Собака в пакете корма
© Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:17

Сухой корм — фастфуд для псов: почему некоторые животные от него воротят нос

Ветеринары: сухой корм безопасно размягчать водой или бульоном для улучшения аппетита

Иногда хозяева сталкиваются с тем, что их пёс отказывается от сухого корма. Это вызывает тревогу, ведь именно такой рацион чаще всего считается оптимальным: он удобен в хранении, сбалансирован по составу и позволяет обеспечить питомца всеми необходимыми питательными веществами. Однако причины отказа бывают разные, и важно разобраться, что именно мешает вашему любимцу питаться полноценно.

Почему собака может игнорировать сухой корм

Избирательность в еде

Некоторые животные отличаются особой привередливостью. Если собака привыкла к домашней пище или к постоянным угощениям со стола, она может отвергать сухой корм, ожидая более вкусное и привычное блюдо. Здесь важно проявить твёрдость: кормите питомца только по расписанию и исключите перекусы между основными приёмами пищи. Со временем собака поймёт, что выбора нет, и начнёт есть предложенный корм.

Проблемы со здоровьем

Если собака испытывает боль при жевании, например, из-за заболеваний зубов или дёсен, сухие гранулы могут вызывать у неё дискомфорт. В таких случаях стоит выбирать корма с мелкими кусочками или предварительно размачивать их в тёплой воде. Иногда требуется консультация ветеринара, чтобы исключить стоматологические или желудочно-кишечные заболевания.

Непривлекательный вкус

Собаки, как и люди, могут считать еду слишком пресной. Чтобы сделать корм более аппетитным, можно добавлять к нему небольшие порции топпингов — кусочки мяса, творога, яйца или овощей. Дополнительно иногда полезно разнообразить рацион влажным кормом. Главное — не переборщить: добавки должны составлять не более 10-20% от суточной нормы.

Текстура и размер гранул

Щенкам и собакам мелких пород нередко бывает трудно справляться с крупными и жёсткими гранулами. Для малышей до полугода предпочтительнее мягкие или размоченные корма. Подбирайте размер и форму гранул, учитывая возраст и породу питомца.

Качество продукта

Собаки отлично чувствуют свежесть пищи. Если корм залежался, неправильно хранился или произведён из сомнительных ингредиентов, питомец может отказаться его есть. Проверяйте срок годности и всегда держите корм в плотно закрытой упаковке.

Как приучить собаку к сухому корму

Постепенный переход

Начинайте вводить новый корм маленькими порциями, добавляя его к привычной пище и постепенно увеличивая долю. Такой способ позволяет животному адаптироваться к новому вкусу и текстуре без стресса.

Увлажнение и подогрев

Сухой корм становится ароматнее и мягче, если его залить тёплой водой или бульоном. Иногда помогает лёгкий прогрев в микроволновке — тёплая еда привлекательнее для собаки.

Режим питания

Кормите питомца в одно и то же время. Если еда осталась нетронутой, уберите миску через 10-15 минут и предложите её снова только в следующий приём пищи. Чёткий режим помогает быстрее приучить животное к корму.

Исключение подкармливаний

Подкормки со стола мешают выработке правильной привычки. Если вы решились на сухой корм, постарайтесь быть последовательными и не поддаваться на "жалобный взгляд".

Когда обращаться к врачу

Если собака полностью отказывается от пищи более двух суток, не откладывайте визит в ветеринарную клинику. Вполне возможно, что причина связана не с кормом, а с состоянием здоровья.

