофлоры и стула.

Профилактика диабета

Некоторые исследования подтверждают, что клетчатка полезна собакам с инсулиновой недостаточностью: она замедляет усвоение nutrients и улучшает гликемический контроль.

Хотя не все учёные согласны с этим, обилие клетчатки как минимум безопасно для таких питомцев.

Здоровый микробиом кишечника напрямую связан с общим состоянием собаки: от настроения и качества шерсти до иммунитета и усвоения питательных веществ.

Клетчатка бывает двух типов:

  • растворимая: превращается в гель, служит пищей для полезных бактерий.
  • нерастворимая: не переваривается, замедляет усвоение nutrients.

Чем угостить питомца

Если собака склонна к полноте или любит "попрошайничать", предложите ей полезные лакомства:

  • морковь
  • свеклу
  • яблоки и груши
  • тыкву (от 1 ст. л. до 50 г/день)
  • стручковую фасоль на пару (3-12 стручков)
  • варёный батат (от 1 ст. л. до ¼ стакана)

Перед изменением рациона обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, особенно если у питомца есть проблемы со стулом или здоровьем.

