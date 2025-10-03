Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашний корм собаке
Домашний корм собаке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:13

Одно лакомство — и собака на операционном столе: чем рискуют хозяева

Эксперты: человеческая еда и кости остаются главными рисками для здоровья собак

Вы когда-нибудь смотрели на своего четвероногого друга и задавались вопросом: "А правильно ли я тебя кормлю?" Ошибки совершают все — и новички, и опытные владельцы. Важно вовремя заметить их и изменить привычки. Ведь питание напрямую влияет не только на настроение собаки, но и на её здоровье и продолжительность жизни.

Самые распространённые промахи в кормлении

Человеческая еда вместо собачьей

Многие делятся едой со стола, думая, что делают добро. Но специи, соль, жареное и копчёное способны вызвать гастрит, панкреатит и ожирение.

Слепая вера в надпись "собачий корм"

Надпись на пачке не всегда значит "качественный". Дешёвые корма часто состоят из кукурузы, сои и субпродуктов. Результат — аллергия, проблемы с кожей и ЖКТ. Совет: ищите мясо на первом месте в составе и избегайте кормов с длинным перечнем добавок "Е".

Перекармливание "за маму, за папу"

Избыточный вес у собак — бич нашего времени. Он приводит к сердечно-сосудистым проблемам, артриту, болезням печени. Проверка проста: рёбра должны слегка прощупываться.

Кости как лакомство

Варёные и особенно трубчатые кости могут травмировать пищеварительный тракт или сломать зуб. Это одна из самых частых причин экстренной операции у собак. Безопасные альтернативы — специальные жевательные лакомства, морковь или яблоко.

Игнорирование индивидуальных особенностей

Каждая собака уникальна. Порода, возраст, уровень активности, хронические болезни — всё это влияет на рацион. Например, брахицефалам не подходит грубая пища, а щенкам крупных пород нужен особый баланс кальция и белка.

Витамины "на глазок"

Добавки полезны только после анализов и консультации. Избыток кальция вызывает проблемы с суставами и почками, передозировка витамином D опаснее его недостатка.

Следование мифам из интернета

Советы вроде "сырые кости полезны" или "кормите только мясом" могут довести до дефицита или избытка веществ. Любая диета должна быть сбалансированной и составляться с учётом особенностей питомца.

Сравнение: что безопасно, а что нет

Продукт Опасность для собаки Безопасная альтернатива
Варёные кости риск травмы ЖКТ специальные жевательные палочки
Колбаса, сосиски соль, специи, жир мясные лакомства из зоомагазина
Шоколад токсичен для собак собачье печенье без сахара
Жирные молочные продукты панкреатит кефир, йогурт без добавок
Сахар, сладости ожирение, диабет яблоки, морковь

Советы шаг за шагом: как составить рацион

  1. Определите вес, возраст и активность собаки.

  2. Подберите корм премиум или супер-премиум класса (с мясом на первом месте).

  3. Установите режим — кормление 2-3 раза в день.

  4. Исключите угощения со стола.

  5. При необходимости сдайте анализы и обсудите добавки с ветеринаром.

  6. Подбирайте лакомства для дрессировки из серии "здоровое питание".

  7. Контролируйте вес раз в месяц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Человеческая еда → болезни ЖКТ → сухой корм или натуральное мясо.

  • Дешёвый корм → аллергия, облысение → качественные бренды с проверенным составом.

  • Кости → кишечная непроходимость → жевательные игрушки или лакомства.

  • Избыточные витамины → камни в почках → добавки по назначению врача.

  • Перекорм → ожирение → контроль порции и регулярные прогулки.

А что если…

  1. А что если у собаки аллергия на привычный корм? Решение — гидролизованные диеты или линейки "hypoallergenic".
  2. А если вы часто путешествуете? Подойдут корма в индивидуальных паках или сублимированные мясные кусочки.
  3. А если щенок отказывается от корма? Можно временно размочить гранулы или подобрать линейку для щенков с меньшими кусочками.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Сухой корм сбалансирован, удобен в хранении риск аллергии на дешёвые марки
Натуральное питание контроль состава, свежие продукты сложно сбалансировать витамины
Смешанный рацион гибкость, разнообразие требует строгого контроля

FAQ

Как выбрать корм для собаки?
Читайте состав: мясо должно быть на первом месте, избегайте длинных списков добавок.

Сколько стоит качественный корм?
Цена варьируется: от 3000 рублей за 10 кг премиум-класса до 8000 за супер-премиум.

Что лучше — сухой корм или натуралка?
Оба варианта возможны, но сухой корм проще сбалансировать. Натуралка требует знаний и консультации.

Мифы и правда

  • Миф: "Кости укрепляют зубы".
    Правда: кости часто ломают зубы и царапают кишечник.

  • Миф: "Собака сама знает, что ей нужно".
    Правда: собаки умеют лишь выпрашивать еду, но не оценивают её пользу.

  • Миф: "Витамины безвредны".
    Правда: передозировка опасна и может привести к болезням.

3 интересных факта

  1. У собак нет вкусовых рецепторов к соли, поэтому им не нужны солёные продукты.

  2. Шоколад опасен из-за теобромина — вещества, смертельного для собак.

  3. Ветеринары считают ожирение у собак таким же серьёзным заболеванием, как диабет у людей.

Исторический контекст

Ещё 100 лет назад собак кормили остатками со стола — хлебом, кашами, бульонами. Промышленные корма появились в начале XX века в США, а в Россию массово пришли только в 1990-е. Сегодня у владельцев есть выбор: от специализированных диет до лакомств с пробиотиками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Guardian: Джейн Гудолл умерла в 91 год, изменив науку о животных сегодня в 1:26

Женщина, которая научила мир слушать шимпанзе, ушла в 91 год

Она изменила науку, вдохновила мир и посвятила жизнь природе. История Джейн Гудолл — это напоминание, что один человек способен многое.

Читать полностью » Кейт Марголис: рост моды на кане-корсо повторяет историю с крупными породами сегодня в 0:28

Великобритания снова готовит чёрный список собак: под ударом кане-корсо

В Британии обсуждают судьбу кане-корсо: стремительный рост популярности породы вызвал волну опасений и разговоры о возможном запрете.

Читать полностью » Ветеринар Ксения Юрова объяснила странные привычки собак и кошек инстинктами предков вчера в 23:18

Почему собака крутится перед сном: ответ уходит в глубь тысячелетий

Почему кошки приносят мышей, а собаки прячут игрушки и кружатся перед сном? Ветеринар объяснил: это древние инстинкты, унаследованные от предков.

Читать полностью » Протоиерей Михаил Самохин объяснил позицию церкви о встрече с питомцами после смерти вчера в 22:15

Хозяин в слезах, душа в поиске: церковный взгляд на утрату животных

Протоиерей Михаил Самохин объяснил, как пережить утрату питомца и почему помощь бездомным животным может стать лучшей поддержкой.

Читать полностью » Собаки легче переваривают пищу, если едят после прогулки вчера в 21:13

До или после прогулки: вот когда лучше кормить собаку

Кормить собаку до или после прогулки? Ветеринары объясняют, почему правильная последовательность важна для здоровья и пищеварения питомца.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета выявили риски ранней стерилизации собак вчера в 20:18

Чем позже — тем безопаснее? Вот в каком возрасте лучше стерилизовать собаку

Учёные выяснили, что слишком ранняя стерилизация повышает риски для здоровья собак. Рассказываем, почему важно учитывать породу и возраст, прежде чем принимать решение.

Читать полностью » Кошки прячутся во время грозы из-за перепадов давления и шума вчера в 19:16

Маленький тигр боится грома: вот что чувствует кошка во время грозы

Почему кошки боятся грозы? Разбираем четыре главные причины — от острого слуха до негативного опыта, и рассказываем, как помочь питомцу.

Читать полностью » Пожилая кошка требует особого ухода и внимания вчера в 18:22

Забота возвращается: вот что получает хозяин, помогая пожилой кошке

Как облегчить жизнь пожилой кошке? Простые шаги помогут сохранить здоровье и комфорт питомца, а также подарят ему чувство заботы и безопасности.

Читать полностью »

Новости
ПФО

В Чувашии число самозанятых достигло 91 тысячи человек к осени 2025 года
Туризм

Кашгар в Синьцзяне: сердце Восточного Туркестана и центр уйгурской культуры
Спорт и фитнес

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объявил о повышении зарплат арбитров
Наука

Биореактор с вертикальными колесами сохраняет лечебные свойства внеклеточных пузырьков — профессор Ян Ли
Еда

Запечённый камамбер с помидорами черри сохраняет нежность текстуры
Еда

Закуска из помидоров с брынзой сочетает свежесть и насыщенный вкус
Еда

Салат с курицей и майонезом получается питательным
Авто и мото

Продажи Toyota и Lexus в США выросли на 14,2% в сентябре 2024 года — данные производителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet