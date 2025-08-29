Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:31

Глаза собаки — зеркало не души, а селекции: как человек сам выбрал карий цвет

Учёные: только 8% пород собак имеют светлые глаза, большинство остаётся кареглазыми

Если присмотреться к собакам вокруг, то легко заметить: подавляющее большинство из них кареглазые. Учёные подсчитали, что лишь около 8% пород могут похвастаться необычным оттенком радужки — сюда входят, например, хаски или австралийские овчарки. Почему же природа и человек в итоге "выбрали" именно коричневый цвет?

Волчье наследие

Все современные собаки произошли от волков. А у диких предков глаза обычно светлые, чаще всего жёлтые. Такой оттенок не случаен. Этологи считают, что светлые радужки облегчали общение внутри стаи: зрачок на их фоне был лучше заметен, а значит, можно было понять, куда смотрит сосед и в каком он состоянии. Это было важно на охоте, где каждая ошибка могла стоить добычи.

Что изменилось при одомашнивании

Когда человек начал приручать волков, ситуация постепенно поменялась. У домашних собак закрепился карий цвет глаз, и на это есть объяснение. Считается, что люди подсознательно отдавали предпочтение животным с тёмными радужками. Причина проста: такой взгляд кажется мягче и дружелюбнее.

Психологи объясняют это через так называемый "эффект младенца". У малышей зрачки выглядят большими, и именно это вызывает у взрослых желание заботиться о них. У кареглазых собак граница между радужкой и зрачком размыта, поэтому кажется, что глаза у них крупнее и выразительнее.

Эксперимент японских учёных

Недавнее исследование в Японии подтвердило эту гипотезу. Испытуемым показывали фотографии глаз собак — как породистых, так и беспородных. На части снимков глаза оставались естественными, а на других были искусственно осветлены, напоминая волчьи.

Результаты оказались показательными: люди сочли кареглазых собак более дружелюбными и похожими на щенков. Их взгляд воспринимался как приятный и вызывал желание к общению.

"Темные глаза собак выглядят привлекательнее и вызывают больше доверия", — отметили авторы эксперимента.

Таким образом, можно предположить, что селекция действительно закрепила у собак карий цвет глаз, так как такие животные казались людям менее угрожающими. Ведь согласитесь: если бы среди ночи на вас уставились жёлтые хищные глаза, впечатления были бы совсем другими.

Тёмные глаза — не просто генетическая случайность. Это результат долгого сосуществования человека и собаки. Мы невольно выбирали питомцев, чьи взгляды внушали доверие и ласку, и в итоге именно кареглазые собаки стали "нормой".

