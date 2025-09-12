Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака и таблетки
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Хозяева собак с выпуклыми глазами часто упускают этот тревожный сигнал

Ветеринарный офтальмолог Феррейра объяснил симптомы и лечение язвы роговицы у собак

Язва роговицы — одно из самых распространённых глазных заболеваний у собак с выпуклыми глазами. Владельцы ши-тцу, лхаса апсо и мопсов должны быть особенно внимательны: строение глаз у этих пород делает их уязвимыми для травм и инфекций.

Что представляет собой язва роговицы

Повреждение возникает при травме наружной оболочки глаза.

"Язва роговицы — это дефект прозрачной мембраны, которая защищает глаз. Она состоит из коллагена и отличается от белочной оболочки по направлению волокон. Травма этой структуры и называется язвой", — заявил ветеринарный офтальмолог Тиаго Феррейра.

Основные причины

Причины могут быть разными, но чаще всего они связаны с анатомией и особенностями поведения собак:

  • Аллергия. Чесание глаз лапами или о предметы.
  • Синдром сухого глаза. Недостаток слёзной жидкости вызывает зуд и раздражение.
  • Опухоли век. Могут натирать роговицу и провоцировать расчесывание.
  • Дистихиаз. Неправильный рост ресниц, из-за чего они трутся о глаз.
  • Травмы. Из-за выпуклых глаз ши-тцу и лхаса апсо чаще задевают предметы.

Особенность в том, что у этих пород роговица менее чувствительна. Поэтому собака может чесать глаза активнее, усугубляя повреждения.

Симптомы: как распознать проблему

Главный признак — собака держит глаз закрытым. Боль мешает ей открыть его полностью.
Другие симптомы:

  • усиленное слезотечение;
  • покраснение;
  • изменение поведения питомца (частое трение морды).

Как ставят диагноз

Офтальмологи используют специальный краситель — флуоресцеин. Он окрашивает повреждённые участки, которые невозможно заметить невооружённым глазом. В сложных случаях применяют офтальмологическое оборудование с большим увеличением.

Лечение: от капель до операции

"Большинство язв лечат антибиотическими каплями. Иногда назначают противовоспалительные препараты. В тяжёлых случаях требуется хирургическое вмешательство", — поясняет Феррейра.

Методы лечения зависят от глубины повреждения:

  • мелкие язвы — антибиотические капли;
  • средние — комбинация антибиотиков и противовоспалительных средств;
  • осложнённые — применение антиметаллопротеиназ;
  • глубокие язвы — хирургия для предотвращения перфорации глаза.

Средства защиты для питомцев

Чтобы собака не усугубила проблему, используют специальные аксессуары:

  • Елизаветинский воротник. Дешёвый и надёжный вариант, но требует жёсткости и правильного размера.
  • Козырёк. Более удобен, но стоит дороже и может быть сдвинут собакой.

Врач отмечает, что даже защитные очки не дают полной гарантии, поэтому сочетание методов остаётся оптимальным.

Можно ли предотвратить болезнь

Полностью избежать язвы роговицы невозможно, но снизить риски реально. Для этого важно:

  • следить за аллергиями и сухостью глаз;
  • регулярно показывать питомца офтальмологу;
  • использовать увлажняющие средства при необходимости;
  • контролировать привычку чесать морду.

Несчастные случаи исключить нельзя, но внимательный уход и профилактика помогут сохранить здоровье глаз у собак с выпуклыми глазами.

