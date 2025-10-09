Эти складки на морде собаки могут стоить ему зрения — что скрывают ветеринары
Глаза собаки — один из самых уязвимых органов. Они не только помогают питомцу ориентироваться в пространстве, но и отражают его настроение, эмоции, доверие к человеку. Однако у некоторых пород глаза нуждаются в особом уходе: из-за строения морды, длинной шерсти или генетических факторов риск травм и воспалений у них значительно выше.
Почему у собак возникают проблемы с глазами
Глазное яблоко у собаки защищено веками, ресницами и слёзной жидкостью. Но анатомические особенности некоторых пород делают эту защиту менее эффективной. Плоская морда, свободная кожа со складками или слишком большие глаза — всё это увеличивает вероятность раздражений, инфекций и механических повреждений.
"У пород с брахицефалическим строением черепа глаза расположены слишком близко к поверхности, поэтому даже незначительная травма может привести к воспалению", — пояснил ветеринар-офтальмолог Виталий Чернов.
Породы, чаще других страдающие от проблем с глазами
1. Собаки с плоской мордочкой (брахицефалы)
К этой группе относятся мопсы, пекинесы, бульдоги, ши-тцу, чихуахуа. У них глаза большие и выступающие, а глазницы — мелкие. Из-за этого даже лёгкий удар или контакт с веткой может привести к травме.
Профилактика:
-
избегайте игр с острыми предметами;
-
аккуратно протирайте глаза ватным диском с физраствором;
-
не позволяйте кошкам или другим животным "играть в бокс" с собакой.
"Мопсы и пекинесы часто травмируют глаза даже при обычной прогулке — достаточно пылинки или веточки", — отметил ветеринар Илья Сапожников.
2. Собаки со складками на морде
Шарпеи, чау-чау, мастифы и неаполитанские доги отличаются избыточной кожей на морде. Она образует складки, которые могут заворачиваться внутрь и причинять дискомфорт.
Такое состояние называется энтропион - заворот века. При нём ресницы трутся о роговицу, вызывая воспаление и боль.
Профилактика: регулярно осматривайте морду и глаза, протирайте складки от грязи и влаги, не допускайте воспаления кожи.
3. Собаки с "грустными глазами"
Это породы, у которых нижнее веко слегка опущено: бассет-хаунды, английские бульдоги, боксёры, ротвейлеры, сеттеры. Из-за открытой конъюнктивы туда часто попадает пыль, что приводит к хроническому конъюнктивиту.
Кроме того, глаза таких собак могут не закрываться полностью, и роговица пересыхает. В результате появляется жжение и микротрещины.
4. Длинношёрстные декоративные породы
Йоркширские терьеры, мальтийские болонки, ши-тцу, бишон фризе - очаровательные, но требовательные в уходе. Их длинная шерсть на мордочке раздражает глаза, особенно если попадает в уголки век.
"У таких собак волосы действуют как кисточка — постоянно раздражают слизистую, из-за чего возникают воспаления", — пояснил грумер Сергей Михайлов.
Что делать:
-
завязывать чёлку резинкой или подстригать;
-
ежедневно очищать область вокруг глаз от выделений;
-
использовать специальные капли для профилактики воспалений.
Как распознать глазную проблему у собаки
Наблюдательность хозяина — лучший инструмент ранней диагностики. Повод обратиться к врачу:
-
собака щурится или трет морду лапой;
-
появились гнойные выделения или помутнение;
-
зрачки неравномерные, глаз "уходит в сторону";
-
пёс избегает света, прячется в тени;
-
на роговице видны царапины или белые пятна.
Не пытайтесь лечить глазами каплями для людей! Многие из них токсичны для животных.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использовать человеческие капли
|Химический ожог
|Только ветеринарные средства
|Самостоятельно "промывать чаем"
|Заражение
|Физраствор или специальные лосьоны
|Не подстригать шерсть у морды
|Раздражение глаз
|Стрижка у грумера
|Игнорировать выделения
|Хроническое воспаление
|Осмотр у офтальмолога
Советы шаг за шагом
-
Ежедневно проверяйте глаза: нет ли покраснения или слизи.
-
Протирайте глаза ватным диском с физраствором или кипячёной водой.
-
Снимайте косметику и грязь со складок.
-
Стригите шерсть вокруг глаз.
-
Раз в год проходите профилактический осмотр у ветеринара.
Плюсы и минусы пород с "выразительным взглядом"
|Плюсы
|Минусы
|Крупные, выразительные глаза — украшение породы
|Высокий риск травм и воспалений
|Часто дружелюбный, открытый взгляд
|Требуют регулярного ухода
|Улыбчивое выражение морды
|
Возможны врождённые дефекты век
FAQ
Можно ли использовать человеческие глазные капли?
Нет. Только ветеринарные препараты, иначе можно повредить роговицу.
Как часто чистить глаза?
Каждый день у пород со складками или длинной шерстью, раз в 2-3 дня — у остальных.
Нужны ли очки для собак?
Иногда — при лечении после операций или в солнечную погоду у брахицефалов.
3 интересных факта
-
У собак цвет радужки может меняться с возрастом — особенно у светлошёрстных пород.
-
Некоторые собаки (например, борзые) видят движущиеся предметы на расстоянии до 800 м.
-
Слёзная жидкость у собак содержит антисептики, защищающие глаза от бактерий.
Исторический контекст
Проблемы со зрением у собак упоминались ещё в XIX веке, когда породы только формировались. Искусственный отбор на "плоские морды" и большие глаза усилил риск заболеваний. Сегодня ветеринарная офтальмология позволяет корректировать врождённые дефекты и продлевать зрение питомцев на долгие годы.
