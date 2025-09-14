Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 2:06

Чистые глаза без слёз: лайфхак для хозяев собак, который работает всегда

Чистка глаз у собак: ветеринары объяснили правила безопасного ухода

Чистка глаз у собак — это не косметическая прихоть, а важный элемент ежедневного ухода. Выделения из глаз — часть естественного процесса увлажнения, но при неправильном уходе они могут стать причиной воспалений. Именно поэтому хозяевам стоит знать простые правила безопасной гигиены.

Сначала приучите собаку

Касания в области глаз могут быть для животного непривычными. Чтобы питомец воспринимал процедуру спокойно, лучше начинать в моменты, когда он расслаблен — например, после прогулки или еды. Лёгкие поглаживания помогут собаке привыкнуть, а хозяину — заметить реакцию на прикосновения.

Что понадобится для чистки

Минимальный набор прост:

  • стерильная вата или марля;
  • физиологический раствор.

Важно помнить: универсальных капель для промывания глаз не существует. Есть специальные увлажняющие средства или препараты для лечения заболеваний, которые должен назначать ветеринар.

Техника ухода шаг за шагом

  • Поднимите голову собаки и аккуратно протрите внешний угол глаза ватным диском, смоченным раствором.
  • Для второго глаза используйте новый диск, чтобы избежать риска заражения.
  • Удаляйте выделения только снаружи — никогда не касайтесь внутренней поверхности глаза.

Если в уголках глаз скопились плотные корочки, их можно размягчить физиологическим раствором и осторожно удалить движением "от глаза наружу".

Финальные штрихи

После промывания область вокруг глаз нужно высушить. Лучше всего подойдёт марлевая салфетка или мягкая сухая ткань. Вату использовать нежелательно — её волокна могут оставаться на коже.

Когда нужно к врачу

Умеренное слезотечение — нормальное явление. Но если выделения стали обильными, изменили цвет или консистенцию, это может указывать на заболевания — от конъюнктивита до увеита. В таких случаях визит к ветеринару обязателен.

Правильный уход за глазами питомца — это не только вопрос красоты, но и здоровья, ведь именно внимательность хозяина помогает предотвратить серьёзные болезни.

