Собака в траве
Собака в траве
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:46

Дождь за окном — и у пса паника: хозяйка использовала простой трюк и изменила всё

Ветеринары рассказали, что чаще всего собаки пугаются громких звуков и фейерверков

Вид дрожащей от страха собаки способен разбить сердце любого владельца. Даже ласка и попытки успокоить не всегда помогают — животное продолжает испытывать сильный стресс. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо понять, что именно пугает питомца.

Самые частые страхи у собак

  • Громкие звуки. Шум бытовой техники — стиральной машины, фена или блендера — может вызывать тревогу. Но особенно сильно пугают внешние раздражители: салюты, гром, сирены, гудки и резкие крики.
  • Фейерверки. В праздничный сезон многие собаки переживают настоящий кошмар: их сверхчуткий слух делает оглушительные взрывы ещё болезненнее.
  • Гроза и дождь. Для животных, переживших тяжёлое прошлое или жизнь на улице, звук дождя может напоминать о травмах, связанных с наводнениями или холодом.
  • Неизвестные ситуации. Поездки на машине, походы к ветеринару, купание или даже встреча с воздушным шариком — всё это способно вызвать у пугливого пса настоящую панику.
  • Одиночество. Для некоторых питомцев остаться дома в одиночестве — самый страшный сценарий.

Почему собаки боятся

Как и люди, животные испытывают эмоции, в том числе страх. Иногда это врождённая особенность, иногда — результат неприятного опыта. Собаки, пережившие жестокое обращение или уличную жизнь, часто формируют прочные фобии, справиться с которыми бывает особенно сложно.

Как помочь питомцу справиться со страхом

Существует несколько способов, которые могут облегчить состояние собаки:

  • Создать безопасное пространство. Задёрнутые шторы, закрытые окна и тихая музыка помогают приглушить внешние шумы.
  • Использовать отвлекающие методы. Некоторые владельцы применяют трюк с тканью, оборачивая собаку, чтобы снизить напряжение.
  • Избегать стрессовых факторов. Не включать громкие электроприборы рядом с животным во время вспышек тревоги.
  • Консультация с ветеринаром. В тяжёлых случаях врач может назначить успокаивающие препараты, но применять их самостоятельно категорически нельзя.

