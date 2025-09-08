Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака ест
Собака ест
© Wikipedia by cogdogblog is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Теперь мой питомец ест медленно и без проблем — выручает одна вещь

Кормушка-лабиринт помогает собакам и кошкам есть медленнее и спокойнее — ветеринары

Когда собака ест слишком быстро, это может привести к проблемам с пищеварением и даже стать причиной удушья. Решением становится необычная вещь — кормушка-лабиринт. Она не только замедляет процесс кормления, но и превращает обычный приём пищи в игру.

Чем лабиринт отличается от других кормушек

На первый взгляд это тоже интерактивная игрушка, но у неё есть особенность: она создана именно для влажного корма, паштетов или мягких смесей. Сухие гранулы здесь не подойдут. Конструкция у лабиринта ниже, чем у стандартных "умных" мисок, а отделений для еды меньше.

Интересно, что такая кормушка подходит не только собакам, но и кошкам. Для них это отличная возможность реализовать охотничий инстинкт и получить больше эмоций от еды. В продаже можно найти модели разных размеров: S — для миниатюрных питомцев и M — для крупных собак.

Простота использования и простор для фантазии

Использовать лабиринт предельно просто. Внутрь можно положить паштет, несладкий йогурт, фруктовое пюре или даже замороженную смесь. В жаркое время года такая "закуска" становится для питомца настоящим спасением. Достаточно выложить еду в углубления и слегка размазать — и собака будет занята надолго.

Польза для здоровья и поведения

Кормушка-лабиринт решает сразу несколько задач:

  • замедляет приём пищи и снижает риск проблем с пищеварением;
  • развивает когнитивные способности и избавляет от скуки;
  • помогает питомцу расслабиться в стрессовых ситуациях.

Многие хозяева отмечают, что "лизунцы" выручают при купании, визите к ветеринару или стрижке когтей. Лакомство в лабиринте отвлекает питомца и формирует у него позитивные ассоциации. Более того, при страхе разлуки игрушка тоже помогает: пока собака увлечена замороженным угощением, она меньше переживает, что хозяина нет рядом.

Не просто игрушка

Таким образом, лабиринтная кормушка — это не прихоть, а полезный инструмент для заботливого владельца. Она помогает питомцу не только питаться медленнее и правильнее, но и чувствовать себя спокойнее и счастливее.

