Клетчатка для собак: секрет, который может изменить их жизнь
Многие владельцы собак слышали, что углеводы — бесполезный компонент в питании питомцев, а клетчатка и вовсе считается "пустым наполнителем". Но так ли это на самом деле? Разберёмся, зачем собаке клетчатка и как правильно её давать.
Почему клетчатка — это важно
Клетчатка, являясь разновидностью углеводов, играет ключевую роль в пищеварении и общем самочувствии собаки. Она не просто заполняет желудок, а влияет на важные физиологические процессы.
Клетчатка создаёт ощущение наполненности, что помогает питомцу дольше оставаться сытым. Это особенно полезно для собак, склонных к лишнему весу.
Исследование Института ветеринарной медимины показало: питомцы, получающие клетчатку, легче худеют при достаточной физической активности.
Нормализация стула
Для собак, страдающих хронической диареей, клетчатка может стать решением проблемы.
Согласно данным ветеринарного журнала, специальная диета с высоким содержанием клетчатки улучшает состояние уже с первого дня — конечно, в сочетании с коррекцией белка. Растительные волокна плохо перевариваются в верхних отделах ЖКТ и попадают в нижние, где бактерии превращают их в постбиотики. Это способствует нормализации микрофлоры и стула.
Профилактика диабета
Некоторые исследования подтверждают, что клетчатка полезна собакам с инсулиновой недостаточностью: она замедляет усвоение nutrients и улучшает гликемический контроль.
Хотя не все учёные согласны с этим, обилие клетчатки как минимум безопасно для таких питомцев.
Здоровый микробиом кишечника напрямую связан с общим состоянием собаки: от настроения и качества шерсти до иммунитета и усвоения питательных веществ.
Клетчатка бывает двух типов:
- растворимая: превращается в гель, служит пищей для полезных бактерий.
- нерастворимая: не переваривается, замедляет усвоение nutrients.
Чем угостить питомца
Если собака склонна к полноте или любит "попрошайничать", предложите ей полезные лакомства:
- морковь
- свеклу
- яблоки и груши
- тыкву (от 1 ст. л. до 50 г/день)
- стручковую фасоль на пару (3-12 стручков)
- варёный батат (от 1 ст. л. до ¼ стакана)
Перед изменением рациона обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, особенно если у питомца есть проблемы со стулом или здоровьем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru