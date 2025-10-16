Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака грызет игрушку
Собака грызет игрушку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:53

Аппетит превращается в угрозу: вот почему собаки едят то, что может их убить

Собаки едят несъедобное из-за скуки и стресса

Собаки — невероятно любопытные создания. Они исследуют мир с помощью носа и рта, а значит, могут проглотить самые неожиданные вещи: от травы до мебели. Иногда это безвредно, но часто — опасно. Чтобы защитить питомца, важно знать, что он может съесть, почему это происходит и как действовать.

Почему собаки едят несъедобное

Причины такого поведения могут быть самыми разными:

  • скука и недостаток физической активности;

  • стресс или тревога при разлуке с хозяином;

  • недостаток питательных веществ в рационе;

  • инстинктивное поведение (у щенков — желание грызть из-за смены зубов);

  • копирование поведения других животных.

Иногда такое поведение проходит само, но в ряде случаев требует коррекции и вмешательства ветеринара.

Трава и цветы: когда это опасно

Многие собаки время от времени поедают траву — и это не всегда плохо. Зелень помогает им чистить желудок и восполнять нехватку клетчатки. По исследованиям, более 70% собак едят траву хотя бы раз в неделю.

Однако не вся зелень безопасна. Комнатные растения и садовые цветы могут быть ядовитыми: лилии, нарциссы, азалии и герань вызывают рвоту, судороги и отравления.

Что делать:

  • убедитесь, что корм содержит достаточное количество клетчатки;

  • следите, чтобы питомец не скучал — занимайте его играми;

  • держите опасные растения вне доступа;

  • если собака съела неизвестный цветок, немедленно обратитесь к ветеринару.

Копрoфагия — ест фекалии

Это одно из самых неприятных и тревожных явлений. Научное название привычки есть кал — копрoфагия. Раньше считалось, что это связано с нехваткой витаминов или стрессом, но исследование 2018 года в Journal of Veterinary Behavior показало: чаще всего собаки перенимают привычку у других собак или просто реагируют на запах.

Помимо отвращения, поведение опасно заражением паразитами.

Что делать:

  • не ругайте и не кричите — это только усилит стресс;

  • отвлекайте питомца играми или командами;

  • регулярно проводите дегельминтизацию;

  • при частом повторении обратитесь к ветеринару или кинологу.

Одежда, подушки и мебель

Жевание предметов — частая проблема, особенно у щенков. Это способ исследовать мир и снимать напряжение. Но взрослые собаки тоже могут грызть вещи при тревоге или от скуки.

Что делать:

  • установите чёткий режим дня и выгула;

  • увеличьте количество игр и нагрузок;

  • давайте специальные жевательные игрушки;

  • при выраженной тревоге обращайтесь к зоопсихологу.

Если собака проглотила кусок ткани или поролона, немедленно идите к ветеринару: это может вызвать непроходимость кишечника.

Птицы, мыши и другие животные

Инстинкты охотника живут даже в самом милом псе. Иногда собака ловит и даже съедает мелких животных. Это опасно: дикие птицы и грызуны переносят паразитов, вирусы и токсины.

Что делать:

  • тренируйте команды "фу" и "ко мне";

  • не отпускайте питомца без поводка в местах, где есть мелкие животные;

  • давайте собаке больше умственных игр и занятий, чтобы направить энергию в безопасное русло;

  • при поедании дикой добычи — обязательный визит к ветеринару.

Сравнение типов опасных "находок"

Что ест собака Опасность Возможные последствия Что делать
Трава Низкая В редких случаях рвота Наблюдать, скорректировать рацион
Цветы Средняя/высокая Отравление, судороги Срочно к ветеринару
Фекалии Высокая Паразиты, инфекции Дегельминтизация, работа с поведением
Одежда, мебель Очень высокая Кишечная непроходимость Немедленно к ветеринару
Птицы, грызуны Высокая Инфекции, паразиты Контроль и обучение

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ругать собаку за поедание мусора.
    Последствие: усиление тревоги и упрямства.
    Альтернатива: отвлечь, предложить игрушку, дать команду "фу".

  • Ошибка: считать траву безвредной всегда.
    Последствие: возможное отравление пестицидами.
    Альтернатива: выращивайте безопасную зелень дома (овёс, пшеницу).

  • Ошибка: игнорировать привычку грызть мебель.
    Последствие: повреждение зубов, кишечная непроходимость.
    Альтернатива: больше активности и специальные игрушки.

А что если собака всё равно ест странные вещи?

Если поведение повторяется регулярно, стоит исключить пикацизм - расстройство, при котором животное ест несъедобные предметы. Это может быть связано с дефицитом минералов или стрессом. Ветеринар поможет определить причину и назначить обследование или корректирующее питание.

Плюсы и минусы коррекции поведения

Плюсы:

  • повышается безопасность питомца;

  • улучшается дисциплина;

  • укрепляется связь с хозяином;

  • уменьшается риск травм и отравлений.

Минусы:

  • требует времени и терпения;

  • возможна помощь специалиста;

  • нельзя добиться результата наказанием.

