Человек с собакой дома
Человек с собакой дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:48

Собачий нос сильнее любой диагностики: что умеют четвероногие врачи

Учёные подтвердили: собаки способны распознавать рак и диабет по запаху

Собаки с давних времён поражают человека своим необычным чутьём. Они способны улавливать то, что для нас совершенно недоступно, будь то запах спрятанной еды или признаки надвигающейся опасности. Но самое удивительное — умение животных распознавать болезни человека по запаху. Эта способность до сих пор изучается учёными, и чем больше фактов становится известно, тем сильнее растёт восхищение уникальной природой собачьего организма.

Тайна собачьего носа

Организм собаки устроен так, что её нос в десятки раз чувствительнее человеческого. У пса около 300 миллионов обонятельных рецепторов, тогда как у нас всего 5-6 миллионов. Более того, у собаки особое строение дыхательных путей: один поток воздуха используется для вдоха, другой — для выдоха. Благодаря этому животное может ощущать запахи непрерывно.

Учёные установили, что собаки различают ароматы в сто тысяч раз лучше людей. В их мозге зона, отвечающая за обработку запахов, почти в сорок раз больше по объёму, чем у человека. Интересный факт: животное чаще всего воспринимает новую или тревожную "ноту" правой ноздрёй, а если аромат знакомый и приятный — продолжает исследовать его левой.

Эволюционные корни

Такое обоняние не случайность. Для предков собак оно было условием выживания. В дикой природе приходилось отличать съедобную добычу от больного животного, ведь заражённое мясо могло привести к болезни или гибели. Умение чувствовать недуг стало важным инструментом адаптации.

Есть предположение, что стаи диких собак использовали эту способность и для защиты группы. Если кто-то заболевал, остальные могли распознать это по запаху. Иногда больного члена стаи изгоняли или даже убивали, чтобы не допустить распространения заразы.

Какие болезни "чует" собака

Современные исследования подтверждают: собаки способны обнаруживать множество заболеваний. Наиболее активно изучается способность к ранней диагностике рака. Животные реагируют на летучие органические соединения, которые выделяются в организме при образовании опухолей. Их можно уловить в дыхании, моче, поте и даже в крови.

Некоторые собаки могут "сказать" о развитии онкологического процесса даже на ранних стадиях, когда человек ещё не подозревает о болезни. Такой дар становится реальным шансом для своевременного лечения.

Кроме рака, собаки различают запах малярии и болезни Паркинсона. В период пандемии COVID-19 животных также обучали выявлять коронавирус. И что особенно важно для повседневной жизни — четвероногие помощники могут предупреждать людей с диабетом о резком падении уровня сахара в крови.

Как они подают сигнал

Собаки, проходящие профессиональную подготовку, вырабатывают особые реакции на обнаруженный "опасный" запах. Они могут касаться лапой хозяина, слегка толкать его носом или подавать голос. Для человека такие действия становятся предупреждением, что нужно обратить внимание на здоровье.

Домашние питомцы без специальной дрессировки нередко реагируют по-своему. Одни становятся беспокойными, начинают ходить кругами, настороженно осматриваются. Другие, наоборот, стараются быть рядом с хозяином, проявляют защитное поведение или даже начинают настойчиво лизать руки и лицо, словно пытаясь помочь.

Почему это важно

Возможность собаки распознавать болезни — не просто удивительный факт, а реальная помощь медицине. Там, где обычные методы диагностики могут подвести или занять время, собачий нос даёт шанс обнаружить проблему заранее. Сотрудничество человека и животного уже спасло тысячи жизней.

Три любопытных факта

  1. Собаки способны различать до миллиона различных запахов, тогда как человек — лишь несколько тысяч.

  2. В Финляндии и Германии уже используются обученные собаки для проверки пассажиров в аэропортах на COVID-19.

  3. В Японии существует программа, где собаки помогают выявлять рак кишечника на основе анализа дыхания.

