Собака как тайный посланник: что кроется за командой апорт и почему это меняет всё
Эта команда под силу даже новичку в дрессировке. Всё, что понадобится — поводок и немного лакомства. Большинство собак обожают такие игры, но мы научим их не просто забавляться, а выполнять команду чётко и с удовольствием.
Научимся удерживать предмет
Сначала добьёмся, чтобы питомец держал игрушку или палку в зубах, пока вы не скажете "Дай". Важно, чтобы ничего не отвлекало: ни другие собаки, ни любопытная кошка за забором. Поводок пригодится, если пес ещё не слишком послушный и пытается убежать.
Подразните собаку предметом — пусть она его схватит. Похвалите, когда возьмёт, потом скажите "Дай" и заберите. В награду дайте лакомство, но доставайте его незаметно.
Если используете палку, следите, чтобы она была безопасной: без острых сучков, которые могут травмировать пасть.
Носим вместе
Прежде чем пес побежит за предметом, научите его носить его в зубах, не бросая по пути. Дайте предмет, скажите "Рядом" и пройдите 2-3 метра. Остановитесь, скажите "Дай" и угостите лакомством. Если "Рядом" пока непонятно, держите на поводке и идите вперёд — быстро сообразит.
Иногда собака бросает предмет на полпути, выполняя сразу две задачи. Не спешите, запаситесь терпением: попросите взять снова и продолжить.
Бери сам!
Теперь не давайте предмет руками — пусть пес поднимает его самостоятельно. Покажите, подразните, чтобы понял, что интересно, затем бросьте недалеко. Скомандуйте "Принеси" или "Апорт" и идите к месту падения.
Собака войдёт в азарт, схватит предмет и двинется к вам. Пройдите несколько шагов вместе, потом скажите "Дай".
Если не понимает, что брать с земли, пошевелите ногой. Хвалите и поощряйте лакомством после каждого успеха.
Когда пойдёт гладко, оставайтесь чуть позади, а потом зовите "Ко мне", оставаясь на месте. Всегда забирайте предмет руками — не позволяйте бросать на землю.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru