Эти породы собак съедят всё: раскрываем секрет их невероятного аппетита
Есть собаки-гурманы, которые воротят морду от корма, если он не той марки или температуры. А есть настоящие "пылесосы" — четвероногие друзья, для которых любая еда становится праздником! Разберёмся, какие породы отличаются особым аппетитом и откуда берётся эта неприхотливость.
Веймаранер: серебристый чемпион по аппетиту
Эти элегантные "серебряные призраки" — настоящие энерджайзеры. Их метаболизм работает на полных оборотах, и организм требует колоссальное количество калорий. Поэтому веймаранер может с аппетитом слопать и кашу, и печенье, и половину холодильника, если хозяин зазевался.
Бассет: ушастый обжора-философ
Коротколапый увалень с грустным взглядом обожает еду больше всего на свете. Бассет съест всё, что положат в миску, и будет смотреть так, будто ему жизненно необходима добавка. Но здесь есть риск: они склонны к перееданию, поэтому хозяину придётся держать себя и питомца в руках.
Алабай: степной аскет
Среднеазиатская овчарка веками выживала в суровых условиях степей, питаясь самой простой пищей. Алабай не требует деликатесов — ему достаточно каши с мясными обрезками. Эти собаки ценят натуральную еду и легко обходятся без премиальных кормов.
Афганская борзая: аристократка без капризов
Несмотря на внешний лоск и утончённость, афганская борзая неприхотлива. Она может с достоинством принять и остатки хозяйского ужина, и обычный корм, сохраняя вид, будто делает хозяину одолжение.
Курцхаар: универсальный охотник
Немецкая короткошерстная легавая легко адаптируется к любому рациону. Сегодня — элитный корм, завтра — каша у костра в лесу. Курцхаар всегда сохранит энергию и рабочие качества, чем бы его ни кормили.
Народные любимцы: компанейские едоки
-
Бигль — вечный оптимист, для которого всё съедобно. Его девиз прост: "Если помещается в рот — значит, можно есть!"
-
Вельш-корги — королевская собака с простыми вкусами: довольствуется любой едой, лишь бы сыт и рядом хозяин.
-
Пудель — умный кудряш, которому важно не то, что в миске, а кто рядом.
Почему они едят всё?
Секрет кроется в происхождении. Большинство "всеядных" пород — рабочие: охотники, пастухи, сторожа. В условиях, где еда не всегда была разнообразной, собаки учились ценить любой корм. Инстинкт выживания сделал их неприхотливыми и адаптивными.
Советы хозяевам
-
Неприхотливость не означает, что собаке можно давать что попало.
-
Следите за качеством рациона, но не бойтесь менять корм или добавлять натуральные продукты.
-
Контролируйте количество: бигли и бассеты способны переедать до бесконечности.
Неприхотливые в еде собаки — настоящий подарок для занятых людей. Они не устраивают "голодовки" из-за смены корма, не требуют деликатесов и с радостью разделят с хозяином самую простую трапезу.
