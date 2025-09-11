Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака в отеле
Собака в отеле
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Собаки улавливают больше, чем кажется: один запах способен полностью изменить их поведение

Биологи: собаки повышают уровень окситоцина при зрительном контакте с человеком

Когда собака наклоняет голову набок или просто остаётся рядом в трудный момент, это не случайность. Ученые доказали: у наших питомцев есть особые зоны мозга, которые улавливают не только интонации и выражения лица, но и химические сигналы, которые испускает тело человека. Именно эта способность сделала собак самыми преданными друзьями человека.

Как мозг собак обрабатывает эмоции

Совместная эволюция длиной в тысячи лет превратила собак в настоящих мастеров эмоционального интеллекта. Их мозг содержит области, реагирующие на человеческую речь и звуки, а одного взгляда в глаза хозяина достаточно, чтобы повысить уровень "гормона объятий" — окситоцина.

Функционирование этих зон напоминает человеческое: смех, крик или плач активируют миндалевидное тело, отвечающее за эмоции, а вид знакомого лица запускает центры вознаграждения. Собаки буквально считывают эмоциональные сигналы так же естественно, как мы читаем слова.

Эмоции на уровне тела и запаха

Исследования показали, что собаки реагируют не только на голос и выражение лица, но и на запахи. В 2017 году ученые выяснили, что при вдыхании "страшного пота" человека собаки испытывают стресс, а запах радости, напротив, действует успокаивающе.

Более того, собаки способны распознавать улыбку или злость даже по фотографии, и, подобно приматам, обращают больше внимания на левую часть лица, где ярче проявляются эмоции.

Синхронизация с хозяином

Эксперименты 2019 года показали, что в стрессовых ситуациях у некоторых пар "собака — человек" синхронизировались сердечные ритмы. То есть питомцы не просто замечают эмоции хозяина, но и переживают их вместе с ним. Это — базовая форма эмпатии, возникающая из глубокой связи.

Эффект окситоцина

Отдельного внимания заслуживает химия отношений. В одном исследовании было доказано: у собак, которые дольше смотрели в глаза хозяину, уровень окситоцина повышался значительно сильнее. Эта обратная связь работает только у домашних собак: у приручённых волков подобного эффекта не наблюдали.

Таким образом, окситоцин играет роль ключевого механизма, который укрепляет связь между человеком и его питомцем.

Мозг, созданный для дружбы

Учёные считают, что в процессе одомашнивания мозг собак претерпел серьёзные изменения. Некоторые области стали специализированными для развития социального и эмоционального интеллекта. Аналогичные процессы наблюдаются у приручённых лис.

В результате мозг собаки оптимизировался для одной уникальной задачи — понимать человека и строить с ним эмоциональные связи.

