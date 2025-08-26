Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:40

Ужин по часам не делает питомца счастливее: миф, который портит сон всей семье

Врачи предупредили: позднее кормление повышает риск заворота желудка у крупных пород собак

Многие владельцы собак слышали о "правиле пяти вечера": питомца нельзя кормить после 17:00. Откуда взялось это убеждение, и действительно ли оно обосновано? Разберёмся, что стоит за этим правилом и как правильно организовать вечернее питание собаки.

Суть правила

На самом деле строгого запрета на кормление после 17:00 не существует. Главное — соблюдать интервалы между едой, прогулкой и сном. Оптимальная схема выглядит так:

  • последний приём пищи — минимум за 2 часа до прогулки;

  • прогулка перед сном — примерно за 1 час до отдыха.

Таким образом, кормление до 17:00 удобно лишь как ориентир: оно даёт достаточно времени для переваривания пищи до сна.

Зачем соблюдать паузу между едой и сном

  1. Тишина и спокойствие ночью. Если собака поужинала перед сном, ей вскоре понадобится выйти на улицу. Перерыв между едой и отдыхом помогает избежать ночных прогулок.

  2. Крепкий сон. Полный желудок мешает спать и человеку, и собаке. Позднее кормление часто приводит к беспокойному сну и трудному пробуждению.

  3. Здоровое пищеварение. Первые часы после еды организм тратит на переваривание пищи. Если в это время собака активно двигается на прогулке, процесс нарушается. Правильный режим снижает риск серьёзных проблем, включая заворот желудка у крупных пород.

  4. Распорядок дня снижает стресс. Собаки чувствуют себя увереннее и спокойнее, когда знают, что будет дальше. Чёткий график еды, прогулок и сна помогает питомцу быстрее адаптироваться и поддерживает его здоровье.

Как правильно кормить вечером

  • Разделяйте дневной рацион на 2-3 небольшие порции.

  • Щенков и молодых собак кормите чаще — до 4 раз в день.

  • Пожилым и мелким породам полезны маленькие и легкоусвояемые порции.

  • Последний приём пищи должен быть не слишком обильным.

Важно: вода должна быть доступна всегда, вне зависимости от времени суток.

Правило "не кормить собаку после 17:00" не универсально. Его цель — дать питомцу время переварить еду до сна. Главное — не время на часах, а правильные интервалы между кормлением, прогулкой и отдыхом. Такой режим улучшает пищеварение, помогает собаке лучше спать и делает жизнь всей семьи комфортнее.

