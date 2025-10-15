Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:16

Собаки тоже видят сны, но не о костях: вот что они переживают каждую ночь

Константина Маллиу: собаки во сне вспоминают игры, хозяев и моменты радости

Как и люди, собаки видят сны. Их мозг во сне проходит те же стадии, что и человеческий, включая фазу быстрого сна, когда тело расслаблено, а глаза двигаются под веками. Именно в этот момент мозг воспроизводит пережитые за день эмоции и впечатления. Учёные, изучающие нейрофизиологию животных, утверждают: собаки действительно мечтают, и чаще всего — о привычных, повседневных вещах.

"Когда собака спит, её мозг работает почти так же активно, как у человека во сне. Мы видим, как она дёргает лапами, поскуливает или виляёт хвостом — всё это отражение переживаемых ею образов", — говорит ветеринар и зоопсихолог Константина Маллиу.

1. Бег и игра

Самый распространённый сюжет собачьих снов. Во время сна животное может подёргивать лапами, словно бежит или играет с кем-то. Это значит, что его мозг "повторяет" моменты радости — прогулку в парке, погоню за мячом, совместную игру с другими собаками.
Такие сны помогают укреплять нейронные связи, отвечающие за движение и координацию — своего рода "тренировка мозга" во сне.

2. Опекун или любимый человек

Собаки сильно привязываются к людям, и это отражается даже в их снах. Очень часто им снятся опекуны, моменты ласки, общения, кормления, игры.
Во сне мозг собаки воспроизводит сцены, связанные с ощущением безопасности и любви. Поэтому, когда питомец тихо подрагивает ушами или мурчит во сне, возможно, он видит вас и те минуты, когда чувствовал себя счастливым.

3. Встречи с другими животными

Собаки — социальные существа, для которых общение крайне важно. Поэтому нередко они видят сны о других собаках или животных, с которыми сталкивались.
Во сне они могут "нюхать" друг друга, играть или исследовать пространство вместе. Это естественный способ мозга закрепить социальный опыт, ведь обонятельная и эмоциональная память у собак тесно связаны.

4. Охота

Инстинкт охотника у собак остаётся даже в условиях домашней жизни. Он "просыпается" во сне, особенно у пород с сильными охотничьими задатками — легавых, терьеров, гончих.
Если питомец во сне поскуливает, двигает носом, делает резкие движения лапами — вероятно, ему снится погоня или поиск добычи. Это естественная реакция мозга, которая поддерживает врождённые навыки.

Видят ли собаки кошмары?

К сожалению, да. Как и люди, собаки могут переживать тревожные сны — особенно после стресса, громких звуков, болезни, потери опекуна или нападения. Во сне они могут дрожать, поскуливать, поджимать хвост.

Если вы заметили, что питомец тревожится во сне:

  • не будите резко - это может его напугать;

  • тихо позовите по имени или мягко погладьте, чтобы он проснулся спокойно;

  • после пробуждения поговорите и приласкайте, чтобы вернуть чувство безопасности.

Если же кошмары повторяются часто и собака проявляет страх даже после сна, стоит обратиться к ветеринару или зоопсихологу: возможно, причина в хроническом стрессе или переутомлении.

Интересный факт

Щенки и пожилые собаки видят сны чаще, чем взрослые. У щенков мозг активно обрабатывает новые впечатления, формируя память, а у пожилых животных — "вспоминает" прошлое, проживая любимые моменты снова.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: будить собаку, когда она во сне дёргается или поскуливает.
    Последствие: испуг и дезориентация.
    Альтернатива: позовите мягко по имени, не трогая резко.

  • Ошибка: считать, что сны собак — просто рефлексы.
    Последствие: непонимание поведения питомца.
    Альтернатива: воспринимайте сновидения как часть эмоциональной жизни животного.

  • Ошибка: игнорировать частые тревожные сны.
    Последствие: хронический стресс.
    Альтернатива: обсудите проблему с ветеринаром.

FAQ

Снятся ли собакам их хозяева?
Да, часто. Это одни из самых эмоциональных образов, связанных с безопасностью и любовью.

Могут ли собаки видеть цветные сны?
Их восприятие ограничено — они различают сине-жёлтую гамму, поэтому сны, вероятно, похожи по цветам.

Почему собака иногда скулит или двигает лапами во сне?
Это активность во время фазы REM — мозг воссоздаёт действия, пережитые днём.

Стоит ли беспокоиться, если собака много "разговаривает" во сне?
Нет, если это не сопровождается страхом. Это признак активной мозговой работы.

Мифы и правда

  • Миф: собаки не видят снов, это просто судороги.
    Правда: исследования показали, что у собак есть полноценные фазы сна и активность мозга, аналогичная человеческой.

  • Миф: кошмары бывают только у людей.
    Правда: собаки тоже способны переживать тревожные сновидения.

  • Миф: если собака спит спокойно, значит, не мечтает.
    Правда: не все сны сопровождаются движениями — часть из них проходит "тихо".

Три интересных факта

  1. Учёные Массачусетского технологического института доказали: собаки во сне действительно "пересматривают" свои дневные приключения.

  2. Щенки проводят во сне до 20 часов в сутки, что помогает их мозгу развиваться.

  3. Собаки, спящие рядом с людьми, видят спокойные сны чаще, чем те, кто спит в одиночестве.

Сны собак — отражение их жизни. Они бегают, играют, вспоминают любимых людей и друзей, переживают радости и тревоги. И чем счастливее их дни, тем теплее и светлее их ночные мечты.

