Один взгляд на состав — и всё ясно: как отличить хороший корм от дешёвой подделки
Отношение к сухим кормам у владельцев собак до сих пор неоднозначное. Одни считают их удобным и безопасным решением, другие с подозрением изучают состав и ищут "химию” в каждой строчке. Между тем, ветеринары уверяют: качественные промышленные рационы давно перестали быть компромиссом между удобством и здоровьем питомца. Они способны полностью заменить натуральное питание и даже превзойти его по сбалансированности. Разберёмся, откуда берутся мифы и что на самом деле скрывается за гранулами привычного сухого корма.
Почему вокруг сухих кормов столько споров
Главная причина недоверия — аналогия с человеческой едой. Мы привыкли считать, что всё "упакованное” вредно, ведь в нашем сознании прочная связь: фабричный продукт = фастфуд. Но собачий корм — не "чипсы для животных”. Его формулы разрабатывают ветеринарные диетологи, а контроль качества на заводах порой строже, чем на пищевых производствах для людей.
Многие владельцы путают недорогие корма эконом-класса с премиальными и делают обобщающие выводы. Между тем разница между ними колоссальная.
Сравнение кормов разных классов
|Класс корма
|Состав
|Белок и жир
|Контроль качества
|Цена
|Эконом
|Мясные субпродукты, злаки, ароматизаторы
|Низкий
|Минимальный
|Дешёвый
|Премиум
|Мясо, овощи, витамины
|Средний
|Стандартный
|Средний
|Супер-премиум / холистик
|Цельное мясо, полезные масла, пребиотики
|Высокий
|Многоступенчатый
|Выше среднего
Такое сравнение помогает понять: мифы чаще всего возникают из-за обобщения. Кто-то купил корм за 400 рублей и решил, что "все сухие одинаковые”.
Мифы и правда
Миф 1. В кормах сплошная химия
Производители действительно добавляют в состав витамины, консерванты и антиоксиданты. Но большинство из них — природного происхождения, например токоферолы (витамин E), которые предотвращают порчу жира. В качественных рационах основу всегда составляют мясо, рыба, овощи и крупы, а не "порошки” и "усилители вкуса”.
Миф 2. Сухой корм портит зубы
На деле твёрдые гранулы механически очищают эмаль от налёта. Это особенно важно для собак, склонных к образованию зубного камня. Некоторые ветеринарные линии даже содержат специальные волокна, усиливающие "щёткообразный” эффект.
Миф 3. Мало влаги — вредно
Да, в сухих кормах всего 8-10 % влаги, но при свободном доступе к воде проблем не возникает. Более того, питомцы, питающиеся сухим кормом, обычно пьют больше, что улучшает работу почек. Главное — всегда держать миску с водой полной и менять её не реже двух раз в день.
Миф 4. Не всем подходит
Современные линейки учитывают возраст, вес, активность и даже породу животного. Есть специализированные формулы для щенков, пожилых собак, беременных самок, питомцев с аллергией и чувствительным пищеварением. Ветеринары рекомендуют подбирать рацион индивидуально, опираясь на особенности здоровья.
Миф 5. Вызывает болезни
Ожирение, аллергия или проблемы с почками чаще всего связаны не с кормом, а с нарушением дозировки. Если собака получает больше калорий, чем тратит, лишний вес неизбежен. А некачественные дешёвые продукты действительно могут навредить — именно поэтому важно выбирать корм проверенных брендов, где указывают полный состав и рекомендации по порциям.
Как выбрать хороший корм: советы пошагово
-
Изучите состав. Первым в списке должно стоять мясо, а не зерно или мука.
-
Оцените белок. Для активных собак — от 24 % и выше. Для пожилых — 18-22 %.
-
Проверяйте срок годности и упаковку. Нарушенная герметичность снижает качество продукта.
-
Не смешивайте типы питания. Натуральная еда и сухой корм усваиваются по-разному.
-
Слушайте ветеринара. При хронических заболеваниях подбирайте лечебный рацион — например, renal или hypoallergenic.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать самый дешёвый корм "на пробу”.
Последствие: диарея, аллергическая реакция, тусклая шерсть.
Альтернатива: начинать с малого пакета премиум-класса, наблюдая за реакцией питомца.
-
Ошибка: менять корм резко.
Последствие: расстройство ЖКТ.
Альтернатива: переходить постепенно в течение 7-10 дней, смешивая новый и старый.
-
Ошибка: кормить по принципу "на глаз”.
Последствие: переедание и ожирение.
Альтернатива: взвешивать порцию по таблице на упаковке и корректировать по активности.
А что если собака не хочет есть сухой корм?
Иногда питомец отказывается от гранул — особенно если привык к домашней еде. В таких случаях поможет "мягкая адаптация”: слегка смочить корм тёплой водой или добавить чайную ложку влажного паштета. Через несколько дней собака привыкнет к аромату и текстуре.
Если отказ продолжается — возможно, причина в неподходящем вкусе или составе. Попробуйте линейки с ягнёнком, уткой, рыбой. У разных производителей текстура и аромат заметно отличаются.
Плюсы и минусы сухого корма
|Плюсы
|Минусы
|Удобно хранить и дозировать
|Меньше влаги
|Сбалансированный состав
|Требуется постоянный доступ к воде
|Долгий срок хранения
|Не всем собакам нравится вкус
|Чистые миски и отсутствие запаха
|Риск ожирения при перекорме
FAQ
Как выбрать корм для щенка?
Щенкам до 12 месяцев подходят специальные puppy-линейки с повышенным содержанием белка и кальция.
Что лучше — сухой или натуральный рацион?
Сухой корм удобнее и безопаснее при правильном подборе. Натуралка требует точных расчётов нутриентов.
Можно ли смешивать сухой и влажный корм?
Можно, но желательно в пределах одной марки и линейки, соблюдая баланс калорий.
Сколько стоит качественный корм?
Премиальные бренды — от 700 ₽ за кг, холистики — от 1200 ₽. При этом расход меньше, чем у дешёвых аналогов.
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|Сухой корм вреден
|Качественный рацион безопасен и сбалансирован
|В нём нет витаминов
|Добавляются натуральные комплексы и микроэлементы
|Собака скучает по "настоящей еде”
|Корм обеспечивает все вкусовые рецепторы
|От него страдают почки
|При норме воды и дозировке риск минимален
|Лучше варить дома
|Домашнее питание редко бывает сбалансированным
3 интересных факта
-
Первые промышленные корма появились в XIX веке в Англии, когда мясо подорожало и стал нужен заменитель.
-
Собаки способны различать до 1 000 запахов в корме, поэтому аромат играет огромную роль.
-
Ветеринары утверждают: животные, питающиеся промышленными рационами, живут дольше на 1-2 года.
Исторический контекст
В середине XX века корма начали выпускать массово, и долгое время их воспринимали как "западную роскошь”. В СССР собакам чаще варили кашу с мясом, а сухие смеси считались чем-то для выставочных пород. Сегодня рынок кормов вырос в десятки раз, а бренды инвестируют миллионы в научные центры, разрабатывающие новые формулы для здоровья суставов, шерсти и сердца.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru