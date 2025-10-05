Один взгляд собаки — и всё ясно: глаза выдают недуг, который подкрадывается незаметно
Глаза собаки — зеркало её здоровья. Когда питомец начинает "плакать", владельцы тревожатся: неужели что-то не так? На самом деле умеренная влажность вокруг глаз может быть нормой, но иногда за ней скрываются болезни, требующие внимания ветеринара. Разберёмся, как отличить физиологическое слезотечение от тревожного симптома и как правильно ухаживать за глазами питомца.
Когда слёзы — это нормально
Небольшое количество прозрачных выделений вокруг глаз — естественная реакция организма. Слёзы помогают очищать глазное яблоко, защищают его от пыли, шерсти и микрочастиц. Особенно заметна эта особенность у короткомордых пород: мопсов, ши-тцу, кокер-спаниелей, бульдогов, мальтезе. Их анатомия устроена так, что носослёзный канал укорачивается и не справляется с полным отводом жидкости.
Однако даже у таких собак стоит следить за состоянием глаз. Если вокруг век образуются коричневые дорожки или кожа раздражается, это повод проверить, нет ли воспаления.
Основные причины, почему у собаки текут глаза
Причин повышенного слезотечения много. Иногда это временная реакция на раздражение, но нередко — следствие болезни глаз или век. Рассмотрим самые распространённые.
1. Повреждение роговицы
Любая травма глаза вызывает мгновенную реакцию — усиленную выработку слёз. Это может быть ссадина, порез от ветки, попадание пыли или шерсти. Организм пытается промыть глаз и защитить роговицу.
Собака начинает часто моргать, прищуриваться, может тереть морду лапой. Важно не откладывать визит к ветеринару — даже небольшая царапина без лечения способна привести к язве роговицы.
2. Инфекции глаз
Бактериальные, вирусные или грибковые инфекции часто сопровождаются выделениями — от прозрачных до густо-зелёных. Глаза краснеют, мутнеют, собака испытывает боль и светобоязнь.
Инфекционные процессы лечатся только под контролем врача. Назначаются антибактериальные или противовирусные капли, мази, иногда курс антибиотиков. Самолечение в таких случаях может усугубить воспаление.
3. Закупорка носослёзного канала
Слёзы должны стекать в носовую полость, но если канал перекрыт, жидкость выходит наружу. У щенков это бывает из-за врождённого сужения, у взрослых — после травм или воспалений. Ветеринар может промыть канал или назначить лечение для снятия отёка.
4. Заворот или выворот век
Энтропион — когда край века подворачивается внутрь, а ресницы царапают глаз. Эктропион — наоборот, выворот наружу, из-за чего слизистая пересыхает. Обе патологии требуют хирургической коррекции, иначе велик риск хронического конъюнктивита и помутнения роговицы.
Чаще всего такие проблемы встречаются у шарпеев, бульдогов, чау-чау и спаниелей.
5. Дистихиаз — неправильный рост ресниц
Если ресницы растут не по краю века, а ближе к внутренней поверхности, они раздражают глазное яблоко. Собака прищуривается, трёт морду, появляются выделения. Врач удаляет лишние ресницы лазером или электрокоагуляцией, чтобы предотвратить рецидив.
Сравнение нормального и патологического слезотечения
|Признак
|Норма
|Проблема
|Цвет выделений
|Прозрачные, без запаха
|Жёлтые, зелёные, мутные
|Поведение
|Собака активна, глаза открыты
|Прищур, зуд, трение морды
|Состояние век
|Чистые, без отёка
|Покраснение, припухлость
|Количество
|Незначительное
|Постоянное, обильное
Советы шаг за шагом: как ухаживать за глазами собаки
-
Ежедневно осматривайте глаза. Приучите питомца к этому с детства.
-
Очищайте выделения. Используйте ватный диск, смоченный в специальном лосьоне для глаз собак или в кипячёной воде.
-
Следите за шерстью. Подстригайте волосы вокруг глаз, чтобы они не раздражали слизистую.
-
Выбирайте гипоаллергенный корм. Иногда обильные слёзы — реакция на питание.
-
Не применяйте человеческие капли. Даже безрецептурные препараты могут вызвать ожог слизистой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Что делать вместо
|Использовать чай для промывания
|Раздражение и окрашивание шерсти
|Применяйте ветеринарный лосьон для глаз
|Давать антибиотики без назначения
|Усиление воспаления, побочные эффекты
|Обратитесь к ветеринару, пройдите мазок
|Тереть глаза сухой салфеткой
|Микротравмы и занесение инфекции
|Используйте влажные стерильные диски
А что если слёзы текут только на улице?
Такое бывает при ветре, пыльце, перепадах температуры. Если после прогулки глаза быстро приходят в норму, беспокоиться не о чем. Но если выделения сохраняются или усиливаются, стоит проверить питомца на аллергическую реакцию и воспаление.
Плюсы и минусы слёз
|Плюсы
|Минусы
|Естественная защита глаза
|Могут указывать на воспаление
|Увлажнение и очищение слизистой
|Раздражение кожи под глазами
|Способ смыть пыль и бактерии
|Риск вторичных инфекций при застое
Частые вопросы (FAQ)
Как понять, что у собаки воспаление глаза?
Обратите внимание на цвет выделений, покраснение и прищур. Если есть хоть один из этих признаков, посетите ветеринара.
Можно ли использовать ромашку для промывания?
Нет. Настои растений могут вызывать аллергию. Лучше купить готовый лосьон для глаз в зоомагазине.
Сколько стоит лечение глазной инфекции?
В среднем курс капель и мазей обходится от 800 до 2500 рублей, в зависимости от диагноза и породы.
Что лучше: лосьон или салфетки для глаз?
Оба варианта хороши. Лосьон подходит для регулярного ухода, а салфетки — для поездок и быстрой обработки.
Мифы и правда о "собачьих слезах"
- Миф: собаки плачут от обиды.
Правда: их слёзы — это физиологическая реакция, а не эмоция.
- Миф: коричневые потёки под глазами — просто особенность окраса.
Правда: чаще всего это следствие раздражения кожи или закупорки протока.
- Миф: если выделения прозрачные, можно не лечить.
Правда: даже лёгкое помутнение может указывать на начало воспаления.
Исторический контекст
Ещё в середине XX века ветеринары считали, что эпифора у короткомордых пород — врождённая и неизлечимая. Но с развитием микрохирургии глаз и офтальмологических препаратов стало возможно корректировать носослёзные каналы и устранять проблему без вреда для питомца. Сейчас такие операции выполняются даже у миниатюрных собак.
Интересные факты
- У мопсов и бульдогов слёзные железы работают активнее, чем у других пород, из-за особенностей черепа.
- У белошёрстных собак слёзные пятна особенно заметны, потому что слеза содержит пигмент порфирин.
- На рынке есть специальные добавки в корм, которые снижают пигментацию слёзных дорожек.
