Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Английский бульдог
Английский бульдог
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:49

Один взгляд собаки — и всё ясно: глаза выдают недуг, который подкрадывается незаметно

Исследования показали: у мопсов и бульдогов слёзные железы активнее из-за строения черепа

Глаза собаки — зеркало её здоровья. Когда питомец начинает "плакать", владельцы тревожатся: неужели что-то не так? На самом деле умеренная влажность вокруг глаз может быть нормой, но иногда за ней скрываются болезни, требующие внимания ветеринара. Разберёмся, как отличить физиологическое слезотечение от тревожного симптома и как правильно ухаживать за глазами питомца.

Когда слёзы — это нормально

Небольшое количество прозрачных выделений вокруг глаз — естественная реакция организма. Слёзы помогают очищать глазное яблоко, защищают его от пыли, шерсти и микрочастиц. Особенно заметна эта особенность у короткомордых пород: мопсов, ши-тцу, кокер-спаниелей, бульдогов, мальтезе. Их анатомия устроена так, что носослёзный канал укорачивается и не справляется с полным отводом жидкости.

Однако даже у таких собак стоит следить за состоянием глаз. Если вокруг век образуются коричневые дорожки или кожа раздражается, это повод проверить, нет ли воспаления.

Основные причины, почему у собаки текут глаза

Причин повышенного слезотечения много. Иногда это временная реакция на раздражение, но нередко — следствие болезни глаз или век. Рассмотрим самые распространённые.

1. Повреждение роговицы

Любая травма глаза вызывает мгновенную реакцию — усиленную выработку слёз. Это может быть ссадина, порез от ветки, попадание пыли или шерсти. Организм пытается промыть глаз и защитить роговицу.

Собака начинает часто моргать, прищуриваться, может тереть морду лапой. Важно не откладывать визит к ветеринару — даже небольшая царапина без лечения способна привести к язве роговицы.

2. Инфекции глаз

Бактериальные, вирусные или грибковые инфекции часто сопровождаются выделениями — от прозрачных до густо-зелёных. Глаза краснеют, мутнеют, собака испытывает боль и светобоязнь.

Инфекционные процессы лечатся только под контролем врача. Назначаются антибактериальные или противовирусные капли, мази, иногда курс антибиотиков. Самолечение в таких случаях может усугубить воспаление.

3. Закупорка носослёзного канала

Слёзы должны стекать в носовую полость, но если канал перекрыт, жидкость выходит наружу. У щенков это бывает из-за врождённого сужения, у взрослых — после травм или воспалений. Ветеринар может промыть канал или назначить лечение для снятия отёка.

4. Заворот или выворот век

Энтропион — когда край века подворачивается внутрь, а ресницы царапают глаз. Эктропион — наоборот, выворот наружу, из-за чего слизистая пересыхает. Обе патологии требуют хирургической коррекции, иначе велик риск хронического конъюнктивита и помутнения роговицы.

Чаще всего такие проблемы встречаются у шарпеев, бульдогов, чау-чау и спаниелей.

5. Дистихиаз — неправильный рост ресниц

Если ресницы растут не по краю века, а ближе к внутренней поверхности, они раздражают глазное яблоко. Собака прищуривается, трёт морду, появляются выделения. Врач удаляет лишние ресницы лазером или электрокоагуляцией, чтобы предотвратить рецидив.

Сравнение нормального и патологического слезотечения

Признак Норма Проблема
Цвет выделений Прозрачные, без запаха Жёлтые, зелёные, мутные
Поведение Собака активна, глаза открыты Прищур, зуд, трение морды
Состояние век Чистые, без отёка Покраснение, припухлость
Количество Незначительное Постоянное, обильное

Советы шаг за шагом: как ухаживать за глазами собаки

  1. Ежедневно осматривайте глаза. Приучите питомца к этому с детства.

  2. Очищайте выделения. Используйте ватный диск, смоченный в специальном лосьоне для глаз собак или в кипячёной воде.

  3. Следите за шерстью. Подстригайте волосы вокруг глаз, чтобы они не раздражали слизистую.

  4. Выбирайте гипоаллергенный корм. Иногда обильные слёзы — реакция на питание.

  5. Не применяйте человеческие капли. Даже безрецептурные препараты могут вызвать ожог слизистой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо
Использовать чай для промывания Раздражение и окрашивание шерсти Применяйте ветеринарный лосьон для глаз
Давать антибиотики без назначения Усиление воспаления, побочные эффекты Обратитесь к ветеринару, пройдите мазок
Тереть глаза сухой салфеткой Микротравмы и занесение инфекции Используйте влажные стерильные диски

А что если слёзы текут только на улице?

Такое бывает при ветре, пыльце, перепадах температуры. Если после прогулки глаза быстро приходят в норму, беспокоиться не о чем. Но если выделения сохраняются или усиливаются, стоит проверить питомца на аллергическую реакцию и воспаление.

Плюсы и минусы слёз

Плюсы Минусы
Естественная защита глаза Могут указывать на воспаление
Увлажнение и очищение слизистой Раздражение кожи под глазами
Способ смыть пыль и бактерии Риск вторичных инфекций при застое

Частые вопросы (FAQ)

Как понять, что у собаки воспаление глаза?
Обратите внимание на цвет выделений, покраснение и прищур. Если есть хоть один из этих признаков, посетите ветеринара.

