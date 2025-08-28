Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака пьет воду на кухне
Собака пьет воду на кухне
© freepik.com is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:16

Вот почему собаки пьют так шумно и грязно: наука раскрыла секрет "хлюпанья"

Учёные объяснили, почему собаки пьют воду иначе, чем кошки и люди

Мы привыкли наблюдать, как собака шумно хлебает воду, разбрасывая капли во все стороны. Кажется, что это полный хаос, но на самом деле перед нами — уникальное природное инженерное решение. Ученые изучили процесс по шагам и доказали: даже в том, как собака пьёт, скрываются законы физики и эволюционные хитрости.

Почему собаки не могут пить "как люди"

У людей и многих животных есть щёки, позволяющие создавать вакуум и втягивать жидкость. У собак всё иначе: их щёки неполные. Это эволюционная особенность хищников, позволяющая широко раскрывать пасть для охоты. Но такой анатомический "недостаток" привёл к изобретению совершенно иного способа питья.

Сравнение с кошками: разные стратегии

Кошки пьют элегантно: слегка касаются воды языком и ловят образующуюся струйку. У собак метод более шумный и энергичный — они бьют языком по воде, создавая целую колонну жидкости. Часть попадает в рот, а остальное неизбежно разлетается вокруг миски.

Язык-черпак и водяная колонна

Когда собака пьёт, она загибает язык ковшиком и буквально "черпает" воду снизу вверх. Одновременно создаётся столб жидкости, часть которого она успевает проглотить. Остальное возвращается обратно в миску. Этот метод одинаков для всех пород, различается лишь степень "аккуратности".

Почему большие собаки разливают больше

Чем крупнее животное и массивнее его щеки, тем больше брызг. Чихуахуа делает это почти незаметно, а вот мастиф оставляет после питья целую лужу. Контролировать количество разлитой воды собаки не могут — это анатомическая особенность, с которой хозяевам остаётся только мириться. Лучший выход — коврик под миской.

Когда и сколько воды нужно собаке

В среднем собака должна получать около 60 мл воды на килограмм веса в день. Но в жару или после активных игр эта потребность увеличивается в несколько раз. Недостаток жидкости приводит к перегреву, сбоям в работе органов и даже к угрозе жизни.

Интересные факты о собаках и питье

  • Исследования в MIT показали: скорость движения языка собаки при питье сравнима с ритмом ударов крыльев у колибри.
  • У волков и диких собак техника питья полностью совпадает с домашними породами — метод не изменился за тысячи лет.
  • Некоторые современные поилки для собак разработаны с учётом этих особенностей и уменьшают количество брызг на 30-40%.

То, что мы видим как неуклюжий и шумный процесс, на самом деле — результат сложной адаптации. Природа дала собакам особый механизм питья, чтобы они всегда могли получать влагу, даже если способ не слишком изящен. Для питомца главное — утолить жажду, а хозяину остаётся лишь вовремя наполнять миску и подстелить коврик.