Часто задаваемые вопросы

Почему собака ест траву, если сыта?
Иногда — для очищения желудка. Это естественный инстинкт.

Можно ли давать собаке жевательные лакомства вместо игрушек?
Да, но выбирайте безопасные, подходящие по размеру и качеству.

Что делать, если собака съела ткань или носок?
Не ждите — срочно к ветеринару. Самостоятельно вызвать рвоту нельзя.

Мифы и правда

  • Миф: собаки едят траву, когда им плохо.
    Правда: чаще всего — просто от скуки или ради клетчатки.

  • Миф: копрoфагия — следствие плохого питания.
    Правда: не всегда. Часто это социальная привычка.

  • Миф: взрослые собаки не грызут мебель.
    Правда: стресс и разлука с хозяином могут вызвать это поведение даже у взрослых.

3 интересных факта

  1. Щенки пробуют всё на зуб, как младенцы — так они изучают мир.

  2. Более 60% случаев поедания травы связаны с дефицитом клетчатки.

  3. Собаки способны запомнить вкус опасного предмета и избегать его в будущем.

Наблюдайте за своим питомцем: если он тянет в рот всё подряд, это сигнал, что ему не хватает внимания, движения или баланса в питании. Достаточно игр, прогулок и правильного корма — и "поедание странностей" останется в прошлом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошачьи трихобезоары образуются при нарушении пищеварения сегодня в 18:17
Шерсть в желудке — не миф: вот что стоит знать о том, как кошки страдают от собственной шерсти

Многие считают, что кошачьи "шарики из шерсти" — это безобидно. Узнаем, какие мифы о трихобезоарах опасны и как предотвратить их появление.

Читать полностью » Собаки перестают реагировать на хозяев из-за ошибок в воспитании сегодня в 13:37
Собака делает вид, что не замечает вас? Учёные объяснили, что происходит

Если собака избегает вас, не смотрит в глаза или не берёт лакомства из рук — это не случайность. Рассказываем, как понять, что питомец утратил доверие, и как вернуть его любовь.

Читать полностью » Кошки спят лучше в специальных лежанках сегодня в 12:35
Кошка спит где попало? Эти 6 вариантов лежанок заставят её забыть про вашу кровать

Кошке важно личное место для сна и отдыха. Рассказываем о шести видах лежанок — от гамаков и ватрушек до домиков и норок — и помогаем выбрать идеальный вариант.

Читать полностью » Собачий желудок переваривает пищу в 10 раз быстрее человеческого сегодня в 12:32
Желудочная кислота у собак в 10 раз сильнее человеческой — ветеринары раскрыли секрет

Чтобы корм приносил пользу, важно понимать, как собаки переваривают пищу. Разбираем по шагам работу пищеварительной системы и даём советы для здорового рациона.

Читать полностью » Актинидин в валерьянке действует на кошек как феромон — исследование сегодня в 11:39
Одна капля — и мозг переключается: что на самом деле чувствует кошка под действием валерьянки

Почему кошки теряют голову от валерьянки и что на самом деле происходит в их мозгу, когда они вдыхают этот аромат — объясняем без мифов.

Читать полностью » Исследователи отметили пользу апортировки для психического и физического здоровья собак сегодня в 10:31
Один бросок — тысяча эмоций: почему собаки так счастливы приносить предмет

Как сделать так, чтобы собака приносила и отдавала игрушку с удовольствием? Пошаговая методика, советы по безопасности и разбор типичных ошибок — всё в одной инструкции.

Читать полностью » Учёные: взгляд собаки повышает уровень окситоцина у человека сегодня в 9:22
Собака чувствует ваши эмоции точнее любого психолога — вот как использовать это во благо

Собаки умеют любить так, как мы давно разучились — просто, искренне, всем сердцем. Как понять язык собачьей любви и что он говорит о нас самих?

Читать полностью » Ветеринарная ассоциация: лабрадоры и бульдоги спокойнее других собак в дороге сегодня в 8:17
Эти собаки будто рождены с чемоданом в лапах — кто из них станет идеальным попутчиком

Некоторые собаки паникуют при виде чемодана, а другие сами зовут в дорогу. Разбираемся, какие породы созданы для путешествий и почему им не страшны ни самолёты, ни поезда.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенний уход за декабристом с фосфорно-калийными удобрениями продлевает период цветения
Технологии
Камеры iPhone 18 Pro получат переменную диафрагму — данные MacRumors
Наука
Средневековые арабские поэты 11 и 10 веков описали взрывы звёзд
Культура и шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу призналась, что в Goop сталкивалась с токсичными сотрудниками
Еда
Шеф-повар Стюарт: яблоко делает тыквенный суп более ароматным и сбалансированным
Дом
Регулярная дезинфекция кухни предотвращает распространение кишечных инфекций — Fresh Home Cleaning
Авто и мото
Подключаемые гибриды выбрасывают CO2 в восемь раз больше заявленного
Красота и здоровье
Косметологи: желатин и витамин С повышают упругость кожи шеи и декольте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet