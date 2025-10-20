Один взгляд на состав — и всё ясно: как отличить хороший корм от дешёвой подделки

Класс корма Состав Белок и жир Контроль качества Цена Эконом Мясные субпродукты, злаки, ароматизаторы Низкий Минимальный Дешёвый Премиум Мясо, овощи, витамины Средний Стандартный Средний Супер-премиум / холистик Цельное мясо, полезные масла, пребиотики Высокий Многоступенчатый Выше среднего

Такое сравнение помогает понять: мифы чаще всего возникают из-за обобщения. Кто-то купил корм за 400 рублей и решил, что "все сухие одинаковые”.

Мифы и правда

Миф 1. В кормах сплошная химия

Производители действительно добавляют в состав витамины, консерванты и антиоксиданты. Но большинство из них — природного происхождения, например токоферолы (витамин E), которые предотвращают порчу жира. В качественных рационах основу всегда составляют мясо, рыба, овощи и крупы, а не "порошки” и "усилители вкуса”.

Миф 2. Сухой корм портит зубы

На деле твёрдые гранулы механически очищают эмаль от налёта. Это особенно важно для собак, склонных к образованию зубного камня. Некоторые ветеринарные линии даже содержат специальные волокна, усиливающие "щёткообразный” эффект.

Миф 3. Мало влаги — вредно

Да, в сухих кормах всего 8-10 % влаги, но при свободном доступе к воде проблем не возникает. Более того, питомцы, питающиеся сухим кормом, обычно пьют больше, что улучшает работу почек. Главное — всегда держать миску с водой полной и менять её не реже двух раз в день.

Миф 4. Не всем подходит

Современные линейки учитывают возраст, вес, активность и даже породу животного. Есть специализированные формулы для щенков, пожилых собак, беременных самок, питомцев с аллергией и чувствительным пищеварением. Ветеринары рекомендуют подбирать рацион индивидуально, опираясь на особенности здоровья.

Миф 5. Вызывает болезни

Ожирение, аллергия или проблемы с почками чаще всего связаны не с кормом, а с нарушением дозировки. Если собака получает больше калорий, чем тратит, лишний вес неизбежен. А некачественные дешёвые продукты действительно могут навредить — именно поэтому важно выбирать корм проверенных брендов, где указывают полный состав и рекомендации по порциям.

Как выбрать хороший корм: советы пошагово

Изучите состав. Первым в списке должно стоять мясо, а не зерно или мука. Оцените белок. Для активных собак — от 24 % и выше. Для пожилых — 18-22 %. Проверяйте срок годности и упаковку. Нарушенная герметичность снижает качество продукта. Не смешивайте типы питания. Натуральная еда и сухой корм усваиваются по-разному. Слушайте ветеринара. При хронических заболеваниях подбирайте лечебный рацион — например, renal или hypoallergenic.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать самый дешёвый корм "на пробу”.

Последствие: диарея, аллергическая реакция, тусклая шерсть.

Альтернатива: начинать с малого пакета премиум-класса, наблюдая за реакцией питомца.

Ошибка: менять корм резко.

Последствие: расстройство ЖКТ.

Альтернатива: переходить постепенно в течение 7-10 дней, смешивая новый и старый.

Ошибка: кормить по принципу "на глаз”.

Последствие: переедание и ожирение.

Альтернатива: взвешивать порцию по таблице на упаковке и корректировать по активности.

А что если собака не хочет есть сухой корм?

Иногда питомец отказывается от гранул — особенно если привык к домашней еде. В таких случаях поможет "мягкая адаптация”: слегка смочить корм тёплой водой или добавить чайную ложку влажного паштета. Через несколько дней собака привыкнет к аромату и текстуре.

Если отказ продолжается — возможно, причина в неподходящем вкусе или составе. Попробуйте линейки с ягнёнком, уткой, рыбой. У разных производителей текстура и аромат заметно отличаются.

Плюсы и минусы сухого корма