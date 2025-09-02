Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:15

Сырая рыба может погубить здоровье: как правильно готовить мойву для питомца

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак

Каждый заботливый хозяин хочет, чтобы его питомец оставался энергичным, жизнерадостным и не сталкивался с проблемами со здоровьем. Одним из важных факторов этого является питание. Часто в рационе собак упускается недорогая, но очень полезная рыба — мойва. Несмотря на то, что её цена значительно ниже стоимости сёмги или другой "породистой" рыбы, по своему составу она может дать фору более дорогим видам.

Можно ли собакам рыбу

Рыба — это не только источник белка, но и кладезь ценных веществ, которые сложно заменить другими продуктами. Омега-3 жирные кислоты, йод, витамин D, селен и таурин играют ключевую роль в здоровье собак. Они помогают поддерживать работу сердца и нервной системы, укрепляют иммунитет, улучшают состояние шерсти и кожи.

Большинство здоровых питомцев спокойно переносят такие сорта рыбы, как треска, минтай, хек, скумбрия и мойва. Главное — готовить её только после тщательной термической обработки: отваривание или запекание, и обязательно удалять кости.

Но у этого правила есть исключения. При хронической почечной недостаточности ветеринары рекомендуют ограничивать рыбу с высоким содержанием фосфора. В этом случае предпочтение стоит отдать тилапии или определённым видам тунца, однако добавлять их в меню собаки можно только после консультации со специалистом.

Почему многие недооценивают мойву

Существует мнение: чем дороже продукт, тем он полезнее. Эта установка часто мешает владельцам обратить внимание на простую и доступную мойву. Некоторые даже испытывают чувство вины, полагая, что экономят на своём любимце. Но в действительности её низкая цена связана не с бедным составом, а с масштабными уловами и доступностью в магазинах.

По питательной ценности мойва почти не уступает дорогой рыбе. В ней содержится всё необходимое для здоровья собак — от таурина и витамина D до полезных жиров и микроэлементов.

Ценные вещества в рыбе для собак

Особое значение имеют омега-3 кислоты, которые поддерживают работу сердца и снижают воспалительные процессы в организме. Витамин D отвечает за усвоение кальция и прочность костей, таурин необходим для правильной работы сердца, а йод и селен — для здоровья щитовидной железы и крепкого иммунитета.

Рыба часто становится отличным вариантом для собак с пищевой непереносимостью. Она может заменить привычные источники белка, когда требуется элиминационная диета. Но важно помнить, что полностью гипоаллергенным продуктом рыба не является.

Сравнение мойвы с другими рыбами

Если сравнивать мойву с популярной сёмгой, то различия будут не такими уж разительными:

  1. По содержанию омега-3 мойва практически не уступает дорогой рыбе — до 2,5-2,7 г на 100 г продукта.

  2. Витамина D в ней может быть даже больше: до 20 мкг против 10-15 мкг у сёмги.

  3. Таурина в мойве около 80-90 мг, что выше, чем у минтая или хека, и лишь немного меньше, чем у скумбрии.

  4. Фосфора — около 200-220 мг на 100 г, что допустимо для здоровых собак, но требует контроля при проблемах с почками.

Таким образом, мойва уверенно конкурирует с более дорогими сортами рыбы, оставаясь при этом доступной для любого кошелька.

Как правильно готовить рыбу для питомца

Собакам можно давать только обработанную рыбу. Сырая может содержать паразитов и бактерии, что опасно для здоровья. Лучше всего готовить её на пару или отваривать, а кости удалять полностью.

Включать рыбу в рацион стоит не чаще 1-2 раз в неделю, сочетая её с другими источниками белка. Такой подход обеспечит питомца всеми нужными веществами, не перегружая организм.

Мойва — отличный пример того, как доступный продукт может быть полезным. Она богата питательными веществами, легко усваивается и при правильной подготовке безопасна для собак. Для владельцев это удобный способ разнообразить питание любимца, а для питомцев — источник здоровья и энергии.

