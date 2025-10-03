Хотели сделать красивее — получили хроническую боль: вот к чему приводит купирование ушей

Купирование ушей собак известно с древности. Его применяли пастухи и охотники, считая, что это снижает риск травм и инфекций, а также помогает животным "лучше слышать". У бойцовых пород уши отрезали, чтобы противник не смог ухватить их в драке. Однако со временем стало ясно: никаких доказательств пользы такой процедуры нет, зато последствия для здоровья и эмоционального состояния питомцев — очень серьёзные.

5 последствий купирования ушей у собак

Длительная боль

Во время процедуры удаляется часть хряща. Заживление ран занимает недели и сопровождается сильной болью. Нередко возникают осложнения: рубцовая ткань и хронический дискомфорт остаются на всю жизнь. Риск инфекций

Открытые раны легко воспаляются. Инфекция может вызвать отёк, жжение и серьёзные осложнения, требующие лечения антибиотиками или повторного вмешательства. Проблемы со слухом

Уши улавливают и направляют звуковые волны. После купирования эффективность слуха снижается, особенно у пород, где уши выполняют роль своеобразных "ловушек звука". Нарушение коммуникации

Собаки активно используют уши для выражения эмоций. Прижатые уши означают страх, поднятые вперёд — внимание или интерес. После купирования животному труднее передавать сигналы, что приводит к недопониманию и даже к агрессии. Проблемы с психикой

Процедура становится серьёзной травмой. У собаки развивается стресс, повышенная тревожность и проблемы в поведении. Нарушение коммуникации только усугубляет ситуацию.

Купирование ушей не делает собаку красивее, сильнее или "брутальнее". Оно оставляет пожизненные следы на здоровье и психике. Ответственный хозяин никогда не пойдёт на этот шаг ради внешности питомца. Любовь к животному проявляется в заботе, а не в варварских практиках.