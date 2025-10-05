Один взгляд собаки — и всё ясно: глаза выдают недуг, который подкрадывается незаметно

Глаза собаки — зеркало её здоровья. Когда питомец начинает "плакать", владельцы тревожатся: неужели что-то не так? На самом деле умеренная влажность вокруг глаз может быть нормой, но иногда за ней скрываются болезни, требующие внимания ветеринара. Разберёмся, как отличить физиологическое слезотечение от тревожного симптома и как правильно ухаживать за глазами питомца.

Когда слёзы — это нормально

Небольшое количество прозрачных выделений вокруг глаз — естественная реакция организма. Слёзы помогают очищать глазное яблоко, защищают его от пыли, шерсти и микрочастиц. Особенно заметна эта особенность у короткомордых пород: мопсов, ши-тцу, кокер-спаниелей, бульдогов, мальтезе. Их анатомия устроена так, что носослёзный канал укорачивается и не справляется с полным отводом жидкости.

Однако даже у таких собак стоит следить за состоянием глаз. Если вокруг век образуются коричневые дорожки или кожа раздражается, это повод проверить, нет ли воспаления.

Основные причины, почему у собаки текут глаза

Причин повышенного слезотечения много. Иногда это временная реакция на раздражение, но нередко — следствие болезни глаз или век. Рассмотрим самые распространённые.

1. Повреждение роговицы

Любая травма глаза вызывает мгновенную реакцию — усиленную выработку слёз. Это может быть ссадина, порез от ветки, попадание пыли или шерсти. Организм пытается промыть глаз и защитить роговицу.

Собака начинает часто моргать, прищуриваться, может тереть морду лапой. Важно не откладывать визит к ветеринару — даже небольшая царапина без лечения способна привести к язве роговицы.

2. Инфекции глаз

Бактериальные, вирусные или грибковые инфекции часто сопровождаются выделениями — от прозрачных до густо-зелёных. Глаза краснеют, мутнеют, собака испытывает боль и светобоязнь.

Инфекционные процессы лечатся только под контролем врача. Назначаются антибактериальные или противовирусные капли, мази, иногда курс антибиотиков. Самолечение в таких случаях может усугубить воспаление.

3. Закупорка носослёзного канала

Слёзы должны стекать в носовую полость, но если канал перекрыт, жидкость выходит наружу. У щенков это бывает из-за врождённого сужения, у взрослых — после травм или воспалений. Ветеринар может промыть канал или назначить лечение для снятия отёка.

4. Заворот или выворот век

Энтропион — когда край века подворачивается внутрь, а ресницы царапают глаз. Эктропион — наоборот, выворот наружу, из-за чего слизистая пересыхает. Обе патологии требуют хирургической коррекции, иначе велик риск хронического конъюнктивита и помутнения роговицы.

Чаще всего такие проблемы встречаются у шарпеев, бульдогов, чау-чау и спаниелей.

5. Дистихиаз — неправильный рост ресниц

Если ресницы растут не по краю века, а ближе к внутренней поверхности, они раздражают глазное яблоко. Собака прищуривается, трёт морду, появляются выделения. Врач удаляет лишние ресницы лазером или электрокоагуляцией, чтобы предотвратить рецидив.

Сравнение нормального и патологического слезотечения