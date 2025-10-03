Одно лакомство — и собака на операционном столе: чем рискуют хозяева

Вы когда-нибудь смотрели на своего четвероногого друга и задавались вопросом: "А правильно ли я тебя кормлю?" Ошибки совершают все — и новички, и опытные владельцы. Важно вовремя заметить их и изменить привычки. Ведь питание напрямую влияет не только на настроение собаки, но и на её здоровье и продолжительность жизни.

Самые распространённые промахи в кормлении

Человеческая еда вместо собачьей

Многие делятся едой со стола, думая, что делают добро. Но специи, соль, жареное и копчёное способны вызвать гастрит, панкреатит и ожирение.

Слепая вера в надпись "собачий корм"

Надпись на пачке не всегда значит "качественный". Дешёвые корма часто состоят из кукурузы, сои и субпродуктов. Результат — аллергия, проблемы с кожей и ЖКТ. Совет: ищите мясо на первом месте в составе и избегайте кормов с длинным перечнем добавок "Е".

Перекармливание "за маму, за папу"

Избыточный вес у собак — бич нашего времени. Он приводит к сердечно-сосудистым проблемам, артриту, болезням печени. Проверка проста: рёбра должны слегка прощупываться.

Кости как лакомство

Варёные и особенно трубчатые кости могут травмировать пищеварительный тракт или сломать зуб. Это одна из самых частых причин экстренной операции у собак. Безопасные альтернативы — специальные жевательные лакомства, морковь или яблоко.

Игнорирование индивидуальных особенностей

Каждая собака уникальна. Порода, возраст, уровень активности, хронические болезни — всё это влияет на рацион. Например, брахицефалам не подходит грубая пища, а щенкам крупных пород нужен особый баланс кальция и белка.

Витамины "на глазок"

Добавки полезны только после анализов и консультации. Избыток кальция вызывает проблемы с суставами и почками, передозировка витамином D опаснее его недостатка.

Следование мифам из интернета

Советы вроде "сырые кости полезны" или "кормите только мясом" могут довести до дефицита или избытка веществ. Любая диета должна быть сбалансированной и составляться с учётом особенностей питомца.

Сравнение: что безопасно, а что нет