Зрительный контакт с питомцем меняет организм человека — неожиданный результат исследований

Зрительный контакт всегда считался важной частью общения между людьми. Но мало кто задумывается, что собаки используют его не менее активно — и совсем не случайно.

Учёные и кинологи десятилетиями изучают это явление, чтобы понять, зачем питомцы так пристально вглядываются в лицо хозяина.

Три причины, по которым собаки ищут наш взгляд

Эксперт по поведению животных, профессор Колумбийского университета Александра Горовиц объясняет, что у собак есть как минимум три причины смотреть человеку прямо в глаза:

они знают, что хозяин может дать угощение;

они стремятся уловить наше настроение;

они ищут у нас подсказки о том, что происходит вокруг.

"Способность собак выдерживать долгий зрительный контакт с людьми стала одним из первых шагов к их одомашниванию", — заявил профессор Александра Горовиц.

Эта особенность формировалась тысячелетиями и стала наследием длительного процесса эволюции. Кинолог Сезар Миллан добавляет: питомцы часто ждут указаний от хозяина, буквально считывая их из глаз.

Как взгляд собаки влияет на человека

Учёные из Японии в 2015 году доказали: когда собака смотрит в глаза человеку, у обоих повышается уровень окситоцина — "гормона любви". Этот же гормон выделяется у матери во время кормления щенков.

По сути, питомцы делают нас счастливее одним только взглядом, и сами в ответ чувствуют себя лучше. Это одна из причин, почему люди и собаки так глубоко связаны друг с другом.

Когда лучше избегать прямого зрительного контакта

Важно понимать, что взгляд собаки может иметь разное значение.

В собачьем обществе прямой контакт часто воспринимается как вызов или даже угроза.

Животные могут отводить глаза, чтобы избежать конфликта.

Некоторые собаки реагируют на пристальный взгляд агрессией.

Именно поэтому при встрече с незнакомой собакой лучше избегать долгого зрительного контакта. Безопаснее позволить ей спокойно подойти и обнюхать человека, говорить мягким тоном и сохранять расслабленную позу.

Можно ли научить собаку смотреть в глаза?

Да, и это полезно для дрессировки. Питомца легко приучить к такому навыку при помощи лакомств или кликера:

Наденьте поводок и дождитесь, пока собака сама посмотрит на вас.

Зафиксируйте этот момент лакомством.

Постепенно усложняйте упражнение, включая новых людей и разные ситуации.

Если же питомец проявляет агрессию при взгляде в глаза другим людям, стоит обратиться к специалисту по поведению собак или ветеринару.

Собаки, как и люди, используют взгляд для общения. Но в отличие от нас, они делают это инстинктивно, связывая зрительный контакт с доверием, безопасностью и взаимопониманием.