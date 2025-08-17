Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:21

Зрительный контакт с питомцем меняет организм человека — неожиданный результат исследований

Кинолог Сезар Миллан: собаки считывают указания хозяина через взгляд

Зрительный контакт всегда считался важной частью общения между людьми. Но мало кто задумывается, что собаки используют его не менее активно — и совсем не случайно.

Учёные и кинологи десятилетиями изучают это явление, чтобы понять, зачем питомцы так пристально вглядываются в лицо хозяина.

Три причины, по которым собаки ищут наш взгляд

Эксперт по поведению животных, профессор Колумбийского университета Александра Горовиц объясняет, что у собак есть как минимум три причины смотреть человеку прямо в глаза:

  • они знают, что хозяин может дать угощение;
  • они стремятся уловить наше настроение;
  • они ищут у нас подсказки о том, что происходит вокруг.

"Способность собак выдерживать долгий зрительный контакт с людьми стала одним из первых шагов к их одомашниванию", — заявил профессор Александра Горовиц.

Эта особенность формировалась тысячелетиями и стала наследием длительного процесса эволюции. Кинолог Сезар Миллан добавляет: питомцы часто ждут указаний от хозяина, буквально считывая их из глаз.

Как взгляд собаки влияет на человека

Учёные из Японии в 2015 году доказали: когда собака смотрит в глаза человеку, у обоих повышается уровень окситоцина — "гормона любви". Этот же гормон выделяется у матери во время кормления щенков.

По сути, питомцы делают нас счастливее одним только взглядом, и сами в ответ чувствуют себя лучше. Это одна из причин, почему люди и собаки так глубоко связаны друг с другом.

Когда лучше избегать прямого зрительного контакта

Важно понимать, что взгляд собаки может иметь разное значение.

  • В собачьем обществе прямой контакт часто воспринимается как вызов или даже угроза.
  • Животные могут отводить глаза, чтобы избежать конфликта.
  • Некоторые собаки реагируют на пристальный взгляд агрессией.

Именно поэтому при встрече с незнакомой собакой лучше избегать долгого зрительного контакта. Безопаснее позволить ей спокойно подойти и обнюхать человека, говорить мягким тоном и сохранять расслабленную позу.

Можно ли научить собаку смотреть в глаза?

Да, и это полезно для дрессировки. Питомца легко приучить к такому навыку при помощи лакомств или кликера:

  • Наденьте поводок и дождитесь, пока собака сама посмотрит на вас.
  • Зафиксируйте этот момент лакомством.
  • Постепенно усложняйте упражнение, включая новых людей и разные ситуации.

Если же питомец проявляет агрессию при взгляде в глаза другим людям, стоит обратиться к специалисту по поведению собак или ветеринару.

Собаки, как и люди, используют взгляд для общения. Но в отличие от нас, они делают это инстинктивно, связывая зрительный контакт с доверием, безопасностью и взаимопониманием.

Читайте также

Некоторые болезни передаются через укусы и царапины кошек вчера в 19:16

Укус кошки — больше, чем царапина: он может быть опасен

Даже безобидный укус кошки может привести к серьёзной инфекции. Какие болезни передаются через укусы и как правильно действовать?

Читать полностью » Ветеринары рассказали, как отучить кошку прыгать на плиту вчера в 17:29

Горячая плита — смертельная ловушка для кошки: как вовремя защитить питомца

Кошки любят исследовать кухню, но горячая плита может стать смертельно опасной. Как уберечь питомца от ожогов — простые и надёжные советы.

Читать полностью » Реакция кота на уши собаки стала вирусной в соцсетях вчера в 17:15

Кот привык исследовать всё вокруг, но собачьи уши стали открытием века

Кот впервые увидел собачьи уши и отреагировал так неожиданно, что его поведение рассмешило тысячи людей. Узнайте, чем закончился этот забавный эксперимент.

Читать полностью » Кошки и вода: почему питомцы проявляют интерес к ванной комнате вчера в 16:57

Тайный ритуал: что на самом деле делает ваш кот в ванной

Почему ваши коты настойчиво следуют за вами в ванную? Узнайте 5 причин, объясняющих это поведение, от любви к теплу до заботы о вас!

Читать полностью » Какие виды рыбы можно и нельзя давать кошкам: объясняет ветеринар вчера в 16:52

Лакомство или яд: какая рыба спасёт, а какая погубит кошку

Рыба — любимое лакомство кошек, но не всякая полезна. Какие виды можно давать, а какие опасны? Как правильно приготовить, чтобы не навредить питомцу?

Читать полностью » Ветеринары назвали 5 способов защиты собак от перегрева летом вчера в 15:46

Вы делаете это каждый день, даже не подозревая об опасности для питомца

Жара опасна для собак — узнайте, какие ошибки могут стоить питомцу здоровья. 7 важных "нельзя" для знойных дней.

Читать полностью » Кошачья память: как запахи влияют на узнавание родственников вчера в 15:40

Мама или конкурент? Почему кошки забывают своих котят

Могут ли кошки узнать свою маму или братьев спустя годы? Учёные раскрывают правду о кошачьей памяти и инстинктах — почему даже родственники могут стать конкурентами.

Читать полностью » Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой вчера в 14:46

Тайный код вашей кошки: как расшифровать её породу без документов

Узнайте, как определить породу вашей кошки с помощью внешних признаков, ветеринаров и наблюдения за поведением. Каждое животное заслуживает заботы!

Читать полностью »

Еда

Как приготовить свинину по-французски: классический рецепт с грибами и сыром
Садоводство

5 признаков, что базилику нужна помощь: как вернуть ему здоровый вид
Наука и технологии

Италия отправит на Марс установки для растений и метеостанцию через SpaceX
Авто и мото

Bugatti представила гиперкар Tourbillon за €3,8 млн с аудиосистемой без динамиков
Спорт и фитнес

Тренер дал рекомендации по масштабированию нагрузки в комплексе с бегом и штангой
Еда

Пошаговый рецепт торта на йогурте с шоколадом и какао-порошком
Культура и шоу-бизнес

Театр "У Никитских ворот" поставит музыкально-поэтическое шоу о Стиве Джобсе
Красота и здоровье

Советы кардиолога: сколько можно лежать на диване без вреда
