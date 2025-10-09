Эти складки на морде собаки могут стоить ему зрения — что скрывают ветеринары

Глаза собаки — один из самых уязвимых органов. Они не только помогают питомцу ориентироваться в пространстве, но и отражают его настроение, эмоции, доверие к человеку. Однако у некоторых пород глаза нуждаются в особом уходе: из-за строения морды, длинной шерсти или генетических факторов риск травм и воспалений у них значительно выше.

Почему у собак возникают проблемы с глазами

Глазное яблоко у собаки защищено веками, ресницами и слёзной жидкостью. Но анатомические особенности некоторых пород делают эту защиту менее эффективной. Плоская морда, свободная кожа со складками или слишком большие глаза — всё это увеличивает вероятность раздражений, инфекций и механических повреждений.

"У пород с брахицефалическим строением черепа глаза расположены слишком близко к поверхности, поэтому даже незначительная травма может привести к воспалению", — пояснил ветеринар-офтальмолог Виталий Чернов.

Породы, чаще других страдающие от проблем с глазами

1. Собаки с плоской мордочкой (брахицефалы)

К этой группе относятся мопсы, пекинесы, бульдоги, ши-тцу, чихуахуа. У них глаза большие и выступающие, а глазницы — мелкие. Из-за этого даже лёгкий удар или контакт с веткой может привести к травме.

Профилактика:

избегайте игр с острыми предметами;

аккуратно протирайте глаза ватным диском с физраствором;

не позволяйте кошкам или другим животным "играть в бокс" с собакой.

"Мопсы и пекинесы часто травмируют глаза даже при обычной прогулке — достаточно пылинки или веточки", — отметил ветеринар Илья Сапожников.

2. Собаки со складками на морде

Шарпеи, чау-чау, мастифы и неаполитанские доги отличаются избыточной кожей на морде. Она образует складки, которые могут заворачиваться внутрь и причинять дискомфорт.

Такое состояние называется энтропион - заворот века. При нём ресницы трутся о роговицу, вызывая воспаление и боль.

Профилактика: регулярно осматривайте морду и глаза, протирайте складки от грязи и влаги, не допускайте воспаления кожи.

3. Собаки с "грустными глазами"

Это породы, у которых нижнее веко слегка опущено: бассет-хаунды, английские бульдоги, боксёры, ротвейлеры, сеттеры. Из-за открытой конъюнктивы туда часто попадает пыль, что приводит к хроническому конъюнктивиту.

Кроме того, глаза таких собак могут не закрываться полностью, и роговица пересыхает. В результате появляется жжение и микротрещины.

4. Длинношёрстные декоративные породы

Йоркширские терьеры, мальтийские болонки, ши-тцу, бишон фризе - очаровательные, но требовательные в уходе. Их длинная шерсть на мордочке раздражает глаза, особенно если попадает в уголки век.

"У таких собак волосы действуют как кисточка — постоянно раздражают слизистую, из-за чего возникают воспаления", — пояснил грумер Сергей Михайлов.

Что делать:

завязывать чёлку резинкой или подстригать;

ежедневно очищать область вокруг глаз от выделений;

использовать специальные капли для профилактики воспалений.

Как распознать глазную проблему у собаки

Наблюдательность хозяина — лучший инструмент ранней диагностики. Повод обратиться к врачу:

собака щурится или трет морду лапой ;

появились гнойные выделения или помутнение ;

зрачки неравномерные, глаз "уходит в сторону";

пёс избегает света, прячется в тени;

на роговице видны царапины или белые пятна.

Не пытайтесь лечить глазами каплями для людей! Многие из них токсичны для животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Использовать человеческие капли Химический ожог Только ветеринарные средства Самостоятельно "промывать чаем" Заражение Физраствор или специальные лосьоны Не подстригать шерсть у морды Раздражение глаз Стрижка у грумера Игнорировать выделения Хроническое воспаление Осмотр у офтальмолога

Советы шаг за шагом

Ежедневно проверяйте глаза: нет ли покраснения или слизи. Протирайте глаза ватным диском с физраствором или кипячёной водой. Снимайте косметику и грязь со складок. Стригите шерсть вокруг глаз. Раз в год проходите профилактический осмотр у ветеринара.

Плюсы и минусы пород с "выразительным взглядом"

Плюсы Минусы Крупные, выразительные глаза — украшение породы Высокий риск травм и воспалений Часто дружелюбный, открытый взгляд Требуют регулярного ухода Улыбчивое выражение морды Возможны врождённые дефекты век

FAQ

Можно ли использовать человеческие глазные капли?

Нет. Только ветеринарные препараты, иначе можно повредить роговицу.

Как часто чистить глаза?

Каждый день у пород со складками или длинной шерстью, раз в 2-3 дня — у остальных.

Нужны ли очки для собак?

Иногда — при лечении после операций или в солнечную погоду у брахицефалов.

3 интересных факта

У собак цвет радужки может меняться с возрастом — особенно у светлошёрстных пород. Некоторые собаки (например, борзые) видят движущиеся предметы на расстоянии до 800 м. Слёзная жидкость у собак содержит антисептики, защищающие глаза от бактерий.

Исторический контекст

Проблемы со зрением у собак упоминались ещё в XIX веке, когда породы только формировались. Искусственный отбор на "плоские морды" и большие глаза усилил риск заболеваний. Сегодня ветеринарная офтальмология позволяет корректировать врождённые дефекты и продлевать зрение питомцев на долгие годы.