Можно ли использовать ромашку для промывания?
Нет. Настои растений могут вызывать аллергию. Лучше купить готовый лосьон для глаз в зоомагазине.

Сколько стоит лечение глазной инфекции?
В среднем курс капель и мазей обходится от 800 до 2500 рублей, в зависимости от диагноза и породы.

Что лучше: лосьон или салфетки для глаз?
Оба варианта хороши. Лосьон подходит для регулярного ухода, а салфетки — для поездок и быстрой обработки.

Мифы и правда о "собачьих слезах"

  • Миф: собаки плачут от обиды.
    Правда: их слёзы — это физиологическая реакция, а не эмоция.
  • Миф: коричневые потёки под глазами — просто особенность окраса.
    Правда: чаще всего это следствие раздражения кожи или закупорки протока.
  • Миф: если выделения прозрачные, можно не лечить.
    Правда: даже лёгкое помутнение может указывать на начало воспаления.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века ветеринары считали, что эпифора у короткомордых пород — врождённая и неизлечимая. Но с развитием микрохирургии глаз и офтальмологических препаратов стало возможно корректировать носослёзные каналы и устранять проблему без вреда для питомца. Сейчас такие операции выполняются даже у миниатюрных собак.

Интересные факты

  1. У мопсов и бульдогов слёзные железы работают активнее, чем у других пород, из-за особенностей черепа.
  2. У белошёрстных собак слёзные пятна особенно заметны, потому что слеза содержит пигмент порфирин.
  3. На рынке есть специальные добавки в корм, которые снижают пигментацию слёзных дорожек.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли зависимость между цветом шерсти кошек и особенностями их темперамента сегодня в 6:34
В одной шерстинке — и характер, и судьба: как цвет делает кошку особенной

Почему одни кошки обожают уединение, а другие требуют постоянного внимания? Учёные объясняют, как окрас шерсти связан с темпераментом питомца.

Читать полностью » Исследователи рассказали, что воспитание и наследственность формируют поведение кошек сегодня в 5:06
У каждой кошки свой код ДНК характера: пять тайн, которые решают, будет ли она ласковой или дикаркой

Почему две кошки из одного помёта вырастают с разным характером? Разбираемся, какие пять факторов формируют индивидуальность каждого пушистого питомца.

Читать полностью » Ветеринары уточнили: кошкам необходим таурин, собаки усваивают злаки и овощи сегодня в 4:23
Они такие разные, но одинаково нужны: тайна, связывающая кошек и собак

Они разные по характеру, поведению и привычкам, но одинаково любимы миллионами. Почему кошки и собаки такие непохожие — и в чём их тайное сходство?

Читать полностью » Ветеринары предупредили, что у кошек старше 12 лет возрастает риск хронических болезней сегодня в 3:22
Кошка стала спать дольше и меньше играть — но причина не в лени

Как помочь пожилой кошке чувствовать себя комфортно, сохранить здоровье и радость жизни? Советы, мифы и практические решения для заботливых владельцев.

Читать полностью » Ветеринар: твёрдый живот у котёнка может указывать на заболевание сегодня в 2:45
Тихая угроза под шерстью: что скрывает вздутый живот у котенка

У котёнка стал круглым и твёрдым живот? Это не всегда безобидно. Разбираемся, когда вздутие — норма, а когда сигнал болезни, и как помочь питомцу.

Читать полностью » Университет Квинсленда: найден новый вид гигантской анаконды длиной до 8 метров сегодня в 1:22
Учёные в шоке: в Эквадоре обнаружили анаконду, которой нет в учебниках

В джунглях Амазонки учёные обнаружили новый вид гигантской змеи, который поразил даже опытных биологов. Чем он отличается от известных анаконд?

Читать полностью » Эксперт РКФ: мопс и французский бульдог лучше всего чувствуют себя в городских условиях сегодня в 0:25
Эти собаки чувствуют себя в квартире лучше, чем некоторые люди

Если вы мечтаете о собаке, но живёте в квартире, не спешите отказываться от идеи. Некоторые породы чувствуют себя дома даже без двора.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: в зоогостиницы принимают только привитых питомцев вчера в 23:04
Договор спасает не только деньги: как защитить здоровье животного при заселении

Зоогостиница может стать вторым домом для питомца, но только при правильном выборе. Узнайте, на что обратить внимание при подборе отеля.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
20-минутная интервальная тренировка: отжимания, повороты корпуса и червь с разворотом
Красота и здоровье
Врачи предупредили: фастфуд и маргарин повышают риск атеросклероза и инфаркта
Авто и мото
Jetour готовит выпуск в России гибридной версии кроссовера T1 мощностью до 598 л. с.
Садоводство
Слизни активны после дождя, поэтому вечерний полив только увеличивает риск нашествия
Дом
Оформление гардероба в квартире: советы дизайнеров по организации пространства
Туризм
Алтай - Сибирская Швейцария: горы, озёра и заповедная природа региона
Технологии
Эксперты: главные препятствия цифровой трансформации — инерция персонала и отсутствие стратегии
Еда
Жульен с курицей и грибами в кокотницах получается нежным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet