
© commons.wikimedia.org by Irbis1983 is licensed under Creative Commons CC0 License
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:12

Хаски, бигли и терьеры: почему собаки сбегают даже из самых любящих домов

Эксперты назвали основные причины, почему собаки сбегают от хозяев

Каждый владелец хотя бы раз испытывал это чувство: еще секунду назад пес был рядом, и вдруг — пустота. Дверь оставили приоткрытой или в заборе нашлась щель, и питомец исчез. Страх за его жизнь и мысли о том, что он может не вернуться, становятся настоящим кошмаром.

Почему собаки сбегают

Причины побегов кроются не только в недостатке воспитания, но и в самой природе животного. У кого-то срабатывает охотничий инстинкт, у других — страх перед громом или фейерверками. Часто собаки просто жаждут новых впечатлений: запах, движение или шум могут увлечь их сильнее любых команд хозяина. Для некоторых псов побег — это элемент игры "догоняй, если сможешь".

Главные мотивы побега

  • Жажда игры — недостаток активности толкает собак искать развлечения.
  • Страх — громкие звуки или стрессовые ситуации вызывают желание спрятаться.
  • Любопытство — запахи и движения становятся непреодолимым стимулом.
  • Инстинкт размножения — особенно у нестерилизованных животных.
  • Паника — гроза или салют запускают инстинкт бегства.
  • Охота — белка или кошка могут оказаться важнее команд.
  • Поиск безопасности — недавно усыновленные собаки иногда возвращаются туда, где жили раньше.

Как возраст и порода влияют на риск

Щенки и молодые собаки чаще становятся беглецами: им сложно справляться с избытком энергии. Пожилые питомцы реже уходят, но могут сбиться с пути из-за дезориентации. Среди "побеговых" пород особенно выделяются хаски, бигли, джек-рассел-терьеры и бордер-колли — их врожденная активность и тяга к свободе делают их мастерами побегов.

Способы предотвратить побег

Владельцу важно сочетать физическую безопасность с воспитанием. Прочные заборы и фиксаторы на дверях снижают риск. Обучение командам и поощрение за возвращение помогают закрепить поведение. Не стоит забывать и о ежедневных потребностях: физические прогулки, умственные игры и "сниффари" — прогулки с обнюхиванием территории — отлично снимают напряжение.

Три интересных факта

  • Согласно исследованиям, у чипированных собак вероятность вернуться домой в два раза выше, чем у тех, кто не имеет идентификатора.
  • Некоторые породы, например хаски, способны перепрыгивать забор высотой до двух метров, что делает обычные ограждения малоэффективными.
  • Во время фейерверков число сообщений о пропавших собаках в городах возрастает почти на 30% — это один из самых стрессовых периодов для питомцев.

Как именно сбегают собаки

Многие побеги происходят неожиданно: питомец делает подкоп, пролезает в щель ворот или просто выскакивает в открытую дверь. Иногда собака даже способна оттолкнуть дверь или окно без фиксатора. Для хозяев такие ситуации становятся уроком: даже самые надежные системы защиты стоит проверять регулярно.

Побег собаки — это не каприз питомца, а результат инстинктов, страха или недостатка активности. Чтобы защитить своего любимца, важно учитывать не только физические преграды, но и эмоциональные потребности. Собака, получающая внимание, прогулки и воспитание, реже ищет приключений на стороне.

