Ирония судьбы: когда клумба становится охотничьим полем для вашего питомца

Вы когда-нибудь замечали, как ваша собака превращает клумбу в настоящий археологический раскоп? Не спешите сердиться — это не вредность, а проявление её природных инстинктов. Давайте разберёмся, почему пёс так любит копать, и как с этим справиться, сохраняя дружбу с питомцем.

Охотничий азарт: "Вот бы поймать!"

Ваш четвероногий друг может рыть землю, если услышал шорох мышей под забором или заметил белок и птиц по ту сторону. Для него это не просто забава — это попытка пробраться к добыче. Будьте осторожны: питомец рискует прорыть лаз и убежать. Следите за ним во время прогулок, чтобы избежать неприятностей.

У беременной собаки рытьё может быть связано с древними инстинктами — предки щенились прямо в песке. Даже с удобной лежанкой она может игнорировать комфорт и копать. В этот период больше контролируйте её на улице и возвращайте на место, чтобы всё прошло спокойно.

Спасение от жары: "Ух как жарко!"

В знойные дни собака роет ямки, чтобы спрятаться от пекла — на глубине прохладнее. Помогите ей: обеспечьте тень, свежую воду и альтернативные способы охлаждения, например, прохладный коврик или бассейн.

Иногда пёс копает от скуки — это генетическая черта некоторых пород, вроде терьеров. Если вы думаете, что это лишь игра, направьте энергию в нужное русло:

увеличьте время прогулок и игр.

займитесь дрессировкой: научите командам и трюкам.

не ругайте и не наказывайте — питомец не поймёт связи между вашим недовольством и ямой под кустом пионов. Лучше похвалите за хорошее поведение и предложите альтернативные занятия.

Понимая причины, вы сможете лучше ухаживать за собакой и сохранить сад в порядке. Главное — терпение и внимание к её нуждам.