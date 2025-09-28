Собака щиплет траву, как овца на пастбище: безобидная шалость или предвестник беды

Собаки известны своей любознательностью: на прогулке они могут изучать мир всеми чувствами — от нюха до вкуса. Но одно поведение регулярно тревожит владельцев: питомцы с жадностью щиплют траву, будто превращаются в овец или коз. Иногда за этим следует рвота, и хозяева задаются вопросом: "Что происходит? Это норма или признак болезни?"

Попробуем разобраться, зачем собаки едят зелень, какие причины скрываются за этим и когда стоит обратиться к ветеринару.

Основные причины

Собака может жевать траву по разным причинам — от природных инстинктов до банального любопытства.

Самоочистка желудка. Жесткие стебли действуют как природный "ершик", помогая избавиться от шерсти, застоявшейся пищи и желчи. После такой процедуры питомец обычно становится бодрее. Недостаток клетчатки. Даже хорошие корма не всегда полностью восполняют потребность в пищевых волокнах. Трава дает собаке витамины группы В, минералы и грубые волокна для перистальтики. Историческая память. Дикие предки домашних собак получали траву и ферменты вместе с содержимым желудков своих жертв — травоядных. Состояние зубов и десен. Иногда травинки помогают очистить рот или снять зуд. Вкус и удовольствие. Молодая зелень для собаки — как для человека свежий салат. Тревожность и скука. Жевание травы может быть способом занять себя или снять стресс. Любопытство щенка. Молодые собаки познают мир через рот, и трава становится частью экспериментов.

Сравнение: причины и проявления