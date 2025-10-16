Аппетит превращается в угрозу: вот почему собаки едят то, что может их убить
Собаки — невероятно любопытные создания. Они исследуют мир с помощью носа и рта, а значит, могут проглотить самые неожиданные вещи: от травы до мебели. Иногда это безвредно, но часто — опасно. Чтобы защитить питомца, важно знать, что он может съесть, почему это происходит и как действовать.
Почему собаки едят несъедобное
Причины такого поведения могут быть самыми разными:
-
скука и недостаток физической активности;
-
стресс или тревога при разлуке с хозяином;
-
недостаток питательных веществ в рационе;
-
инстинктивное поведение (у щенков — желание грызть из-за смены зубов);
-
копирование поведения других животных.
Иногда такое поведение проходит само, но в ряде случаев требует коррекции и вмешательства ветеринара.
Трава и цветы: когда это опасно
Многие собаки время от времени поедают траву — и это не всегда плохо. Зелень помогает им чистить желудок и восполнять нехватку клетчатки. По исследованиям, более 70% собак едят траву хотя бы раз в неделю.
Однако не вся зелень безопасна. Комнатные растения и садовые цветы могут быть ядовитыми: лилии, нарциссы, азалии и герань вызывают рвоту, судороги и отравления.
Что делать:
-
убедитесь, что корм содержит достаточное количество клетчатки;
-
следите, чтобы питомец не скучал — занимайте его играми;
-
держите опасные растения вне доступа;
-
если собака съела неизвестный цветок, немедленно обратитесь к ветеринару.
Копрoфагия — ест фекалии
Это одно из самых неприятных и тревожных явлений. Научное название привычки есть кал — копрoфагия. Раньше считалось, что это связано с нехваткой витаминов или стрессом, но исследование 2018 года в Journal of Veterinary Behavior показало: чаще всего собаки перенимают привычку у других собак или просто реагируют на запах.
Помимо отвращения, поведение опасно заражением паразитами.
Что делать:
-
не ругайте и не кричите — это только усилит стресс;
-
отвлекайте питомца играми или командами;
-
регулярно проводите дегельминтизацию;
-
при частом повторении обратитесь к ветеринару или кинологу.
Одежда, подушки и мебель
Жевание предметов — частая проблема, особенно у щенков. Это способ исследовать мир и снимать напряжение. Но взрослые собаки тоже могут грызть вещи при тревоге или от скуки.
Что делать:
-
установите чёткий режим дня и выгула;
-
увеличьте количество игр и нагрузок;
-
давайте специальные жевательные игрушки;
-
при выраженной тревоге обращайтесь к зоопсихологу.
Если собака проглотила кусок ткани или поролона, немедленно идите к ветеринару: это может вызвать непроходимость кишечника.
Птицы, мыши и другие животные
Инстинкты охотника живут даже в самом милом псе. Иногда собака ловит и даже съедает мелких животных. Это опасно: дикие птицы и грызуны переносят паразитов, вирусы и токсины.
Что делать:
-
тренируйте команды "фу" и "ко мне";
-
не отпускайте питомца без поводка в местах, где есть мелкие животные;
-
давайте собаке больше умственных игр и занятий, чтобы направить энергию в безопасное русло;
-
при поедании дикой добычи — обязательный визит к ветеринару.
Сравнение типов опасных "находок"
|Что ест собака
|Опасность
|Возможные последствия
|Что делать
|Трава
|Низкая
|В редких случаях рвота
|Наблюдать, скорректировать рацион
|Цветы
|Средняя/высокая
|Отравление, судороги
|Срочно к ветеринару
|Фекалии
|Высокая
|Паразиты, инфекции
|Дегельминтизация, работа с поведением
|Одежда, мебель
|Очень высокая
|Кишечная непроходимость
|Немедленно к ветеринару
|Птицы, грызуны
|Высокая
|Инфекции, паразиты
|Контроль и обучение
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: ругать собаку за поедание мусора.
Последствие: усиление тревоги и упрямства.
Альтернатива: отвлечь, предложить игрушку, дать команду "фу".
-
Ошибка: считать траву безвредной всегда.
Последствие: возможное отравление пестицидами.
Альтернатива: выращивайте безопасную зелень дома (овёс, пшеницу).
-
Ошибка: игнорировать привычку грызть мебель.
Последствие: повреждение зубов, кишечная непроходимость.
Альтернатива: больше активности и специальные игрушки.
А что если собака всё равно ест странные вещи?
Если поведение повторяется регулярно, стоит исключить пикацизм - расстройство, при котором животное ест несъедобные предметы. Это может быть связано с дефицитом минералов или стрессом. Ветеринар поможет определить причину и назначить обследование или корректирующее питание.
Плюсы и минусы коррекции поведения
Плюсы:
-
повышается безопасность питомца;
-
улучшается дисциплина;
-
укрепляется связь с хозяином;
-
уменьшается риск травм и отравлений.
Минусы:
-
требует времени и терпения;
-
возможна помощь специалиста;
-
нельзя добиться результата наказанием.
Часто задаваемые вопросы
Почему собака ест траву, если сыта?
Иногда — для очищения желудка. Это естественный инстинкт.
Можно ли давать собаке жевательные лакомства вместо игрушек?
Да, но выбирайте безопасные, подходящие по размеру и качеству.
Что делать, если собака съела ткань или носок?
Не ждите — срочно к ветеринару. Самостоятельно вызвать рвоту нельзя.
Мифы и правда
-
Миф: собаки едят траву, когда им плохо.
Правда: чаще всего — просто от скуки или ради клетчатки.
-
Миф: копрoфагия — следствие плохого питания.
Правда: не всегда. Часто это социальная привычка.
-
Миф: взрослые собаки не грызут мебель.
Правда: стресс и разлука с хозяином могут вызвать это поведение даже у взрослых.
3 интересных факта
-
Щенки пробуют всё на зуб, как младенцы — так они изучают мир.
-
Более 60% случаев поедания травы связаны с дефицитом клетчатки.
-
Собаки способны запомнить вкус опасного предмета и избегать его в будущем.
Наблюдайте за своим питомцем: если он тянет в рот всё подряд, это сигнал, что ему не хватает внимания, движения или баланса в питании. Достаточно игр, прогулок и правильного корма — и "поедание странностей" останется в прошлом.
