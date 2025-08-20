Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Peretz Partensky is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:23

Эти породы собак съедят всё: раскрываем секрет их невероятного аппетита

Бигли и вельш-корги едят любую еду и часто просят добавку

Есть собаки-гурманы, которые воротят морду от корма, если он не той марки или температуры. А есть настоящие "пылесосы" — четвероногие друзья, для которых любая еда становится праздником! Разберёмся, какие породы отличаются особым аппетитом и откуда берётся эта неприхотливость.

Веймаранер: серебристый чемпион по аппетиту

Эти элегантные "серебряные призраки" — настоящие энерджайзеры. Их метаболизм работает на полных оборотах, и организм требует колоссальное количество калорий. Поэтому веймаранер может с аппетитом слопать и кашу, и печенье, и половину холодильника, если хозяин зазевался.

Бассет: ушастый обжора-философ

Коротколапый увалень с грустным взглядом обожает еду больше всего на свете. Бассет съест всё, что положат в миску, и будет смотреть так, будто ему жизненно необходима добавка. Но здесь есть риск: они склонны к перееданию, поэтому хозяину придётся держать себя и питомца в руках.

Алабай: степной аскет

Среднеазиатская овчарка веками выживала в суровых условиях степей, питаясь самой простой пищей. Алабай не требует деликатесов — ему достаточно каши с мясными обрезками. Эти собаки ценят натуральную еду и легко обходятся без премиальных кормов.

Афганская борзая: аристократка без капризов

Несмотря на внешний лоск и утончённость, афганская борзая неприхотлива. Она может с достоинством принять и остатки хозяйского ужина, и обычный корм, сохраняя вид, будто делает хозяину одолжение.

Курцхаар: универсальный охотник

Немецкая короткошерстная легавая легко адаптируется к любому рациону. Сегодня — элитный корм, завтра — каша у костра в лесу. Курцхаар всегда сохранит энергию и рабочие качества, чем бы его ни кормили.

Народные любимцы: компанейские едоки

  • Бигль — вечный оптимист, для которого всё съедобно. Его девиз прост: "Если помещается в рот — значит, можно есть!"

  • Вельш-корги — королевская собака с простыми вкусами: довольствуется любой едой, лишь бы сыт и рядом хозяин.

  • Пудель — умный кудряш, которому важно не то, что в миске, а кто рядом.

Почему они едят всё?

Секрет кроется в происхождении. Большинство "всеядных" пород — рабочие: охотники, пастухи, сторожа. В условиях, где еда не всегда была разнообразной, собаки учились ценить любой корм. Инстинкт выживания сделал их неприхотливыми и адаптивными.

Советы хозяевам

  • Неприхотливость не означает, что собаке можно давать что попало.

  • Следите за качеством рациона, но не бойтесь менять корм или добавлять натуральные продукты.

  • Контролируйте количество: бигли и бассеты способны переедать до бесконечности.

Неприхотливые в еде собаки — настоящий подарок для занятых людей. Они не устраивают "голодовки" из-за смены корма, не требуют деликатесов и с радостью разделят с хозяином самую простую трапезу.

