Дождь за окном — и у пса паника: хозяйка использовала простой трюк и изменила всё

Вид дрожащей от страха собаки способен разбить сердце любого владельца. Даже ласка и попытки успокоить не всегда помогают — животное продолжает испытывать сильный стресс. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо понять, что именно пугает питомца.

Самые частые страхи у собак

Громкие звуки . Шум бытовой техники — стиральной машины, фена или блендера — может вызывать тревогу. Но особенно сильно пугают внешние раздражители: салюты, гром, сирены, гудки и резкие крики.

. Шум бытовой техники — стиральной машины, фена или блендера — может вызывать тревогу. Но особенно сильно пугают внешние раздражители: салюты, гром, сирены, гудки и резкие крики. Фейерверки. В праздничный сезон многие собаки переживают настоящий кошмар: их сверхчуткий слух делает оглушительные взрывы ещё болезненнее.

В праздничный сезон многие собаки переживают настоящий кошмар: их сверхчуткий слух делает оглушительные взрывы ещё болезненнее. Гроза и дождь . Для животных, переживших тяжёлое прошлое или жизнь на улице, звук дождя может напоминать о травмах, связанных с наводнениями или холодом.

. Для животных, переживших тяжёлое прошлое или жизнь на улице, звук дождя может напоминать о травмах, связанных с наводнениями или холодом. Неизвестные ситуации. Поездки на машине, походы к ветеринару, купание или даже встреча с воздушным шариком — всё это способно вызвать у пугливого пса настоящую панику.

Поездки на машине, походы к ветеринару, купание или даже встреча с воздушным шариком — всё это способно вызвать у пугливого пса настоящую панику. Одиночество. Для некоторых питомцев остаться дома в одиночестве — самый страшный сценарий.

Почему собаки боятся

Как и люди, животные испытывают эмоции, в том числе страх. Иногда это врождённая особенность, иногда — результат неприятного опыта. Собаки, пережившие жестокое обращение или уличную жизнь, часто формируют прочные фобии, справиться с которыми бывает особенно сложно.

Как помочь питомцу справиться со страхом

Существует несколько способов, которые могут облегчить состояние собаки: